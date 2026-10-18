Реал Мадрид — Севилья: таркиблар ва жонли матн
Испания Ла Лигаси доирасидаги Реал Мадрид — Севилья учрашуви 19 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Реал Мадрид бошланғич таркиби: 1. Куртуа Т., 8. Вальверде Ф. (капитан), 16. Конате И., 4. Хёйсен Д., 17. Кукурелья М., 5. Беллингем Дж., 14. Тчуамени О., 9. Эндрик, 15. Гюлер А., 25. Диоманде И., 10. Мбаппе К.
Реал Мадрид захирадагилари: 12. Александер-Арнольд Т., 6. Камавинга Э., 18. Каррерас А., 21. Диас Б., 24. Дюмфрис Д., 3. Эдер Милитао, 19. Эспи К., 13. Лунин А., 31. Наварро Хименес Х., 27. Питарч Т., 22. Рюдигер А., 20. Силва Б.
Реал Мадрид бош мураббийи: Моуринью Ж.
Севилья бошланғич таркиби: 1. Влаходимос О., 2. Иглесиас Х., 5. Кастрин, 4. Салас К., 17. Суасо Г., 6. Агуме Л., 24. Фофана Ю., 11. Варгас Р., 10. Пеке, 20. Коррейя Ф. (капитан), 9. Уре Р.
Севилья захирадагилари: 14. Буэно М., 15. Кардосо Ф., 22. Кармона Х. А., 29. Крус Х., 3. Диас Ж., 21. Эджуке Ч., 13. Фран, 7. Гонсалес А., 27. Гильен Н., 33. Ромеро Р., 12. Санганте А., 19. Стассен Л.
Севилья бош мураббийи: Гарсия Л.
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