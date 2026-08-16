Клуб президенти: «Трабзонда ҳамма Салоҳ билан ухлаб, Салоҳ билан уйғонмоқда»
Муҳаммад Салоҳнинг «Trabzonspor» сафига қўшилиши Трабзон шаҳри ва мухлисларида катта ҳаяжон уйғотди. Клуб президенти Эртуғрул Доған Салоҳни дунёдаги энг муҳим футболчилардан бири деб атаб, унинг жамоага келиши билан илиқ муҳит шаклланганини таъкидлади. Унинг фикрича, трансфер Ислом олами учун фахр манбаи бўлиши, Миср ва Туркия ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаши ҳамда Трабзонга мисрлик ва араб сайёҳлари оқимини ошириши мумкин.
Туркия футболида катта шов-шувга сабаб бўлган трансферлардан бири — жаҳон футболи юлдузи Муҳаммад Салоҳнинг «Трабзонспор» сафига келиб қўшилиши нафақат спорт, балки ижтимоий ва иқтисодий соҳаларда ҳам янги тўлқинни бошлаб берди.
Клуб президенти Эртуғрул Доған «ON Sport» телеканалига берган махсус интервюсида мисрлик ҳужумчининг жамоага келиши қандай қабул қилингани ва унинг клуб ҳаётидаги улкан ўрни ҳақида тўлқинланиб гапирди.
Шаҳардаги байрамона кайфият ва жамоадаги илиқ муҳит
Клуб раҳбарининг таъкидлашича, Салоҳнинг келиши Трабзон шаҳри аҳли ва мухлисларнинг кайфиятини кескин кўтариб юборган:
Мухлислар ҳаяжони: «Трабзондаги турклар Муҳаммад Салоҳ номи билан ухлаб, унинг номи билан уйғонишяпти. Трансфер амалга ошганидан сўнг мухлисларимиз жуда юқори кайфиятда яшамоқда»;
Дунёнинг энг муҳим шахсларидан бири: «Биз бу бахтли лаҳзаларни катта иштиёқ билан бошдан кечиряпмиз. Салоҳ дунёдаги энг муҳим футболчилардан бири, балки энг муҳимидир. У келган илк куниданоқ жамоадошлари билан ажойиб ва самимий муҳит яратди».
Футболдан ташқаридаги омил: Ислом олами ва сайёҳлик кўприги
Эртуғрул Доған мазкур трансфер шунчаки спорт битими эмас, балки халқаро алоқалар ва иқтисодиёт учун муҳим восита эканини алоҳида қайд этди:
Ислом олами учун фахр: «Муҳаммад Салоҳнинг бизга келиши футболдан ташқари кўплаб соҳаларда ҳам клубимизни қўллаб-қувватлайди. У бутун ислом олами учун улкан қувонч ва фахр манбаидир»;
Миср ва Туркия ўртасидаги кўприк: Салоҳ икки қардош мамлакат ўртасидаги дўстона алоқалар ва яқинлашувни янада мустаҳкамлашда ўзига хос кўприк вазифасини ўтайди;
Сайёҳлар оқими: «Муҳаммад Салоҳни яшил майдонда ўз кўзи билан кўриш учун Трабзон шаҳрига ташриф буюрадиган мисрлик ва араб сайёҳларининг сони сезиларли даражада ошишини кутяпмиз».
Клуб раҳбарияти Муҳаммад Салоҳнинг маҳорати ва тажрибаси Туркия чемпионатидаги чемпионлик пойгасида «Трабзонспор»ни мутлақ етакчилардан бирига айлантиришига тўлиқ ишонч билдирмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…