Лион — Найс: таркиблар ва жонли матн
Франция 1-лигаси доирасидаги Лион — Найс учрашуви 18 октябр, 23:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Лион бошланғич таркиби: 40. Дескамп Р., 13. Атекаме З., 22. Мата К., 19. Ниакате М. (капитан), 16. Абнер Винисиус, 6. Тессманн Т., 2. Бидструп М., 26. Будаш К., 99. Нартей Н., 24. Дюранвиль Ж., 10. Шулц П.
Лион захирадагилари: 20. Бахер Ф., 1. Грейф Д., 45. Химберт Р., 21. Клюйверт Р., 18. Мера К., 23. Мортон Т., 11. Накамура К., 7. Нуама Э., 8. Толиссо К.
Лион бош мураббийи: Фонсека П.
Найс бошланғич таркиби: 23. Диуф И., 5. Абдельмонем М., 55. Ндайишимие И., 35. Мандза Тсиенди Х., 92. Клосс Ж., 28. Витсель А. (капитан), 6. Будауи Х., 27. Нкунку Н., 7. Хайн Г., 9. Амура М., 11. Ваи Э.
Найс захирадагилари: 77. Булхенди Т., 39. Кулибали Д., 10. Диоп С., 21. Янссон И., 84. Кутуне Х., 41. Морана Д., 29. Нгуму Н., 8. Сансон М., 36. Сейду А.
Найс бош мураббийи: Панталони О.
Изоҳлар 0
…