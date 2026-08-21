«Трабзонспор» Элдор Шомуродов трансфери бўйича ҳаракатларни фаоллаштирди
«Trabzonspor» Дарвин Нунес трансфери амалга ошмагач, марказий ҳужумчи позицияси учун Элдор Шомуродов номзодини жиддий кўриб чиқмоқда. Клуб раҳбарияти, шунингдек, Габриел Жезус ва Жорж Иленихена вариантларини ҳам кузатмоқда. 31 ёшли Шомуродов ўтган мавсумда «Башакшеҳир» сафида 34 ўйинда 22 та гол уриб, Туркия чемпионати тўпурари бўлган.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ва етакчиси Элдор Шомуродов ёзги трансферлар ойнасида яна диққат марказига тушди. «Башакшеҳир» сафидаги дебют мавсумидаёқ Туркия чемпионати тўпурари (22 та гол) бўлган 31 ёшли ҳужумчига Россия, АҚШ ва Саудия Арабистони клубларидан ташқари Туркиянинг гранд жамоалари жиддий қизиқиш билдирмоқда. Яқинда «Ливерпуль» юлдузи Муҳаммад Салоҳни ўз сафига қўшиб олган «Трабзонспор» клуби энди марказий ҳужумчи позициясига айнан Шомуродов номзодини жиддий кўриб чиқмоқда.
Нуньеснинг муваффақиятсиз трансфери ва Шомуродов варианти
Трабзонликлар аслида Салоҳнинг собиқ жамоадоши Дарвин Нуньесни олиб келмоқчи бўлган эди. Бироқ «Ал-Ҳилол» сўнгги паллада фикридан қайтиб, уругвайлик форвардни «Ад-Дирия»га беришни маъқул кўрди. Шундан сўнг «Трабзонспор» янги тўпурар қидирувини фаоллаштирди.
Туркиянинг нуфузли манбаси — takagazete.com.tr сайти журналисти Бирол Санжакнинг ёзишича, клуб айни пайтда уч нафар марказий ҳужумчи номзодини кузатмоқда:
"Дарвин Нуньес трансфери амалга ошмагач, «Трабзонспор» янги ҳужумчи излашни фаоллаштирди. Раҳбарият Элдор Шомуродов, Габриэл Жезус ва Жорж Иленихена каби футболчилар номзодини кўриб чиқмоқда. Асосий мақсад — Муҳаммад Салоҳ билан биргаликда ҳужум чизиғини кучли бомбардир билан мустаҳкамлаш.", — деди Бирол Санжак.
«Трабзонспор»нинг шорт-листидаги асосий номзодлар таққоси
Футболчи
Ёши / Ҳозирги клуби
Ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари
Трансфер формати
Элдор Шомуродов
31 ёш, «Башакшеҳир» (Ўзбекистон)
34 ўйинда 22 та гол (Суперлига тўпурари)
Тўлиқ трансфер (Лигага тўлиқ мослашган)
Габриэл Жезус
29 ёш, «Арсенал» (Бразилия)
АПЛда атиги 14 ўйин, 3 та гол
Тўлиқ трансфер (Асосий таркибдан четда)
Жорж Иленихена
20 ёш, «Ал-Иттиҳод» (Нигерия)
Саудиядан Европага қайтишга интилмоқда
Муайян муддатга ижара
Нега айнан Элдор Шомуродов энг мақбул вариант?
Шомуродов ушбу учлик ичида Туркия Суперлигаси шароитига тўлиқ мослашган ва барқарор ўйин кўрсата оладиган ягона ижрочи саналади. У ўтган мавсумда «Башакшеҳир» таркибида чемпионатнинг барча 34 та учрашувида майдонга тушиб, фақатгина «Фенербаҳче», «Гёзтепе» ва «Кайсериспор»дан ташқари Туркиянинг қолган барча клублари дарвозасини ишғол қилишга муваффақ бўлган.
Туркияда ёзги трансферлар ойнаси 4 сентябргача давом этади ва «Трабзонспор» ушбу муддатгача ҳужумчи трансферини расмийлаштириш учун кескин музокараларни олиб боради.
Сизнингча, Элдор Шомуродов Муҳаммад Салоҳ билан бир жамоада «Трабзонспор» шарафини ҳимоя қилиб, янги мавсумда ҳам Туркия чемпионати тўпурарлигини сақлаб қола оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи ихлосмандларига ушбу қайноқ трансфер янгилигини дарҳол улашинг!
…