Энцо Мареска Доннарумма билан бўлган кескин суҳбат тафсилотларини ошкор қилди

·11·Спорт
Энцо Мареска Доннарумма билан бўлган кескин суҳбат тафсилотларини ошкор қилди

«Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска АПЛ доирасидаги «Ноттингем Форест»га қарши учрашув олдидан жамоанинг асосий посбони Жанлуиджи Доннарумма билан алоҳида суҳбат ўтказганини маълум қилди. Сўнгги расмий баҳсларда италиялик дарвозабон томонидан йўл қўйилган қўпол хатолар рақиб голларига сабаб бўлиб, мухлислар ва мутахассисларнинг кескин эътирозларини келтириб чиқарган эди.

City Xtra нашрининг ёзишича, бош мураббий тажрибали дарвозабонни руҳий босим остида қолдирмаслик ва вазиятни тўғри баҳолаш муҳимлигини таъкидлаган.

«Энг муҳими — хатога ўралиб қолмаслик»: Маресканинг баёноти

Италиялик мутахассис ўз ватандоши билан кечган мулоқот ҳақида тўхталар экан, қуйидаги фикрларни билдирди:

  • Хатони тан олиш: «Мен Доннарумма билан гаплашдим. Аммо баъзи ҳолатларда бу масалани ортиқча бўрттириш шарт эмас, чунки футболчиларнинг ўзлари ҳам қаерда хатога йўл қўйганини жуда яхши тушуниб туришади ва буни тан олишади»;

  • Олдинга қараб интилиш: «Ҳозир энг асосий вазифа — шу муваффақиятсиз ҳолатга ўралиб қолмаслик. Буни ортда қолдириб, фақат кейинги ўйинларга диққатни қаратиш ва олдинга қараб ҳаракат қилиш керак», — деди Мареска.

Рақамлар ва статистика: Доннарумманинг мавсумдаги кўрсаткичи

27 ёшли дарвозабоннинг жорий мавсумдаги статистик кўрсаткичлари «шаҳарликлар» мудофаа чизиғидаги қийинчиликларни кўрсатмоқда:

  • Ўйинлар ва ўтказиб юборилган тўплар: У «Сити» либосида барча мусобақаларда жами 14 та учрашувда майдонга тушиб, ўз дарвозасидан 20 та гол ўтказиб юборди;

  • «Қуруқ» ўйинлар: Италиялик посбон ўтказилган баҳсларнинг атиги 4 тасида ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолган.

Эндиликда Доннарумма «Ноттингем Форест»га қарши бўладиган учрашувда хатолардан тўғри хулоса чиқарган ҳолда мураббий ва мухлислар ишончини қайта тиклаш учун майдонга тушади.

Манчестер СитиЭнцо МарескаЖанлуиджи ДоннаруммаАПЛ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилдиҲусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди19 октябр 07:06Мареска шов-шувларга қарамай “Ливерпуль”га қарши режасини ошкор этдиМареска шов-шувларга қарамай “Ливерпуль”га қарши режасини ошкор этди9 октябр 17:10Мареска ЕЧЛдаги 3:2 ҳиисоби ва “Манчестер Сити” дуч келган муаммолар сабабини очиқладиМареска ЕЧЛдаги 3:2 ҳиисоби ва “Манчестер Сити” дуч келган муаммолар сабабини очиқладиКеча 08:52«Манчестер Сити»: Империяни сақлаб қолиш ва Ҳусановнинг янги «ҳукмдорлик» позицияси«Манчестер Сити»: Империяни сақлаб қолиш ва Ҳусановнинг янги «ҳукмдорлик» позицияси31 июл 11:37“Манчестер Сити” юлдузи қачон сафга қайтади? Бош мураббий муҳим маълумотни очиқлади“Манчестер Сити” юлдузи қачон сафга қайтади? Бош мураббий муҳим маълумотни очиқлади31 октябр 07:09“Брайтон”га қарши баҳс олдидан: “Манчестер Сити” етакчилари нега таркибдан чиқарилди?“Брайтон”га қарши баҳс олдидан: “Манчестер Сити” етакчилари нега таркибдан чиқарилди?27 октябр 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози