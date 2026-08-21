«Трабзонспор» Элдор Шомуродов трансфери бўйича ҳаракатларни фаоллаштирди

·2·Спорт
«Трабзонспор» Элдор Шомуродов трансфери бўйича ҳаракатларни фаоллаштирди
Қисқача

«Trabzonspor» Дарвин Нунес трансфери амалга ошмагач, марказий ҳужумчи позицияси учун Элдор Шомуродов номзодини жиддий кўриб чиқмоқда. Клуб раҳбарияти, шунингдек, Габриел Жезус ва Жорж Иленихена вариантларини ҳам кузатмоқда. 31 ёшли Шомуродов ўтган мавсумда «Башакшеҳир» сафида 34 ўйинда 22 та гол уриб, Туркия чемпионати тўпурари бўлган.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ва етакчиси Элдор Шомуродов ёзги трансферлар ойнасида яна диққат марказига тушди. «Башакшеҳир» сафидаги дебют мавсумидаёқ Туркия чемпионати тўпурари (22 та гол) бўлган 31 ёшли ҳужумчига Россия, АҚШ ва Саудия Арабистони клубларидан ташқари Туркиянинг гранд жамоалари жиддий қизиқиш билдирмоқда. Яқинда «Ливерпуль» юлдузи Муҳаммад Салоҳни ўз сафига қўшиб олган «Трабзонспор» клуби энди марказий ҳужумчи позициясига айнан Шомуродов номзодини жиддий кўриб чиқмоқда.

Нуньеснинг муваффақиятсиз трансфери ва Шомуродов варианти

Трабзонликлар аслида Салоҳнинг собиқ жамоадоши Дарвин Нуньесни олиб келмоқчи бўлган эди. Бироқ «Ал-Ҳилол» сўнгги паллада фикридан қайтиб, уругвайлик форвардни «Ад-Дирия»га беришни маъқул кўрди. Шундан сўнг «Трабзонспор» янги тўпурар қидирувини фаоллаштирди.

Туркиянинг нуфузли манбаси — takagazete.com.tr сайти журналисти Бирол Санжакнинг ёзишича, клуб айни пайтда уч нафар марказий ҳужумчи номзодини кузатмоқда:

"Дарвин Нуньес трансфери амалга ошмагач, «Трабзонспор» янги ҳужумчи излашни фаоллаштирди. Раҳбарият Элдор Шомуродов, Габриэл Жезус ва Жорж Иленихена каби футболчилар номзодини кўриб чиқмоқда. Асосий мақсад — Муҳаммад Салоҳ билан биргаликда ҳужум чизиғини кучли бомбардир билан мустаҳкамлаш.", — деди Бирол Санжак.

«Трабзонспор»нинг шорт-листидаги асосий номзодлар таққоси

Футболчи

Ёши / Ҳозирги клуби

Ўтган мавсумдаги кўрсаткичлари

Трансфер формати

Элдор Шомуродов

31 ёш, «Башакшеҳир» (Ўзбекистон)

34 ўйинда 22 та гол (Суперлига тўпурари)

Тўлиқ трансфер (Лигага тўлиқ мослашган)

Габриэл Жезус

29 ёш, «Арсенал» (Бразилия)

АПЛда атиги 14 ўйин, 3 та гол

Тўлиқ трансфер (Асосий таркибдан четда)

Жорж Иленихена

20 ёш, «Ал-Иттиҳод» (Нигерия)

Саудиядан Европага қайтишга интилмоқда

Муайян муддатга ижара

Нега айнан Элдор Шомуродов энг мақбул вариант?

Шомуродов ушбу учлик ичида Туркия Суперлигаси шароитига тўлиқ мослашган ва барқарор ўйин кўрсата оладиган ягона ижрочи саналади. У ўтган мавсумда «Башакшеҳир» таркибида чемпионатнинг барча 34 та учрашувида майдонга тушиб, фақатгина «Фенербаҳче», «Гёзтепе» ва «Кайсериспор»дан ташқари Туркиянинг қолган барча клублари дарвозасини ишғол қилишга муваффақ бўлган.

Туркияда ёзги трансферлар ойнаси 4 сентябргача давом этади ва «Трабзонспор» ушбу муддатгача ҳужумчи трансферини расмийлаштириш учун кескин музокараларни олиб боради.

Сизнингча, Элдор Шомуродов Муҳаммад Салоҳ билан бир жамоада «Трабзонспор» шарафини ҳимоя қилиб, янги мавсумда ҳам Туркия чемпионати тўпурарлигини сақлаб қола оладими?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи ихлосмандларига ушбу қайноқ трансфер янгилигини дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рамазон Темиров UFC тарихидаги энг яхшилар ва шахсий мақсадларини очиқладиРамазон Темиров UFC тарихидаги энг яхшилар ва шахсий мақсадларини очиқладиБугун, 09:29Виктор Гёкерес Барселона клубига ўтишни ҳар куни таклиф қилмоқдаВиктор Гёкерес Барселона клубига ўтишни ҳар куни таклиф қилмоқдаБугун, 09:19Арсенал бош мураббийи Микел Артета Бруно Гимараеснинг жароҳати ҳақида маълумот бердиАрсенал бош мураббийи Микел Артета Бруно Гимараеснинг жароҳати ҳақида маълумот бердиБугун, 09:11Жулиан Алварес трансфери: футболчи Арсеналдан бош тортмоқдаЖулиан Алварес трансфери: футболчи Арсеналдан бош тортмоқдаБугун, 08:57Ўзбекистон ўсмирлари Жаҳон чемпионатини 4 медаль билан бошладиЎзбекистон ўсмирлари Жаҳон чемпионатини 4 медаль билан бошладиБугун, 08:56Алексей Батраков «Галатасарой»га ўтди: трансфер суммаси маълум бўлдиАлексей Батраков «Галатасарой»га ўтди: трансфер суммаси маълум бўлдиБугун, 08:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)