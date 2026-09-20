Трабзонда шок ҳолат: Салоҳдан ҳет-трик ва чемпион 4:0 ҳисобида тор-мор этилди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия Суперлигасининг 6-турида «Trabzonspor» амалдаги чемпион «Галатасарой»ни ўз уйида 4:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Муҳаммад Салоҳ ушбу ўйинда ҳет-трик қайд этиб, жамоасининг йирик ғалабасига ҳисса қўшди.
- «Галатасарой» сафидан Угочукву майдондан четлатилди ва мураббий Окан Бурук ҳам техник зонадан ҳайдалди.
- Ушбу натижадан сўнг «Trabzonspor» 10 очко билан 5-ўринга кўтарилди, «Галатасарой» эса 13 очко билан пешқадамлигини сақлаб қолди.
Туркия Суперлигасининг 6-тури доирасида ҳақиқий сенсация ва мухлисларни ларзага келтирган йирик ҳисоб қайд этилди. Мусобақанинг амалдаги чемпиони ҳамда пешқадами «Галатасарой» сафарда «Трабзонспор» меҳмони бўлиб, кутилмаганда 0:4 ҳисобидаги даҳшатли тор-морни қабул қилиб олди. Мезбонларнинг асосий юлдузи Муҳаммад Салоҳ ушбу баҳсда ҳақиқий бенефис кўрсатиб, чемпионлар дарвозасига 3 та тўп йўллади ва ҳет-трикни расмийлаштирди. Унга яна бир гол муаллифи Савиоло муносиб кўмак берди.
«Галатасарой» учун оқшом нафақат ўтказиб юборилган 4 та гол, балки қизил карточкалар билан ҳам ҳақиқий кошмарга айланди: майдондан Угочукву четлатилиб, жамоа устози Окан Бурук ҳам ҳакам томонидан техник зонадан ҳайдалди ва чемпионлар баҳсни камчиликда якунлади. Шунга қарамай, «Галатасарой» 13 очко билан жадвалдаги пешқадамлигини сақлаб қолди; ушбу триумфдан сўнг «Трабзонспор» ўз очколарини 10 тага етказиб, 5-ўринга сакради.
Хўш, Сане ва Леау каби юлдузларга эга гранд клуб қандай қилиб Трабзонда ожиз қолди, Салоҳнинг бу формаси Туркияда янги гегемонликни бошлаб берадими ва Окан Бурук жамоаси ушбу шармандали мағлубиятдан қандай хулоса чиқаради?
«Салоҳдан ҳет-трик ва 4 та гол»: Трабзондаги супержанг хроникаси
6-турнинг энг резонансли тўқнашувидаги муҳим воқеалар:
Муҳаммад Салоҳдан чақмоқдек старт (4'): Мисрлик юлдуз ўйиннинг 4-дақиқасидаёқ меҳмонлар ҳимоясини доғда қолдириб, ҳисобни очди (1:0);
Савиолонинг зарбаси (39'): Мезбонларнинг узлуксиз босими натижа бериб, Савиоло биринчи бўлим тугаши арафасида ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;
Салоҳдан совуқ душ (44'): Танаффусга саноқли сониялар қолганида Салоҳ дублни расмийлаштириб, чемпионни нокаут ҳолатига тушириб қўйди (3:0);
Қизил карточкалар ва тартибсизлик: Иккинчи таймда «Галатасарой» мураббийи Окан Бурук ва захирадан тушган Угочукву қизил карточка олиб, асаблар чидамаганини кўрсатди;
Ҳет-трик ва 4:0 (80'): Салоҳ 80-дақиқада ўз маҳоратини яна бир бор намойиш этиб, ҳет-трик қайд этди ва баҳсга якуний нуқтани қўйди.
«Трабзонспор» — «Галатасарой» учрашувининг расмий қайдномаси
Туркия Суперлигаси 6-турининг тўлиқ расмий протоколи ва таркиблар:
Мусобақа / Босқич
Якуний ҳисоб
Голлар муаллифлари
Муҳим ҳодисалар
Суперлига, 6-тур
Трабзонспор 4 : 0 Галатасарой
Салоҳ 4', 44', 80', Савиоло 39'
Бурук (четлатиш), Угочукву (қизил карточка)
«Трабзонспор» таркиби: Онана, Пина, Нваиву, Савич, Эскиҳеллач, Карабасака, Фабинио, Мучи (Тўфон, 59), Савиоло (Кабрал, 73), Франсулино, Салоҳ (Симсир, 89);
«Галатасарой» таркиби: Чақир, Саллаи (Қоратош, 73), Санчес, Бардакчи, Якобс (Элмали, 68), Торрейра (Угочукву, 68), Окгун, Сара (Батраков, 68), Сане, Леау, Гул (Йилмиз, 46);
Турнир жадвалидаги ҳолат: «Галатасарой» — 13 очко (1-ўрин), «Трабзонспор» — 10 очко (5-ўрин).
Тактик таҳлил: Экспертлар «Галатасарой»нинг тор-мори ҳақида
Европа ва Туркия футболи таҳлилчиларининг ўйин бўйича хулосалари:
Салоҳ ва Фабинио фактори: Мезбонлар майдон марказида Фабинио ёрдамида прессингни тўлиқ назорат қилди, Салоҳнинг тезлиги эса рақиб ҳимоясини чил-парчин қилиш учун етарли бўлди;
Юлдузли таркибнинг интизомсизлиги: Леау ва Сане каби вингерларнинг орқага қайтмаслиги қанотларда улкан бўшлиқларни келтириб чиқарди ва бу ҳимоядаги ҳалокатга сабаб бўлди;
Психологик синиш: Эрта гол ўтказиб юбориш ва мураббий Окан Бурукнинг қизишиб кетиб четлатилиши жамоа ўйинини бутунлай издан чиқарди;
Чемпионлик интригаси қайтди: Ушбу ғалабадан сўнг «Трабзонспор» ҳам совринли ўринлар учун жиддий кураша олишини намойиш этди.
Трабзонда кечган ушбу 4:0 ҳисобидаги даҳшатли тўқнашув жорий мавсум Туркия Суперлигасида чемпионлик пойгаси ҳар қачонгидан ҳам муросасиз кечишини кўрсатди.
Сизнингча, «Галатасарой»нинг Трабзонда 0:4 ҳисобида тор-мор бўлишига жамоанинг ортиқча хотиржамлиги сабаб бўлдими ёки Муҳаммад Салоҳ бошчилигидаги рақиб тактик жиҳатдан мутлақ устунлик қилдими? Чемпион ушбу оғир зарбадан кейин пешқадамликни бой бериб қўймайдими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Суперлиганинг ушбу шов-шувли сенсацияси таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…