«Муаммо Салоҳда эмасди!»: Тьерри Анри «Ливерпуль» раҳбариятини кескин танқид қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Терри Анри Муҳаммад Салоҳнинг «Ливерпул»дан кетишига клуб раҳбариятини айблади, чунки Салоҳ ҳеч қачон жамоа учун муаммо бўлмаган.
- Салоҳ «Trabzonspor» сафида «Галатасарой»га қарши ўйинда хет-трик қайд этиб, жамоасининг 4:0 ҳисобида ғалаба қозонишига ёрдам берди.
- Анри фикрича, Салоҳ каби футболчини ҳурмат қилиш керак ва унинг «Ливерпул»дан эркин агент сифатида кетиши клуб раҳбариятининг хатоси бўлган.
Жаҳон футболининг афсонавий юлдузи, франциялик собиқ тўпурар Тьерри Анри Муҳаммад Салоҳнинг Туркия чемпионатидаги шов-шувли бенефисига нисбатан кескин ва очиқ фикр билдирди. Ўтган мавсум якунида «Ливерпуль»ни эркин агент сифатида тарк этиб, мухлисларни ҳайратда қолдирган «Миср қироли» шанба оқшомида Туркия Суперлигасининг амалдаги чемпиони «Галатасарой»га қарши учрашувда «Трабзонспор» сафида хет-трик қайд этиб, 4:0 ҳисобидаги тарихий тор-мор этиш муаллифига айланди.
Topskills Sports UK нашрига берган интервьюсида Тьерри Анри Мерсисайд клубининг собиқ етакчисига нисбатан адолатсизлик қилинганига тўхталиб: «Энди ҳамма Салоҳ ҳеч қачон „Ливерпуль“ учун муаммо бўлмаганини кўрмоқда. Эҳтимол, муаммо клуб раҳбариятида бўлгандир, аммо „Миср қироли“да эмас. У Туркиянинг энг кучли жамоасига қарши хет-трик қилди, бундай футболчини ҳурмат қилиш шарт», — дея баёнот берди.
Хўш, «Ливерпуль» ўз афсонасини қўлдан бой бериб, тарихий хатога йўл қўйдими, Муҳаммад Салоҳнинг бу феерик қайтиши Европа футболи грандларига қандай дарс бўлади ва мисрлик ҳужумчи «Трабзонспор»ни чемпионликка етаклай оладими?
«Галатасарой»нинг тор-мор этилиши ва Анрининг ҳимояси: Муҳим воқеалар ривожи
Туркия Суперлигасидаги шов-шувли дерби ва ундан кейинги реакциялар хроникаси:
«Галатасарой» устидан 4:0 ҳисобидаги ғалаба: Амалдаги чемпионларга қарши кечган принципиал тўқнашувда «Трабзонспор» ўз уйида мутлақ устунлик намойиш этди;
Салоҳдан Туркиядаги илк хет-трик: Мисрлик юлдуз ўйинда учта гол уриб, жамоасига муҳим уч очкони олиб келди ва турк мухлисларини лол қолдирди;
Эркин агент мақомидаги кетиш: Футболчи ўтган мавсум сўнгида «Ливерпуль» билан шартномани янгиламай, эркин агент мақомида бепул кетган эди;
Тьерри Анрининг очиқ танқиди: Француз афсонаси «Ливерпуль» мутасаддиларини нопрофессионалликда ва ўз юлдузининг қадрига етмаганликда айблади;
Клуб раҳбарияти манзилига зарба: Анри жамоадаги инқирозларнинг асл сабаби футболчида эмас, балки клубни бошқараётган амалдорларда бўлганини очиқлади.
Муҳаммад Салоҳ феномени: «Ливерпуль» ва «Трабзонспор» кўрсаткичлари таққоси
Мисрлик тўпурарнинг фаолиятидаги бурилиш нуқталари:
Параметрлар ва йўналишлар
«Ливерпуль»даги сўнгги даври
«Трабзонспор»даги янги босқичи
Клубдан кетиш шакли
Шартнома тугаши (эркин агент сифатида)
Асосий етакчи ва юлдуз трансфер
Сўнгги шов-шувли натижа
Клуб раҳбарияти билан баҳсли муносабатлар
«Галатасарой»га қарши ўйинда хет-трик
Ўйин ҳисоби
Ўйин амалиёти ва босим остидаги ҳолат
«Трабзонспор»нинг 4:0 ҳисобидаги ғалабаси
Экспертлар муносабати
Муаммо сифатида кўрсатишга уринишлар
Анри: «Бундай ўйинчини ҳурмат қилиш шарт»
Ҳозирги даражаси
Юқори синф сақланиб қолган эди
Туркия чемпионатининг бош юлдузига айланди
Футбол экспертлари таҳлили: Тьерри Анрининг баёноти нимани англатади?
Европа футболи бўйича етакчи шарҳловчилар ва спорт таҳлилчиларининг асосий хулосалари:
«Ливерпуль»нинг стратегик хатоси: Жаҳон даражасидаги юлдузни текинга қўлдан чиқариб юбориш ва унинг кетганидан сўнг яна юқори формага кириши Мерсисайд клуби менежментининг катта муваффақиятсизлигидир;
Салоҳнинг синмас характери: 30 ёшдан ошган бўлишига қарамай, мисрлик ҳужумчи ҳали ҳам Европанинг исталган қитъасида ҳал қилувчи фигура бўла олишини амалда исботлади;
«Трабзонспор»нинг ютуғи: Турк клуби Салоҳни жалб қилиш орқали нафақат чемпионлик учун асосий даъвогарга айланди, балки жаҳон футболи диққатини ўз чемпионатига жалб этди;
Ҳурмат ва эътироф фактори: Тьерри Анри сингари нуфузли шахснинг бундай эътирофи Салоҳнинг футбол тарихидаги меросини ҳимоя қилишда улкан роль ўйнайди.
Муҳаммад Салоҳнинг «Галатасарой» дарвозасига йўллаган учта тўпи «Ливерпуль» мутасаддиларига берилган энг кучли жавоб ва янги тарихнинг бошланиши бўлди.
Сизнингча, «Ливерпуль» раҳбарияти Салоҳни олиб қолмасдан катта хатога йўл қўйдими ёки уларнинг қарори тўғри эдими? Муҳаммад Салоҳ «Трабзонспор» билан Туркия чемпиони бўла оладими? Ўз фикр ва таҳлилларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ушбу қизиқарли футбол таҳлилини барча мухлис дўстларингиз ва спорт ишқибозларига улашинг!
Изоҳлар 0
…