Ҳусанов нима учун марказга қайтарилди ва экспертлар нега Марескани танқид қилмоқда?

·12·Спорт
Ҳусанов нима учун марказга қайтарилди ва экспертлар нега Марескани танқид қилмоқда?

Англия Премьер-лигасининг 8-турида «Манчестер Сити» қаторасига еттита ғалабали сериясидан сўнг илк бор мағлубиятга учради ва сафарда «Астон Вилла»га 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Мазкур натижадан кейин ҳам «шаҳарликлар» турнир жадвалида тўплар нисбати эвазига пешқадамликни сақлаб қолган бўлса-да, «Арсенал» очколар бўйича уларга етиб олди.

Мағлубият фонида бутун дунё футбол нашрлари ва нуфузли статистика марказларининг диққат марказида Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва «Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов бўлди — у мағлуб бўлган жамоа сафида майдоннинг энг яхши ўйинчиси сифатида муносиб эътироф этилди.

Аналитика марказлари ҳайратда: Ҳусанов Ҳоланд ва Докудан юқори баҳоланди

Мағлубиятга қарамай, халқаро етакчи статистика порталлари ёш ҳимоячининг ҳаракатларига жуда юқори баҳо берди:

  • WhoScored (8,0 балл): Портал экспертлари Абдуқодирни учрашувнинг энг яхши футболчиси деб топди. У Жереми Доку (7,8) ва Эрлинг Ҳоландни (7,6) ортда қолдириб, «Сити» таркибида энг юқори баллга сазовор бўлди;

  • Sofascore (7,4 балл): Мазкур платформада ҳам ўзбек ҳимоячиси кўрсатган ўйин «Манчестер Сити» футболчилари орасида энг яхши кўрсаткич сифатида қайд этилди;

  • Flashscore (8,0 балл): Сервис Ҳусановнинг ишончли ҳаракатларини 8,0 балл билан баҳолади ва у фақат Жереми Докудан (8,1) бирозгина ортда қолди.

Танаффусдаги тактик бурилиш ва Маресканинг хатоси

Учрашув мобайнида бош мураббий Энцо Маресканинг қарорлари мутахассислар ўртасида кескин баҳсларга сабаб бўлди:

  • Қанотдан асл марказга қайтиш: Биринчи бўлимда Ҳусанов ҳимоянинг ўнг қанотида ҳаракат қилди ва нафақат ҳимояланишда, балки ҳужумларга қўшилишда ҳам фаоллик кўрсатди. Бироқ танаффусдан сўнг ҳимоядаги бўшлиқларни ёпиш мақсадида мураббий уни асл позицияси — марказий ҳимояга қайтаришга мажбур бўлди;

  • Марк Гехининг хатолари: Экспертлар «Манчестер Сити»нинг мағлубиятига мураббийнинг таркиб танлашдаги хатосини, хусусан, марказий ҳимоячи Марк Гехининг сўнгги пайтлардаги қўпол хатолари голларга олиб келаётганини сабаб қилиб кўрсатмоқда;

  • Мухлислар ва сайтлар талаби: Global Football Vibes портали таҳлилчилари «Энцо Мареска, Абдуқодир Ҳусановни ўнг қанот ҳимоясида эксперимент қилишни тўхтат!» дея кескин талаб қўйди. Ижтимоий тармоқлардаги минглаб мухлислар ҳам мудофаа марказини тўлиқ Абдуқодир Ҳусанов ва Йошко Гвардиол жуфтлигига ишониб топширишни сўрамоқда.

Ўйин якунлари бўйича асосий баҳолар

Футболчи

WhoScored

Sofascore

Flashscore

Позицияси

Абдуқодир Ҳусанов

8,0

7,4

8,0

Ўнг / Марказий ҳимоячи

Жереми Доку

7,8

7,3

8,1

Қанот ҳужумчиси

Эрлинг Ҳоланд

7,6

6,9

7,1

Марказий ҳужумчи

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиАнглия Премьер-лигасиЭнцо Мареска
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энцо Мареска нима учун “Астон Вилла”нинг тўпсиз ҳаракатидан хавотирда?Энцо Мареска нима учун “Астон Вилла”нинг тўпсиз ҳаракатидан хавотирда?22 октябр 22:41Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилдиҲусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди19 октябр 07:06City Xtra бонг урмоқда: «Манчестер Сити»да Ҳусановнинг келажаги нега хавф остида қолди?City Xtra бонг урмоқда: «Манчестер Сити»да Ҳусановнинг келажаги нега хавф остида қолди?5 октябр 07:42«Манчестер Сити» сафарда «Ливерпул»ни йирик ҳисобда мағлуб этди«Манчестер Сити» сафарда «Ливерпул»ни йирик ҳисобда мағлуб этди11 октябр 22:40Мареска “Астон Вилла”га қарши 4 йиллик омадсиз серия ва илк мағлубият ҳақида гапирдиМареска “Астон Вилла”га қарши 4 йиллик омадсиз серия ва илк мағлубият ҳақида гапирди24 октябр 19:26“Челси” Ҳусанов учун 80 миллион фунт ва Гюстони таклиф қилмоқда: АПЛдаги сенсация!“Челси” Ҳусанов учун 80 миллион фунт ва Гюстони таклиф қилмоқда: АПЛдаги сенсация!28 сентябр 08:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди