Ўнг қанотми ёки мудофаа маркази? Нуфузли нашр Ҳусанов қайси позицияда ўйнаши кераклигини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Манчестер Эвенинг Невс нашри таҳлилига кўра, Абдуқодир Ҳусанов ўзининг энг юқори салоҳиятини ўнг қанотда эмас, айнан марказий ҳимояда намоён эта олади.
- Мутахассислар Рубен Диаш ва Марк Гехининг тезлик борасидаги муаммоларини инобатга олиб, 22 ёшли футболчини марказий ҳимоя чизиғида асосий таркибда синаб кўришни тавсия қилмоқда.
Англиянинг етакчи спорт нашрларидан бири бўлган Manchester Evening News «Манчестер Сити» ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг майдондаги келажаги ва энг мақбул нуқтаси бўйича махсус таҳлилий мақола эълон қилди. Нашр таъкидлашича, «шаҳарликлар» бош мураббийи Энцо Мареска ўзбек футболчисига катта ишонч билдирмоқда, бироқ унинг универсаллигидан кўра аниқ бир чизиқдаги салоҳиятини юзага чиқариш вақти етди.
Қанотдаги қийинчилик ва марказдаги мутлақ ишонч
Абдуқодир Ҳусановнинг универсаллиги туфайли «Манчестер Сити» ўтган ёзги трансфер ойнасида янги ўнг қанот ҳимоячисини сотиб олиш фикридан воз кечган эди. Раҳбарият уни зарурат туғилганда Матеуш Нуньеш ўрнини бемалол тўлдира оладиган фигура деб билди. Қолаверса, Маресканинг тўп билан чиқишда учта марказий ҳимоячи тактикасидан фойдаланиши ўнг қанотда ҳам Ҳусановга имконият яратди.
Бироқ амалиёт Ҳусановнинг энг кучли томонлари айнан марказда яққол намоён бўлишини кўрсатмоқда. Ўнг қанотда тўп сурган баҳсларида ҳужумга қўшилиш ва рақиб майдонида тўп билан ҳаракатланишда бироз қийинчиликка дуч келган ўзбекистонлик ҳимоячи марказга ўтгач, мутлақо эркин ва ишончли ҳаракат қилди. «Ноттингем Форест»га қарши ўйиннинг иккинчи бўлимида унинг қанотдан марказга кўчирилиши «Сити» мудофаасини дарҳол барқарорлаштирди.
Мезон / Ҳолат
Ўнг қанот ҳимояси
Марказий ҳимоя (нашр тавсияси)
Ҳаракат эркинлиги
Ҳужумга қўшилиш ва тўп узатишда чекланишлар
Яккакурашлар, тезлик ва тўпни олиб қўйишда тўлиқ устунлик
Асосий рақобатчилар
Матеуш Нуньеш
Рубен Диаш, Марк Гехи
Муаммоли жиҳат
Рақиб ярим майдонидаги прессинг остида ноқулайлик
Рақиб қарши ҳужумларини юқори тезликда тўхтатиш қобилияти
Жорий мавсум статистикаси
Барча мусобақаларда 14 та ўйин
Асосий таркиб учун энг истиқболли танлов сифатида қаралмоқда
«Ҳозиргача марказда асосий жуфтлик сифатида Марк Гехи ва Рубен Диаш кўрилаётган эди. Бироқ улар бирга тушган сўнгги 4 та баҳснинг 3 тасида танаффусдаёқ бири алмаштирилди — ҳар иккисига ҳам тезлик етишмаяпти. Ҳусанов эса бу нуқтада анча тезкор ва келажак учун ишончли вариант».
— Manchester Evening News
Мареска учун аниқ йўл: Ҳусанов марказда ўйнаши шарт
Мақола муаллифларининг хулосасига кўра, гарчи Ҳусановнинг жисмоний қудрати ва тактик мослашувчанлиги қанот мудофааси учун асқотса-да, уни марказий ҳимояда синаб кўриш «Манчестер Сити»га сезиларли даражада кўпроқ фойда келтиради. Диаш ва Гехининг секинлиги фонида 22 ёшли футболчининг реакцияси ва кескин тўқнашувлардаги қатъияти мудофаа марказидаги асосий муаммони ҳал қила олади.
Жорий мавсумда барча мусобақаларда 14 та ўйинда майдонга тушган Ҳусанов Англия Премьер-лигасининг шиддатига тўлиқ мослашиб бўлди. Эндиги навбат — Энцо Маресканинг уни жамоанинг асосий ва ўзгармас марказий ҳимоячиси сифатида мустаҳкамлашида қолмоқда.
Сизнингча, Абдуқодир Ҳусанов Рубен Диаш ва Марк Гехини захирада қолдириб, «Манчестер Сити»нинг асосий марказий ҳимоячисига айлана оладими ёки унга қанотда ўйнаш маъқулроқми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…