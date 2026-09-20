Трабзонда шок ҳолат: Салоҳдан ҳет-трик ва чемпион 4:0 ҳисобида тор-мор этилди!

·32·Спорт
Трабзонда шок ҳолат: Салоҳдан ҳет-трик ва чемпион 4:0 ҳисобида тор-мор этилди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркия Суперлигасининг 6-турида «Trabzonspor» амалдаги чемпион «Галатасарой»ни ўз уйида 4:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Муҳаммад Салоҳ ушбу ўйинда ҳет-трик қайд этиб, жамоасининг йирик ғалабасига ҳисса қўшди.
  • «Галатасарой» сафидан Угочукву майдондан четлатилди ва мураббий Окан Бурук ҳам техник зонадан ҳайдалди.
  • Ушбу натижадан сўнг «Trabzonspor» 10 очко билан 5-ўринга кўтарилди, «Галатасарой» эса 13 очко билан пешқадамлигини сақлаб қолди.

Туркия Суперлигасининг 6-тури доирасида ҳақиқий сенсация ва мухлисларни ларзага келтирган йирик ҳисоб қайд этилди. Мусобақанинг амалдаги чемпиони ҳамда пешқадами «Галатасарой» сафарда «Трабзонспор» меҳмони бўлиб, кутилмаганда 0:4 ҳисобидаги даҳшатли тор-морни қабул қилиб олди. Мезбонларнинг асосий юлдузи Муҳаммад Салоҳ ушбу баҳсда ҳақиқий бенефис кўрсатиб, чемпионлар дарвозасига 3 та тўп йўллади ва ҳет-трикни расмийлаштирди. Унга яна бир гол муаллифи Савиоло муносиб кўмак берди.

«Галатасарой» учун оқшом нафақат ўтказиб юборилган 4 та гол, балки қизил карточкалар билан ҳам ҳақиқий кошмарга айланди: майдондан Угочукву четлатилиб, жамоа устози Окан Бурук ҳам ҳакам томонидан техник зонадан ҳайдалди ва чемпионлар баҳсни камчиликда якунлади. Шунга қарамай, «Галатасарой» 13 очко билан жадвалдаги пешқадамлигини сақлаб қолди; ушбу триумфдан сўнг «Трабзонспор» ўз очколарини 10 тага етказиб, 5-ўринга сакради.

Хўш, Сане ва Леау каби юлдузларга эга гранд клуб қандай қилиб Трабзонда ожиз қолди, Салоҳнинг бу формаси Туркияда янги гегемонликни бошлаб берадими ва Окан Бурук жамоаси ушбу шармандали мағлубиятдан қандай хулоса чиқаради?

«Салоҳдан ҳет-трик ва 4 та гол»: Трабзондаги супержанг хроникаси

6-турнинг энг резонансли тўқнашувидаги муҳим воқеалар:

  • Муҳаммад Салоҳдан чақмоқдек старт (4'): Мисрлик юлдуз ўйиннинг 4-дақиқасидаёқ меҳмонлар ҳимоясини доғда қолдириб, ҳисобни очди (1:0);

  • Савиолонинг зарбаси (39'): Мезбонларнинг узлуксиз босими натижа бериб, Савиоло биринчи бўлим тугаши арафасида ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;

  • Салоҳдан совуқ душ (44'): Танаффусга саноқли сониялар қолганида Салоҳ дублни расмийлаштириб, чемпионни нокаут ҳолатига тушириб қўйди (3:0);

  • Қизил карточкалар ва тартибсизлик: Иккинчи таймда «Галатасарой» мураббийи Окан Бурук ва захирадан тушган Угочукву қизил карточка олиб, асаблар чидамаганини кўрсатди;

  • Ҳет-трик ва 4:0 (80'): Салоҳ 80-дақиқада ўз маҳоратини яна бир бор намойиш этиб, ҳет-трик қайд этди ва баҳсга якуний нуқтани қўйди.

«Трабзонспор» — «Галатасарой» учрашувининг расмий қайдномаси

Туркия Суперлигаси 6-турининг тўлиқ расмий протоколи ва таркиблар:

Мусобақа / Босқич

Якуний ҳисоб

Голлар муаллифлари

Муҳим ҳодисалар

Суперлига, 6-тур

Трабзонспор 4 : 0 Галатасарой

Салоҳ 4', 44', 80', Савиоло 39'

Бурук (четлатиш), Угочукву (қизил карточка)

  • «Трабзонспор» таркиби: Онана, Пина, Нваиву, Савич, Эскиҳеллач, Карабасака, Фабинио, Мучи (Тўфон, 59), Савиоло (Кабрал, 73), Франсулино, Салоҳ (Симсир, 89);

  • «Галатасарой» таркиби: Чақир, Саллаи (Қоратош, 73), Санчес, Бардакчи, Якобс (Элмали, 68), Торрейра (Угочукву, 68), Окгун, Сара (Батраков, 68), Сане, Леау, Гул (Йилмиз, 46);

  • Турнир жадвалидаги ҳолат: «Галатасарой» — 13 очко (1-ўрин), «Трабзонспор» — 10 очко (5-ўрин).

Тактик таҳлил: Экспертлар «Галатасарой»нинг тор-мори ҳақида

Европа ва Туркия футболи таҳлилчиларининг ўйин бўйича хулосалари:

  • Салоҳ ва Фабинио фактори: Мезбонлар майдон марказида Фабинио ёрдамида прессингни тўлиқ назорат қилди, Салоҳнинг тезлиги эса рақиб ҳимоясини чил-парчин қилиш учун етарли бўлди;

  • Юлдузли таркибнинг интизомсизлиги: Леау ва Сане каби вингерларнинг орқага қайтмаслиги қанотларда улкан бўшлиқларни келтириб чиқарди ва бу ҳимоядаги ҳалокатга сабаб бўлди;

  • Психологик синиш: Эрта гол ўтказиб юбориш ва мураббий Окан Бурукнинг қизишиб кетиб четлатилиши жамоа ўйинини бутунлай издан чиқарди;

  • Чемпионлик интригаси қайтди: Ушбу ғалабадан сўнг «Трабзонспор» ҳам совринли ўринлар учун жиддий кураша олишини намойиш этди.

Трабзонда кечган ушбу 4:0 ҳисобидаги даҳшатли тўқнашув жорий мавсум Туркия Суперлигасида чемпионлик пойгаси ҳар қачонгидан ҳам муросасиз кечишини кўрсатди.

Сизнингча, «Галатасарой»нинг Трабзонда 0:4 ҳисобида тор-мор бўлишига жамоанинг ортиқча хотиржамлиги сабаб бўлдими ёки Муҳаммад Салоҳ бошчилигидаги рақиб тактик жиҳатдан мутлақ устунлик қилдими? Чемпион ушбу оғир зарбадан кейин пешқадамликни бой бериб қўймайдими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Суперлиганинг ушбу шов-шувли сенсацияси таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!

Туркия Суперлиги 6 турГалатасаройТрабзонспорМуҳаммад Салоҳ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!UFC 331: Царукяндан даҳшатли нокаут ва 1-раунддаги чақмоқдек ғалаба!Бугун, 09:11Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!Самарқандда Олимпиада нафаси: Ўзбекистон Туркия ва Аргентинани мағлуб этди!Бугун, 09:05«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!«Венеция»да пенальтилар драмаси: «Лацио» 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди!Бугун, 09:0010 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнг10 киши бўлиб ғалаба ва Ойбек Бозоров сири!: Тожиев Муборакдаги драматик жангдан сўнгБугун, 08:53«Севилья»да Рафиньядан ҳет-трик: «Барселона» 21 очко билан пешқадам!«Севилья»да Рафиньядан ҳет-трик: «Барселона» 21 очко билан пешқадам!Бугун, 08:47«Рома» «Интер»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобидаги ғалабани қўлдан чиқарди«Рома» «Интер»га қарши баҳсда 2:0 ҳисобидаги ғалабани қўлдан чиқардиБугун, 08:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг