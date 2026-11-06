Энцо Мареска Доннарумма билан бўлган кескин суҳбат тафсилотларини ошкор қилди
«Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска АПЛ доирасидаги «Ноттингем Форест»га қарши учрашув олдидан жамоанинг асосий посбони Жанлуиджи Доннарумма билан алоҳида суҳбат ўтказганини маълум қилди. Сўнгги расмий баҳсларда италиялик дарвозабон томонидан йўл қўйилган қўпол хатолар рақиб голларига сабаб бўлиб, мухлислар ва мутахассисларнинг кескин эътирозларини келтириб чиқарган эди.
City Xtra нашрининг ёзишича, бош мураббий тажрибали дарвозабонни руҳий босим остида қолдирмаслик ва вазиятни тўғри баҳолаш муҳимлигини таъкидлаган.
«Энг муҳими — хатога ўралиб қолмаслик»: Маресканинг баёноти
Италиялик мутахассис ўз ватандоши билан кечган мулоқот ҳақида тўхталар экан, қуйидаги фикрларни билдирди:
Хатони тан олиш: «Мен Доннарумма билан гаплашдим. Аммо баъзи ҳолатларда бу масалани ортиқча бўрттириш шарт эмас, чунки футболчиларнинг ўзлари ҳам қаерда хатога йўл қўйганини жуда яхши тушуниб туришади ва буни тан олишади»;
Олдинга қараб интилиш: «Ҳозир энг асосий вазифа — шу муваффақиятсиз ҳолатга ўралиб қолмаслик. Буни ортда қолдириб, фақат кейинги ўйинларга диққатни қаратиш ва олдинга қараб ҳаракат қилиш керак», — деди Мареска.
Рақамлар ва статистика: Доннарумманинг мавсумдаги кўрсаткичи
27 ёшли дарвозабоннинг жорий мавсумдаги статистик кўрсаткичлари «шаҳарликлар» мудофаа чизиғидаги қийинчиликларни кўрсатмоқда:
Ўйинлар ва ўтказиб юборилган тўплар: У «Сити» либосида барча мусобақаларда жами 14 та учрашувда майдонга тушиб, ўз дарвозасидан 20 та гол ўтказиб юборди;
«Қуруқ» ўйинлар: Италиялик посбон ўтказилган баҳсларнинг атиги 4 тасида ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолган.
Эндиликда Доннарумма «Ноттингем Форест»га қарши бўладиган учрашувда хатолардан тўғри хулоса чиқарган ҳолда мураббий ва мухлислар ишончини қайта тиклаш учун майдонга тушади.
Изоҳлар 0
…