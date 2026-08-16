Клуб президенти: «Трабзонда ҳамма Салоҳ билан ухлаб, Салоҳ билан уйғонмоқда»

·1·Спорт
Клуб президенти: «Трабзонда ҳамма Салоҳ билан ухлаб, Салоҳ билан уйғонмоқда»
Қисқача

Муҳаммад Салоҳнинг «Trabzonspor» сафига қўшилиши Трабзон шаҳри ва мухлисларида катта ҳаяжон уйғотди. Клуб президенти Эртуғрул Доған Салоҳни дунёдаги энг муҳим футболчилардан бири деб атаб, унинг жамоага келиши билан илиқ муҳит шаклланганини таъкидлади. Унинг фикрича, трансфер Ислом олами учун фахр манбаи бўлиши, Миср ва Туркия ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаши ҳамда Трабзонга мисрлик ва араб сайёҳлари оқимини ошириши мумкин.

Туркия футболида катта шов-шувга сабаб бўлган трансферлардан бири — жаҳон футболи юлдузи Муҳаммад Салоҳнинг «Трабзонспор» сафига келиб қўшилиши нафақат спорт, балки ижтимоий ва иқтисодий соҳаларда ҳам янги тўлқинни бошлаб берди.

Клуб президенти Эртуғрул Доған «ON Sport» телеканалига берган махсус интервюсида мисрлик ҳужумчининг жамоага келиши қандай қабул қилингани ва унинг клуб ҳаётидаги улкан ўрни ҳақида тўлқинланиб гапирди.

Шаҳардаги байрамона кайфият ва жамоадаги илиқ муҳит

Клуб раҳбарининг таъкидлашича, Салоҳнинг келиши Трабзон шаҳри аҳли ва мухлисларнинг кайфиятини кескин кўтариб юборган:

  • Мухлислар ҳаяжони: «Трабзондаги турклар Муҳаммад Салоҳ номи билан ухлаб, унинг номи билан уйғонишяпти. Трансфер амалга ошганидан сўнг мухлисларимиз жуда юқори кайфиятда яшамоқда»;

  • Дунёнинг энг муҳим шахсларидан бири: «Биз бу бахтли лаҳзаларни катта иштиёқ билан бошдан кечиряпмиз. Салоҳ дунёдаги энг муҳим футболчилардан бири, балки энг муҳимидир. У келган илк куниданоқ жамоадошлари билан ажойиб ва самимий муҳит яратди».

Футболдан ташқаридаги омил: Ислом олами ва сайёҳлик кўприги

Эртуғрул Доған мазкур трансфер шунчаки спорт битими эмас, балки халқаро алоқалар ва иқтисодиёт учун муҳим восита эканини алоҳида қайд этди:

  • Ислом олами учун фахр: «Муҳаммад Салоҳнинг бизга келиши футболдан ташқари кўплаб соҳаларда ҳам клубимизни қўллаб-қувватлайди. У бутун ислом олами учун улкан қувонч ва фахр манбаидир»;

  • Миср ва Туркия ўртасидаги кўприк: Салоҳ икки қардош мамлакат ўртасидаги дўстона алоқалар ва яқинлашувни янада мустаҳкамлашда ўзига хос кўприк вазифасини ўтайди;

  • Сайёҳлар оқими: «Муҳаммад Салоҳни яшил майдонда ўз кўзи билан кўриш учун Трабзон шаҳрига ташриф буюрадиган мисрлик ва араб сайёҳларининг сони сезиларли даражада ошишини кутяпмиз».

Клуб раҳбарияти Муҳаммад Салоҳнинг маҳорати ва тажрибаси Туркия чемпионатидаги чемпионлик пойгасида «Трабзонспор»ни мутлақ етакчилардан бирига айлантиришига тўлиқ ишонч билдирмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пуллар тарқатилди: UFC 330 турнирининг бонуслари кимларга насиб этди?Пуллар тарқатилди: UFC 330 турнирининг бонуслари кимларга насиб этди?Бугун, 21:23«Насаф» ўз майдонида имкониятни бой берди: «Шерлар» 3 очкони илиб кетди«Насаф» ўз майдонида имкониятни бой берди: «Шерлар» 3 очкони илиб кетдиБугун, 21:18Чристос Тзолис Арсенал сафидаги дебютидаоқ мухлислар меҳрини қозондиЧристос Тзолис Арсенал сафидаги дебютидаоқ мухлислар меҳрини қозондиБугун, 21:15«Сити» тор-мор этилди: Мареска дебютда ютқазди, «Арсенал» 18-бор кубок соҳиби!«Сити» тор-мор этилди: Мареска дебютда ютқазди, «Арсенал» 18-бор кубок соҳиби!Бугун, 21:10Бутсаларни михга иладими? Роналду футболдан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиБутсаларни михга иладими? Роналду футболдан кейинги ҳаёти ҳақида гапирдиБугун, 21:06Шомуродов ва Файзуллаев илк турдаёқ асосий таркибда ўйнайдиШомуродов ва Файзуллаев илк турдаёқ асосий таркибда ўйнайдиБугун, 21:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача