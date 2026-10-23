Брест — Найс: таркиблар ва жонли матн
Франция 1-лигаси доирасидаги Брест — Найс учрашуви 23 октябр, 23:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Брест бошланғич таркиби: 1. Сельвик Э., 70. Лала К., 29. Тузар Л., 4. Льорис Г., 2. Локо Б., 13. Шотар Ж., 8. Маньети Х. (капитан), 17. Бальде М., 23. Думбия К., 9. Мбуп П., 19. Ажорг Л.
Брест захирадагилари: 18. Бурго Ж., 6. Диамбу М., 11. Эджума Н., 21. Канте И. Й., 32. Лэйн М. Л. С., 39. Н'Гессан Д., 7. Нонж Ж., 30. Патуйе М., 20. Зогбе Л.
Брест бош мураббийи: Лашуэр Ж.
Найс бошланғич таркиби: 23. Диуф И., 36. Сейду А., 55. Ндайишимие И., 5. Абдельмонем М., 92. Клосс Ж., 6. Будауи Х., 28. Витсель А. (капитан), 27. Нкунку Н., 7. Хайн Г., 9. Амура М., 11. Ваи Э.
Найс захирадагилари: 77. Булхенди Т., 39. Кулибали Д., 10. Диоп С., 21. Янссон И., 84. Кутуне Х., 35. Мандза Тсиенди Х., 41. Морана Д., 29. Нгуму Н., 8. Сансон М.
Найс бош мураббийи: Панталони О.
Изоҳлар 0
…