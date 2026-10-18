Реал Мадрид — Севилья: таркиблар ва жонли матн

·31·Спорт
Реал Мадрид — Севилья: таркиблар ва жонли матн

Испания Ла Лигаси доирасидаги Реал МадридСевилья учрашуви 19 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Реал Мадрид бошланғич таркиби: 1. Куртуа Т., 8. Вальверде Ф. (капитан), 16. Конате И., 4. Хёйсен Д., 17. Кукурелья М., 5. Беллингем Дж., 14. Тчуамени О., 9. Эндрик, 15. Гюлер А., 25. Диоманде И., 10. Мбаппе К.

Реал Мадрид захирадагилари: 12. Александер-Арнольд Т., 6. Камавинга Э., 18. Каррерас А., 21. Диас Б., 24. Дюмфрис Д., 3. Эдер Милитао, 19. Эспи К., 13. Лунин А., 31. Наварро Хименес Х., 27. Питарч Т., 22. Рюдигер А., 20. Силва Б.

Реал Мадрид бош мураббийи: Моуринью Ж.

Севилья бошланғич таркиби: 1. Влаходимос О., 2. Иглесиас Х., 5. Кастрин, 4. Салас К., 17. Суасо Г., 6. Агуме Л., 24. Фофана Ю., 11. Варгас Р., 10. Пеке, 20. Коррейя Ф. (капитан), 9. Уре Р.

Севилья захирадагилари: 14. Буэно М., 15. Кардосо Ф., 22. Кармона Х. А., 29. Крус Х., 3. Диас Ж., 21. Эджуке Ч., 13. Фран, 7. Гонсалес А., 27. Гильен Н., 33. Ромеро Р., 12. Санганте А., 19. Стассен Л.

Севилья бош мураббийи: Гарсия Л.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
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Севилья футболчилари бир-бирларига қисқа паслар билан тўпни узатишмоқда.
2
Марк Кукурелья (Реал Мадрид) қўпол ўйини учун қоидабузарлик содир этди. Ҳакам Матео Бускетс вазиятни тўлиқ кузатиб турди. Севильяга устунлик берилди. Улар жарима зарбасини амалга оширишади.
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Биринчи бўлим бошланди.
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Ўйинни Севилья бошлаб беради.
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Бугунги учрашув бош ҳаками билан таништириб ўтамиз, у — Матео Бускетс.
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Энди биз бошланғич таркибларни биламиз. Уларни ушбу ўйиннинг тафсилотларида топишингиз мумкин.
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Хайрли кун, хонимлар ва жаноблар! Бизнинг жонли матнли шарҳимизга хуш келибсиз, унда биз сизга ўйинда содир бўлаётган барча воқеалар ҳақида тезкор маълумотларни тақдим этиб борамиз.
Реал МадридСевильяИспания Ла Лигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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