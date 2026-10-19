Мбаппедан дубль, Диомандедан супергол: «Реал» «Севилья»ни 4:1 ҳисобида тор-мор этди

·5·Спорт
Мбаппедан дубль, Диомандедан супергол: «Реал» «Севилья»ни 4:1 ҳисобида тор-мор этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Реал» ўз уйида «Севиля»ни 4:1 ҳисобида мағлуб этиб, Ла Лиганинг 9-турида муҳим ғалабани қўлга киритди.
  • Учрашувда Килиан Мбаппе дубл қайд этиб, Арда Гулер ва Диоманде ҳам ўз ҳисобларига гол ёздиришди.
  • Ушбу ғалаба эвазига «Реал» турнир жадвалида 3-ўринга кўтарилиб, чемпионлик пойгасидаги ўрнини мустаҳкамлади.

Испания Ла Лигасининг 9-тури доирасида Мадриднинг «Реал» клуби ўз майдони — муҳташам «Сантьяго Бернабеу» стадионида Андалусиянинг «Севилья» жамоасини қабул қилди. 18 октябрь оқшомида кечган қизиқарли беллашувда мадридликлар тўлиқ устунлик намойиш этиб, 4:1 ҳисобида ишончли ва йирик ғалабани қўлга киритди.

Учрашув қаҳрамони сифатида дисквалификация туфайли майдонга туша олмаган Винисиус Жуниорнинг ўрнида чап қанотда ҳаракат қилган ивуарлик вингер Диоманде ажралиб турди — у жамоаси киритган барча тўртта голда бевосита фаол иштирок этди.

Ҳужумлар шиддати: Мбаппенинг икки зарбаси ва суперголлар

Мадрид клуби дастлабки дақиқалардан бошлаб рақиб ҳимоясига кучли босим уюштирди:

  • Арда Гулердан ҳисобни очувчи супергол: Баҳснинг 33-дақиқасида туркиялик иқтидор соҳиби Арда Гулер чиройли зарба билан ҳисобни очди — 1:0;

  • Килиан Мбаппедан дубль: Орадан тўрт дақиқа ўтиб, 37-дақиқада Мбаппе фарқни иккитага оширди (2:0). Иккинчи бўлимда — 63-дақиқада франциялик тўпурар пенальтини совуққонлик билан амалга ошириб, ҳисобни 3:0 кўринишига келтирди;

  • Буэнодан жавоб тўпи: 80-дақиқада захирадан тушган Буэно «Севилья»нинг ягона жавоб голини киритди — 3:1;

  • Диоманденинг чиройли нуқтаси: 82-дақиқада ўйин давомида чарчаш нималигини билмаган Диоманде ажойиб супергол муаллифига айланиб, якуний 4:1 ҳисобини муҳрлади.

Ўйин баённомаси

Ла Лига. 9-тур

«Реал» — «Севилья» 4:1

18 октябрь, «Сантьяго Бернабеу».

Голлар: Гулер (33), Мбаппе (37, 63 пен), Диоманде (82) — Буэно (80).

Огоҳлантиришлар: Ҳейсен (23), Андраде (23), Иглесиас (69), Кукурелья (73).

  • «Реал»: Куртуа, Вальверде (Милитао, 85), Конате, Ҳейсен, Кукурелья, Беллингҳэм (Силва, 70), Чуамени, Гулер (Камавинга, 78), Эндрик (Диас, 70), Диоманде, Мбаппе (Эспи, 85).

  • «Севилья»: Влаходимос, Иглесиас (Кармона, 72), Кастрин, Салас, Суазо, Агуме, Фофана, Варгас (Эжуке, 46), Пеке (Буэно, 56), Андраде (Гонсалес, 73), Уре (Стассин, 56).

Турнир жадвалидаги ҳолат

Ушбу ғалаба мадридликларнинг чемпионлик пойгасидаги позициясини мустаҳкамлади:

  • «Реал» 3-поғонада: Қўлга киритилган 3 очко эвазига Жозе Моуриньо шогирдлари ўз очколари сонини 21 тага етказиб, турнир жадвалида 3-ўринга кўтарилди;

  • «Севилья» 6-ўринда қолди: Мағлубиятга учраган меҳмонлар 14 очко билан 6-поғонани банд этиб турибди.

Реал МадридСевильяМбаппеЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид — Севилья: таркиблар ва жонли матнРеал Мадрид — Севилья: таркиблар ва жонли матнКеча 23:54«Жосусим ҳаммасини эшитиб туради»: «Севилья» устози сирли тактик найрангни ошкор қилди«Жосусим ҳаммасини эшитиб туради»: «Севилья» устози сирли тактик найрангни ошкор қилди2 октябр 15:21«Севилья»да Рафиньядан ҳет-трик: «Барселона» 21 очко билан пешқадам!«Севилья»да Рафиньядан ҳет-трик: «Барселона» 21 очко билан пешқадам!20 сентябр 08:47«Севиля» – «Барселона»: Рафиня хет-трик қайд этди«Севиля» – «Барселона»: Рафиня хет-трик қайд этди20 сентябр 06:01"Эл-Класико” олдидан катта можаро: “Барселона” раҳбари Перес сиёсатини танқид қилди"Эл-Класико” олдидан катта можаро: “Барселона” раҳбари Перес сиёсатини танқид қилдиКеча 12:42Хавьер Тебас «Реал»ни нацистлар пропагандасида айблади — Мадрид истеъфо талаб қилмоқдаХавьер Тебас «Реал»ни нацистлар пропагандасида айблади — Мадрид истеъфо талаб қилмоқда17 октябр 09:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...