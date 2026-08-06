Рафа Алкорта Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор муносабатлари ҳақида гапирди
Рафа Алкорта Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор ўртасидаги уйғунлик етишмаслигини футболчиларнинг маҳоратига эмас, балки шахсий амбициялари ва ўта юқори эгосига боғлади. Унинг таъкидлашича, Мбаппе мавсумига 50 тача гол ураётган бўлса-да, икки ҳужумчи тўп билан муомалада ҳам, тўпсиз ҳаракатларда ҳам етарли кимёга эга эмас.
Мадриднинг Реал клуби ҳужум чизиғидаги етакчилар — Килиан Мбаппе ҳамда Винисиус Жуниор ўртасидаги ўзаро тушунмовчиликлар ва майдондаги уйғунлик етишмаётгани жамоа учун асосий муаммолардан бирига айланди. Goal.com хабар беришича, клубнинг собиқ ҳимоячиси Рафа Алкорта бу ҳолат футболчиларнинг маҳоратига эмас, балки уларнинг шахсий амбицияларига бориб тақалишини очиқчасига маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эгос муаммоси ва майдондаги боғлиқликФранциялик ҳужумчи 2024-йилда Сантиаго Бернабеу стадионига кўчиб ўтганидан бери икки юлдузнинг биргаликдаги ўйини кутилганидек самарали чиқмаётгани кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Кадена СEР телеканалининг Эл Ларгуеро кўрсатувида сўз олган Рафа Алкорта вазиятга танқидий баҳо берди. Унинг сўзларига кўра, асосий тўсиқ бу — футболчиларнинг ўта юқори эгосидир.
Алкорта бу каби ҳолатларни ўз футболчилик фаолиятида учратмаганини таъкидлаб, Мбаппе мавсумига 50 тача гол уришига қарамай, уларнинг бир-бири билан тўлиқ чиқиша олмаётгани ҳақиқат эканини айтди. Мутахассиснинг фикрича, футболчилар нафақат тўп билан муомалада, балки майдондаги ҳаракатсиз вазиятларда ҳам етарлича кимёга эга эмас.
Жозе Моуриньюнинг вазифаси ва янги умидларСобиқ ҳимоячи янги бош мураббий Жозе Моуринью бу икки ҳужумчини битта чизиқда самарали ҳаракат қилишга мажбурлай олишига умид билдирди. Алкортанинг таъкидлашича, аввалги мураббийлар эриша олмаган натижани айнан португалиялик мутахассис амалга ошириши ва Винисиусдан талаб қилинадиган қаттиқ интизомни ўрнатиши керак.
Шунингдек, сўнгги пайтларда Винисиус Жуниорнинг Реал Мадрид билан амалдаги шартномасини 2027-йилдан кейинги муддатга узайтириш бўйича музокаралар фаоллашгани маълум бўлди. Томонлар келишувга яқинлашгани мухлисларни қувонтириши ва бу ҳолат футболчининг руҳий ҳолатига ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
Янги мавсумолди тайёргарликларҲозирги вақтда Реал Мадрид янги мавсум баҳсларига қизғин ҳозирлик кўрмоқда. Жамоа шанба куни Ференкваросга қарши ўртоқлик учрашувини ўтказади. Шундан сўнг, тўрт кундан кейин Депортиво Ла Коруна жамоасига қарши майдонга тушади.
Қироллик клуби ўзининг 2026/27-йилги Лига мавсумини 22-август куни сафарда Эспанёл стадионида бошлайди. Жозе Моуринью ушбу ўйинлар давомида Мбаппе ва Винисиус Жуниор ўртасидаги ўзаро боғлиқликни яхшилаб олиш учун қулай имконият сифатида фойдаланишни режалаштирмоқда.
…