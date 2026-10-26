Ҳусанов нима учун марказга қайтарилди ва экспертлар нега Марескани танқид қилмоқда?
Англия Премьер-лигасининг 8-турида «Манчестер Сити» қаторасига еттита ғалабали сериясидан сўнг илк бор мағлубиятга учради ва сафарда «Астон Вилла»га 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Мазкур натижадан кейин ҳам «шаҳарликлар» турнир жадвалида тўплар нисбати эвазига пешқадамликни сақлаб қолган бўлса-да, «Арсенал» очколар бўйича уларга етиб олди.
Мағлубият фонида бутун дунё футбол нашрлари ва нуфузли статистика марказларининг диққат марказида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва «Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов бўлди — у мағлуб бўлган жамоа сафида майдоннинг энг яхши ўйинчиси сифатида муносиб эътироф этилди.
Аналитика марказлари ҳайратда: Ҳусанов Ҳоланд ва Докудан юқори баҳоланди
Мағлубиятга қарамай, халқаро етакчи статистика порталлари ёш ҳимоячининг ҳаракатларига жуда юқори баҳо берди:
WhoScored (8,0 балл): Портал экспертлари Абдуқодирни учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топди. У Жереми Доку (7,8) ва Эрлинг Ҳоландни (7,6) ортда қолдириб, «Сити» таркибида энг юқори баллга сазовор бўлди;
Sofascore (7,4 балл): Мазкур платформада ҳам ўзбек ҳимоячиси кўрсатган ўйин «Манчестер Сити» футболчилари орасида энг яхши кўрсаткич сифатида қайд этилди;
Flashscore (8,0 балл): Сервис Ҳусановнинг ишончли ҳаракатларини 8,0 балл билан баҳолади ва у фақат Жереми Докудан (8,1) бирозгина ортда қолди.
Танаффусдаги тактик бурилиш ва Маресканинг хатоси
Учрашув мобайнида бош мураббий Энцо Маресканинг қарорлари мутахассислар ўртасида кескин баҳсларга сабаб бўлди:
Қанотдан асл марказга қайтиш: Биринчи бўлимда Ҳусанов ҳимоянинг ўнг қанотида ҳаракат қилди ва нафақат ҳимояланишда, балки ҳужумларга қўшилишда ҳам фаоллик кўрсатди. Бироқ танаффусдан сўнг ҳимоядаги бўшлиқларни ёпиш мақсадида мураббий уни асл позицияси — марказий ҳимояга қайтаришга мажбур бўлди;
Марк Гехининг хатолари: Экспертлар «Манчестер Сити»нинг мағлубиятига мураббийнинг таркиб танлашдаги хатосини, хусусан, марказий ҳимоячи Марк Гехининг сўнгги пайтлардаги қўпол хатолари голларга олиб келаётганини сабаб қилиб кўрсатмоқда;
Мухлислар ва сайтлар талаби: Global Football Vibes портали таҳлилчилари «Энцо Мареска, Абдуқодир Ҳусановни ўнг қанот ҳимоясида эксперимент қилишни тўхтат!» дея кескин талаб қўйди. Ижтимоий тармоқлардаги минглаб мухлислар ҳам мудофаа марказини тўлиқ Абдуқодир Ҳусанов ва Йошко Гвардиол жуфтлигига ишониб топширишни сўрамоқда.
Ўйин якунлари бўйича асосий баҳолар
Футболчи
WhoScored
Sofascore
Flashscore
Позицияси
Абдуқодир Ҳусанов
8,0
7,4
8,0
Ўнг / Марказий ҳимоячи
Жереми Доку
7,8
7,3
8,1
Қанот ҳужумчиси
Эрлинг Ҳоланд
7,6
6,9
7,1
Марказий ҳужумчи
Изоҳлар 0
…