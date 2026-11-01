Лион — Анже: таркиблар ва жонли матн
Франция 1-лигаси доирасидаги Лион — Анже учрашуви 1 ноябр, 21:15 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Лион бошланғич таркиби: 1. Грейф Д., 16. Абнер, 13. Атекаме З., 20. Бахер Ф., 2. Бидструп М., 24. Дюранвиль Ж., 11. Накамура К., 19. Ниакате М., 7. Нуама Э., 6. Тессманн Т., 8. Толиссо К. (капитан).
Лион захирадагилари: 26. Будаш К., 40. Дескамп Р., . Гомес Родригес А., 21. Клюйверт Р., 22. Мата К., 18. Мера К., 99. Нартей Н., . Самби Мбунгу К., 3. Тальяфико Н.
Лион бош мураббийи: Фонсека П.
Анже бошланғич таркиби: 1. Лопес А., 2. Аркус К., 93. Белкебла Ҳ. (капитан), 14. Белхдим Й., 4. Камара О., 17. Калулу Ж., 21. Лефор Ж., 9. Петер П., 27. Раолисоа Л., 10. Сбаи А., 8. ван ден Боомен Б.
Анже захирадагилари: 18. Аллевина Ж., 26. Бермон А., 24. Биумла Э., 31. Джибирин Х., 34. Гернигон М., 20. Луэр М., 6. Мутон Л., 7. Симбаколи У., 16. Зинга М.
Анже бош мураббийи: Гилли С.
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