Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- "Манчестер Сити"да жароҳатлар тўлқини Абдуқодир Ҳусановга асосий таркибга қайтиш имкониятини яратди.
- Британ нашрлари, хусусан cityxtra.co.ук, Матеуш Нунешнинг жароҳати сабабли Ҳусанов ўнг қанот ҳимоячиси сифатида ўйнашини тахмин қилмоқда.
- Матео Ковачичнинг йўқлиги эса Айюб Буадди учун марказий яримҳимоячи сифатида майдонга тушиш эшигини очади.
Бундан роппа-роса бир йил муқаддам «Манчестер Сити» мудофаа чизиғида кетма-кет жароҳатлар тўлқини юз берган, натижада мураббийлар штаби захирада ўтирган ўзбекистонлик ёш ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановга ишонч билдирган эди. Ҳамюртимиз ўшанда ҳам ўнг қанот, ҳам марказий ҳимояда совуққон ҳаракат қилиб, мавсум охиригача жамоанинг муҳим пойдеворига айланганди.
Бугун «шаҳарликлар» сафида яна ўша тарихий манзара такрорланаётганга ўхшайди. Янги бош мураббий Энцо Мареска қўл остида ротация ўйинчиси бўлиб турган Ҳусанов учун яна асосий таркибга мустаҳкам қайтиш фурсати етди.
«Ипсвич»га қарши баҳсдаги «лазарет»: Бир ўйинда 5 нафар йўқотиш
АПЛнинг 7-турида «Ипсвич Таун» устидан қозонилган 3:2 ҳисобидаги ғалаба «Манчестер Сити»га жуда қимматга тушди:
Матео Ковачич: Мавсумда илк бор АПЛда бошланғич таркибда майдонга тушган хорватиялик яримҳимоячи иккинчи бўлим бошидаёқ жиддий жароҳат олиб, майдонни тарк этди;
Нико О'Рейли ва Йошко Гвардиол: 60-дақиқада захирага олинган О'Рейлининг бел қисмидаги эски жароҳати безовта қилгани ошкор бўлди;
Матеуш Нуньешнинг қайталаниши: Ўнг қанот ҳимоячиси Нуньеш чов соҳасидаги оғриқ туфайли баҳсни давом эттира олмади ва ўз ихтиёри билан алмаштиришни сўради;
Холанднинг оқсоқланиши ва Семеньо: Баҳс қаҳрамони Эрлинг Холанд рақибнинг кучли зарбасидан сўнг учрашув сўнгида оқсоқланиб ҳаракат қилди, 77-дақиқада тушган Антуан Семеньо эса ҳали тўлиқ жисмоний формага кирмагани кўриниб қолди.
Британ нашрлари таҳлили: Ҳусанов ва Буадди учун катта имконият
Англия матбуоти ва таҳлилчилари «Манчестер Сити»даги кадрлар муаммоси фонида кимлар ютиб чиқиши мумкинлигини таҳлил қилмоқда. Хусусан, машҳур cityxtra.co.uk портали қуйидагича баҳо берди:
«Абдуқодир Ҳусанов ўнг қанотни эгаллайди»: «Агар Матеуш Нуньеш узоқ муддатга сафдан чиқса, “Сити”нинг ўнг қанот ҳимоячиси позициясида Абдуқодир Ҳусанов ўйнайди. Агар ўзбек футболчиси ҳимоя марказига зарур бўлса, ўнг томонда Рико Льюис синаб кўрилиши мумкин. Ҳар қандай ҳолатда ҳам жамоа муваффақиятли серияни давом эттиришга интилади;
Айюб Буадди марказга кўтарилади: Ковачичнинг йўқлиги эса марокашлик ёш иқтидор Айюб Буадди учун асосий таркибни нақд қилишга кенг йўл очади».
Олдинда иккита ҳал қилувчи жанг
Энцо Мареска шогирдлари учун дам олишга умуман вақт йўқ — тақвим ўта тиғиз:
Европа Чемпионлар Лигаси (21 октябрь): Манчестерда Грециянинг АЕК жамоасига қарши баҳс кечади (Тошкент вақти билан тунги 00:00 да);
АПЛнинг 8-тури (24 октябрь): Сафарда мавсумнинг энг ноқулай рақибларидан бири — «Астон Вилла»га қарши марказий тўқнашув бўлиб ўтади (Тошкент вақти билан 16:30 да).
Абдуқодир Ҳусановнинг мураккаб вазиятлардаги совуққонлиги ва позицион маҳорати уни яна «Манчестер Сити»нинг энг асосий ҳимоячиларидан бирига айлантириши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…