Рафа Алкорта Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор муносабатлари ҳақида гапирди

·88·Спорт
Рафа Алкорта Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор муносабатлари ҳақида гапирди
Қисқача

Рафа Алкорта Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор ўртасидаги уйғунлик етишмаслигини футболчиларнинг маҳоратига эмас, балки шахсий амбициялари ва ўта юқори эгосига боғлади. Унинг таъкидлашича, Мбаппе мавсумига 50 тача гол ураётган бўлса-да, икки ҳужумчи тўп билан муомалада ҳам, тўпсиз ҳаракатларда ҳам етарли кимёга эга эмас.

Мадриднинг Реал клуби ҳужум чизиғидаги етакчилар — Килиан Мбаппе ҳамда Винисиус Жуниор ўртасидаги ўзаро тушунмовчиликлар ва майдондаги уйғунлик етишмаётгани жамоа учун асосий муаммолардан бирига айланди. Goal.com хабар беришича, клубнинг собиқ ҳимоячиси Рафа Алкорта бу ҳолат футболчиларнинг маҳоратига эмас, балки уларнинг шахсий амбицияларига бориб тақалишини очиқчасига маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эгос муаммоси ва майдондаги боғлиқлик

Франциялик ҳужумчи 2024-йилда Сантиаго Бернабеу стадионига кўчиб ўтганидан бери икки юлдузнинг биргаликдаги ўйини кутилганидек самарали чиқмаётгани кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Кадена СEР телеканалининг Эл Ларгуеро кўрсатувида сўз олган Рафа Алкорта вазиятга танқидий баҳо берди. Унинг сўзларига кўра, асосий тўсиқ бу — футболчиларнинг ўта юқори эгосидир.

Алкорта бу каби ҳолатларни ўз футболчилик фаолиятида учратмаганини таъкидлаб, Мбаппе мавсумига 50 тача гол уришига қарамай, уларнинг бир-бири билан тўлиқ чиқиша олмаётгани ҳақиқат эканини айтди. Мутахассиснинг фикрича, футболчилар нафақат тўп билан муомалада, балки майдондаги ҳаракатсиз вазиятларда ҳам етарлича кимёга эга эмас.

Жозе Моуриньюнинг вазифаси ва янги умидлар

Собиқ ҳимоячи янги бош мураббий Жозе Моуринью бу икки ҳужумчини битта чизиқда самарали ҳаракат қилишга мажбурлай олишига умид билдирди. Алкортанинг таъкидлашича, аввалги мураббийлар эриша олмаган натижани айнан португалиялик мутахассис амалга ошириши ва Винисиусдан талаб қилинадиган қаттиқ интизомни ўрнатиши керак.

Шунингдек, сўнгги пайтларда Винисиус Жуниорнинг Реал Мадрид билан амалдаги шартномасини 2027-йилдан кейинги муддатга узайтириш бўйича музокаралар фаоллашгани маълум бўлди. Томонлар келишувга яқинлашгани мухлисларни қувонтириши ва бу ҳолат футболчининг руҳий ҳолатига ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

Янги мавсумолди тайёргарликлар

Ҳозирги вақтда Реал Мадрид янги мавсум баҳсларига қизғин ҳозирлик кўрмоқда. Жамоа шанба куни Ференкваросга қарши ўртоқлик учрашувини ўтказади. Шундан сўнг, тўрт кундан кейин Депортиво Ла Коруна жамоасига қарши майдонга тушади.

Қироллик клуби ўзининг 2026/27-йилги Лига мавсумини 22-август куни сафарда Эспанёл стадионида бошлайди. Жозе Моуринью ушбу ўйинлар давомида Мбаппе ва Винисиус Жуниор ўртасидаги ўзаро боғлиқликни яхшилаб олиш учун қулай имконият сифатида фойдаланишни режалаштирмоқда.

Реал МадридВинисиус ЖуниорКилиан МбаппеЖозе МоуриньюИспания Ла лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)