Лион — Найс: таркиблар ва жонли матн

·24·Спорт
Лион — Найс: таркиблар ва жонли матн

Франция 1-лигаси доирасидаги ЛионНайс учрашуви 18 октябр, 23:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Лион бошланғич таркиби: 40. Дескамп Р., 13. Атекаме З., 22. Мата К., 19. Ниакате М. (капитан), 16. Абнер Винисиус, 6. Тессманн Т., 2. Бидструп М., 26. Будаш К., 99. Нартей Н., 24. Дюранвиль Ж., 10. Шулц П.

Лион захирадагилари: 20. Бахер Ф., 1. Грейф Д., 45. Химберт Р., 21. Клюйверт Р., 18. Мера К., 23. Мортон Т., 11. Накамура К., 7. Нуама Э., 8. Толиссо К.

Лион бош мураббийи: Фонсека П.

Найс бошланғич таркиби: 23. Диуф И., 5. Абдельмонем М., 55. Ндайишимие И., 35. Мандза Тсиенди Х., 92. Клосс Ж., 28. Витсель А. (капитан), 6. Будауи Х., 27. Нкунку Н., 7. Хайн Г., 9. Амура М., 11. Ваи Э.

Найс захирадагилари: 77. Булхенди Т., 39. Кулибали Д., 10. Диоп С., 21. Янссон И., 84. Кутуне Х., 41. Морана Д., 29. Нгуму Н., 8. Сансон М., 36. Сейду А.

Найс бош мураббийи: Панталони О.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
15
Лион ўйинда ўз ритмини топиб олаётгандек кўринмоқда ва тўпни назорат қилмоқда. Ҳужумчиларнинг ажойиб ҳаракатлари ҳимоячиларга ҳужумни бошлаш учун имконият яратиб бермоқда.
11
Каил Будаш (Лион) катта имкониятни бой берди. У жарима майдони ташқарисидан белгиланган жарима зарбасини амалга оширди, аммо унинг ноаниқ зарбаси чап устундан анчагина узоққа кетиб қолди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Ницца дарвозасидан дарвоза зарбаси белгиланди.
11
Каил Будаш (Лион) жарима зарбасини амалга оширади.
10🟨
Нилс Нкунку (Ницца) ҳакам томонидан кўрсатилган сариқ карточкадан ажабланмаслиги керак, ҳакам вазиятни жуда яхши тинчлантирди.
10
Лион футболчилари рақиб ҳимоясини ёриб ўтиш ва тезкор қарши ҳужум уюштириш мақсадида қисқа паслар билан тўпни бир-бирларига узатишмоқда.
7
Абнер Винисиус (Лион) узоқ масофадан кучли зарба йўллади, аммо тўп ўнг устун ёнидан анча четлаб ўтди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Ницца дарвозасидан зарба белгиланди.
5
Лион футболчиларининг ҳеч бири бурчак зарбасидан узатилган тўпга ета олмади, чунки тўп жуда баланд узатилди ва майдон ташқарисига чиқиб кетди. Тўп майдонни тарк этди ва Ницца дарвозасидан зарба амалга оширилади.
3
Жюльен Дюранвиль (Лион) ўзидан норози, чунки у қулай вазиятга чиқиб борган бўлса-да, тўпни ноаниқ узатди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Ницца дарвозасидан дарвоза зарбаси белгиланди.
1
Ҳакам ҳуштагини чалди ва ўйин бошланди.
23:48
Ўйинчилар майдонда ва ўйинни Ницца бошлаб беради.
23:48
Бугунги ўйинни Франсуа Летексье бошқариб боради.
23:48
Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари маълум бўлди, энди улар билан танишиб чиқишингиз мумкин.
23:48
Салом ва бизнинг бўлажак тўқнашув бўйича дақиқама-дақиқа матнли трансляциямизга хуш келибсиз. Биз сизга майдонда бўлаётган воқеаларни имкон қадар аниқроқ етказишга ҳаракат қиламиз. Яхши дам олинг.
ЛионНайсФранция 1-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пари ФК — Ренн: таркиблар ва жонли матнПари ФК — Ренн: таркиблар ва жонли матнКеча 19:23Лорьян — Монако: таркиблар ва жонли матнЛорьян — Монако: таркиблар ва жонли матнКеча 19:20Лё-Авр — Осер: таркиблар ва жонли матнЛё-Авр — Осер: таркиблар ва жонли матнКеча 19:17Анже — Марсель: таркиблар ва жонли матнАнже — Марсель: таркиблар ва жонли матнКеча 17:07Лилль — Брест: таркиблар ва жонли матнЛилль — Брест: таркиблар ва жонли матн17 октябр 23:04Труа — Ланс: таркиблар ва жонли матнТруа — Ланс: таркиблар ва жонли матн17 октябр 22:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...