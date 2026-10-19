Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди

·91·Спорт
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • "Манчестер Сити"да жароҳатлар тўлқини Абдуқодир Ҳусановга асосий таркибга қайтиш имкониятини яратди.
  • Британ нашрлари, хусусан cityxtra.co.ук, Матеуш Нунешнинг жароҳати сабабли Ҳусанов ўнг қанот ҳимоячиси сифатида ўйнашини тахмин қилмоқда.
  • Матео Ковачичнинг йўқлиги эса Айюб Буадди учун марказий яримҳимоячи сифатида майдонга тушиш эшигини очади.

Бундан роппа-роса бир йил муқаддам «Манчестер Сити» мудофаа чизиғида кетма-кет жароҳатлар тўлқини юз берган, натижада мураббийлар штаби захирада ўтирган ўзбекистонлик ёш ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановга ишонч билдирган эди. Ҳамюртимиз ўшанда ҳам ўнг қанот, ҳам марказий ҳимояда совуққон ҳаракат қилиб, мавсум охиригача жамоанинг муҳим пойдеворига айланганди.

Бугун «шаҳарликлар» сафида яна ўша тарихий манзара такрорланаётганга ўхшайди. Янги бош мураббий Энцо Мареска қўл остида ротация ўйинчиси бўлиб турган Ҳусанов учун яна асосий таркибга мустаҳкам қайтиш фурсати етди.

«Ипсвич»га қарши баҳсдаги «лазарет»: Бир ўйинда 5 нафар йўқотиш

АПЛнинг 7-турида «Ипсвич Таун» устидан қозонилган 3:2 ҳисобидаги ғалаба «Манчестер Сити»га жуда қимматга тушди:

  • Матео Ковачич: Мавсумда илк бор АПЛда бошланғич таркибда майдонга тушган хорватиялик яримҳимоячи иккинчи бўлим бошидаёқ жиддий жароҳат олиб, майдонни тарк этди;

  • Нико О'Рейли ва Йошко Гвардиол: 60-дақиқада захирага олинган О'Рейлининг бел қисмидаги эски жароҳати безовта қилгани ошкор бўлди;

  • Матеуш Нуньешнинг қайталаниши: Ўнг қанот ҳимоячиси Нуньеш чов соҳасидаги оғриқ туфайли баҳсни давом эттира олмади ва ўз ихтиёри билан алмаштиришни сўради;

  • Холанднинг оқсоқланиши ва Семеньо: Баҳс қаҳрамони Эрлинг Холанд рақибнинг кучли зарбасидан сўнг учрашув сўнгида оқсоқланиб ҳаракат қилди, 77-дақиқада тушган Антуан Семеньо эса ҳали тўлиқ жисмоний формага кирмагани кўриниб қолди.

Британ нашрлари таҳлили: Ҳусанов ва Буадди учун катта имконият

Англия матбуоти ва таҳлилчилари «Манчестер Сити»даги кадрлар муаммоси фонида кимлар ютиб чиқиши мумкинлигини таҳлил қилмоқда. Хусусан, машҳур cityxtra.co.uk портали қуйидагича баҳо берди:

  • «Абдуқодир Ҳусанов ўнг қанотни эгаллайди»: «Агар Матеуш Нуньеш узоқ муддатга сафдан чиқса, “Сити”нинг ўнг қанот ҳимоячиси позициясида Абдуқодир Ҳусанов ўйнайди. Агар ўзбек футболчиси ҳимоя марказига зарур бўлса, ўнг томонда Рико Льюис синаб кўрилиши мумкин. Ҳар қандай ҳолатда ҳам жамоа муваффақиятли серияни давом эттиришга интилади;

  • Айюб Буадди марказга кўтарилади: Ковачичнинг йўқлиги эса марокашлик ёш иқтидор Айюб Буадди учун асосий таркибни нақд қилишга кенг йўл очади».

Олдинда иккита ҳал қилувчи жанг

Энцо Мареска шогирдлари учун дам олишга умуман вақт йўқ — тақвим ўта тиғиз:

  • Европа Чемпионлар Лигаси (21 октябрь): Манчестерда Грециянинг АЕК жамоасига қарши баҳс кечади (Тошкент вақти билан тунги 00:00 да);

  • АПЛнинг 8-тури (24 октябрь): Сафарда мавсумнинг энг ноқулай рақибларидан бири — «Астон Вилла»га қарши марказий тўқнашув бўлиб ўтади (Тошкент вақти билан 16:30 да).

Абдуқодир Ҳусановнинг мураккаб вазиятлардаги совуққонлиги ва позицион маҳорати уни яна «Манчестер Сити»нинг энг асосий ҳимоячиларидан бирига айлантириши кутилмоқда.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиАПЛЭнцо Мареска
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мареска шов-шувларга қарамай “Ливерпуль”га қарши режасини ошкор этдиМареска шов-шувларга қарамай “Ливерпуль”га қарши режасини ошкор этди9 октябр 17:10City Xtra бонг урмоқда: «Манчестер Сити»да Ҳусановнинг келажаги нега хавф остида қолди?City Xtra бонг урмоқда: «Манчестер Сити»да Ҳусановнинг келажаги нега хавф остида қолди?5 октябр 07:427 та кетма-кет ғалаба: Энцо Мареска «Манчестер Сити» билан тарихий натижа қайд этди7 та кетма-кет ғалаба: Энцо Мареска «Манчестер Сити» билан тарихий натижа қайд этдиКеча 09:10Энцо Мареска «ПСЖ»дан учралган 2:4 ҳисобидаги мағлубият сабабини очиқ тан олдиЭнцо Мареска «ПСЖ»дан учралган 2:4 ҳисобидаги мағлубият сабабини очиқ тан олди17 октябр 15:46Энцо Мареска «ПСЖ»дан учралган мағлубият ва Луис Энрикенинг тан олуви ҳақида гапирдиЭнцо Мареска «ПСЖ»дан учралган мағлубият ва Луис Энрикенинг тан олуви ҳақида гапирди16 октябр 10:20Каррагер Энцо Маресканинг Париж клубига қарши хатосини фош қилдиКаррагер Энцо Маресканинг Париж клубига қарши хатосини фош қилди15 октябр 12:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...