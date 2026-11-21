Абдуқодир Ҳусанов «Фулҳэм»га қарши ўйнайдими? Мареска унинг ҳолати ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити» бош мураббийи Энсо Мареска Абдуқодир Ҳусановнинг «Фулҳем»га қарши ўйинда иштирок этиши жароҳати сабабли ҳозирча сўроқ остида эканлигини маълум қилди.
- Ҳимоячи «Ноттингем Форест» билан баҳсдан кейин жисмоний муаммоларни бошдан кечирмоқда ва унинг ҳолати тиббий баҳолашдан сўнг аниқланади.
- Худди шундай ҳолат Матеуш Нунешда ҳам кузатилмоқда.
«Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска «Фулҳэм»га қарши баҳс олдидан Абдуқодир Ҳусановнинг жароҳатидан кейинги ҳолати ҳақида маълумот берди. Ўзбекистонлик ҳимоячининг навбатдаги учрашувда майдонга тушиши ҳозирча сўроқ остида.
Англия Премьер-лигасининг 11-турида «Манчестер Сити» ўз майдонида «Фулҳэм»ни қабул қилади. Ушбу учрашув олдидан жамоа бош мураббийи Энцо Мареска таркибдаги жароҳатлар ва футболчиларнинг ҳолати ҳақида гапирди. Унинг маълум қилишича, Абдуқодир Ҳусанов ҳамда Матеуш Нуньешнинг ўйинда иштирок этиши ҳозирча аниқ эмас.
Бу хабар Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячисининг мухлислари учун ҳам муҳим. Чунки Ҳусановнинг ҳолати нафақат «Манчестер Сити»нинг навбатдаги баҳси, балки футболчининг терма жамоа йиғинларидаги иштироки нуқтаи назаридан ҳам эътиборга молик.
Мареска Ҳусанов ҳақида нима деди?
«Манчестер Сити» бош мураббийининг айтишича, Абдуқодир Ҳусанов ва Матеуш Нуньеш «Ноттингем Форест»га қарши учрашувдан кейин ҳам айрим жисмоний муаммоларни бошдан кечирмоқда.
«Форест»га қарши ўйиндан кейин Матеуш Нуньеш ва Абдуқодир Ҳусановнинг навбатдаги баҳсда иштирок этиши ҳали ҳам сўроқ остида. Уларда ҳали ҳам айрим муаммолар бор. Кейинги бир неча соат ичида вазият қандай бўлишини кўрамиз», — деди Энцо Мареска.
Демак, ҳозирча Ҳусановнинг «Фулҳэм»га қарши майдонга тушиши кафолатланмаган. Унинг учрашувда иштирок этиши футболчининг ҳолати бўйича сўнгги тиббий баҳолашдан кейин маълум бўлади.
Шунингдек, Англия терма жамоаси ҳимоячиси Марк Гехи ҳам «Ноттингем Форест» билан ўйиндаги кичик муаммо сабаб миллий жамоа йиғинига чақирилмаган. Мареска унинг терма жамоага бормаслиги дам олиш зарурати билан боғлиқ эмаслигини алоҳида таъкидлади.
«Манчестер Сити» мағлубиятлардан кейин ўзини тикламоқчи
«Манчестер Сити» учун сўнгги учрашувлар осон кечмади. Жамоа кетма-кет учта мағлубиятга учраб, чемпионатдаги етакчиликни ҳам бой берди. Мавсум бошида кетма-кет еттита ғалабага эришган «шаҳарликлар» учун бундай натижа жиддий синов бўлди.
Мареска эса мағлубиятлардан кейин жамоанинг барча ҳаракатларини хато деб баҳолаш тўғри эмаслигини айтди. Унинг фикрича, ғалаба пайтида ҳам камчиликлар бўлади, мағлубият эса ҳар бир иш нотўғри бажарилганини англатмайди.
«Мен кўп марта айтганимдек, ғалаба қозонганимизда ҳаммаси тўғри бажарилди, деб ҳисобламаганман. Мағлуб бўлганимизда ҳам ҳамма ишни нотўғри қилдик, деб ўйламайман.
Биз яхшилашимиз керак бўлган жиҳатлар бор ва шубҳасиз, бунинг устида ишлаяпмиз», — деди мураббий.
Мареска жамоасининг қайси камчиликларини тан олди?
Бош мураббий «Манчестер Сити» ўйинида, айниқса, ҳимоя ва ҳужум ўртасидаги мувозанатни яхшилаш зарурлигини таъкидлади.
Унинг қайд этишича, жамоа кетма-кет еттита учрашувда ғалаба қозонган даврда ҳам айрим муаммолар мавжуд бўлган. Кейинги учта мағлубият эса бу камчиликларни янада яққол кўрсатган.
«Бу — футбол. Мағлубиятларни таҳлил қилишимиз керак. “Астон Вилла” ва “Брайтон”га қарши ўйинларда энг яхши футболчи дарвозабон бўлди. “Ноттингем Форест”га қарши баҳсда эса, айниқса, биринчи бўлимда етарлича яхши ўйнай олмадик. Бу — хатолардан сабоқ олиш керак бўлган давр», — дея изоҳ берди Мареска.
Мураббийнинг фикрича, жамоа ҳужум ташкил этиш, ҳимояланиш ва майдондаги мувозанатни сақлаш борасида янада ишончли ҳаракат қилиши керак.
«Мағлубиятдан кейин дарҳол яна ўйнашни истайман»
Мареска танаффус даврида жамоа ўйинини таҳлил қилиш ва камчиликларни бартараф этиш имкониятига эга бўлганини айтди. Бироқ у мағлубиятдан кейин узоқ вақт кутишни ёқтирмаслигини ҳам яширмади.
«Мағлубиятлар билан муносабатим мураккаб. Мағлубиятдан кейин яна ўйнашни истайман. Анча вақт ўтиб кетди. Дарҳол майдонга қайтишни хоҳлайсан. Шунда кейин ҳаммасини қайта кўриб чиқиш, таҳлил қилиш ва тушуниш мумкин бўлади.
Масалан, ўйиндаги мувозанат, қандай ҳужум қилаётганимиз ёки ҳимояланаётганимиз — буларнинг барчасида ўйинимизни яхшилашимиз керак», — деди мураббий.
Энди «Манчестер Сити» олдидаги асосий вазифа — «Фулҳэм»га қарши баҳсда ғалабали йўлга қайтиш. Ўзбекистонлик мухлислар эса Абдуқодир Ҳусановнинг учрашувда иштирок эта олиши ҳақидаги якуний хабарни кутмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…