Мбаппедан дубль, Диомандедан супергол: «Реал» «Севилья»ни 4:1 ҳисобида тор-мор этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Реал» ўз уйида «Севиля»ни 4:1 ҳисобида мағлуб этиб, Ла Лиганинг 9-турида муҳим ғалабани қўлга киритди.
- Учрашувда Килиан Мбаппе дубл қайд этиб, Арда Гулер ва Диоманде ҳам ўз ҳисобларига гол ёздиришди.
- Ушбу ғалаба эвазига «Реал» турнир жадвалида 3-ўринга кўтарилиб, чемпионлик пойгасидаги ўрнини мустаҳкамлади.
Испания Ла Лигасининг 9-тури доирасида Мадриднинг «Реал» клуби ўз майдони — муҳташам «Сантьяго Бернабеу» стадионида Андалусиянинг «Севилья» жамоасини қабул қилди. 18 октябрь оқшомида кечган қизиқарли беллашувда мадридликлар тўлиқ устунлик намойиш этиб, 4:1 ҳисобида ишончли ва йирик ғалабани қўлга киритди.
Учрашув қаҳрамони сифатида дисквалификация туфайли майдонга туша олмаган Винисиус Жуниорнинг ўрнида чап қанотда ҳаракат қилган ивуарлик вингер Диоманде ажралиб турди — у жамоаси киритган барча тўртта голда бевосита фаол иштирок этди.
Ҳужумлар шиддати: Мбаппенинг икки зарбаси ва суперголлар
Мадрид клуби дастлабки дақиқалардан бошлаб рақиб ҳимоясига кучли босим уюштирди:
Арда Гулердан ҳисобни очувчи супергол: Баҳснинг 33-дақиқасида туркиялик иқтидор соҳиби Арда Гулер чиройли зарба билан ҳисобни очди — 1:0;
Килиан Мбаппедан дубль: Орадан тўрт дақиқа ўтиб, 37-дақиқада Мбаппе фарқни иккитага оширди (2:0). Иккинчи бўлимда — 63-дақиқада франциялик тўпурар пенальтини совуққонлик билан амалга ошириб, ҳисобни 3:0 кўринишига келтирди;
Буэнодан жавоб тўпи: 80-дақиқада захирадан тушган Буэно «Севилья»нинг ягона жавоб голини киритди — 3:1;
Диоманденинг чиройли нуқтаси: 82-дақиқада ўйин давомида чарчаш нималигини билмаган Диоманде ажойиб супергол муаллифига айланиб, якуний 4:1 ҳисобини муҳрлади.
Ўйин баённомаси
Ла Лига. 9-тур
«Реал» — «Севилья» 4:1
18 октябрь, «Сантьяго Бернабеу».
Голлар: Гулер (33), Мбаппе (37, 63 пен), Диоманде (82) — Буэно (80).
Огоҳлантиришлар: Ҳейсен (23), Андраде (23), Иглесиас (69), Кукурелья (73).
«Реал»: Куртуа, Вальверде (Милитао, 85), Конате, Ҳейсен, Кукурелья, Беллингҳэм (Силва, 70), Чуамени, Гулер (Камавинга, 78), Эндрик (Диас, 70), Диоманде, Мбаппе (Эспи, 85).
«Севилья»: Влаходимос, Иглесиас (Кармона, 72), Кастрин, Салас, Суазо, Агуме, Фофана, Варгас (Эжуке, 46), Пеке (Буэно, 56), Андраде (Гонсалес, 73), Уре (Стассин, 56).
Турнир жадвалидаги ҳолат
Ушбу ғалаба мадридликларнинг чемпионлик пойгасидаги позициясини мустаҳкамлади:
«Реал» 3-поғонада: Қўлга киритилган 3 очко эвазига Жозе Моуриньо шогирдлари ўз очколари сонини 21 тага етказиб, турнир жадвалида 3-ўринга кўтарилди;
«Севилья» 6-ўринда қолди: Мағлубиятга учраган меҳмонлар 14 очко билан 6-поғонани банд этиб турибди.
Изоҳлар 0
…