Мутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Владимир Свечников пневматик тўппончадан 10 метр масофага ўқ отиш дастури бўйича Осиё ўйинларида 244,3 очко жамғариб, янги рекорд ўрнатди ва олтин медални қўлга киритди.
- Ушбу ғалаба Ўзбекистон учун 32 йиллик танаффусдан кейин ўқ отиш спортида Осиё ўйинларида қўлга киритилган илк олтин медал бўлди.
- Бу натижа ўзбекистонлик спортчиларнинг мерганлик борасида дунёнинг энг кучли мактабларидан қолишмаслигини кўрсатди.
Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарлари мезбонлик қилаётган ХХ ёзги Осиё ўйинларида Ўзбекистон спорт делегацияси навбатдаги оламшумул ва тарихий натижага эришди. Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизматининг хабар беришича, пневматик тўппончадан 10 метр масофага ўқ отиш дастури бўйича ўтказилган финал баҳсида юртимиз шарафини ҳимоя қилган маҳоратли мерган Владимир Свечников мутлақ устунлик намойиш этиб, барча рақибларини ортда қолдирди ҳамда олтин медалга сазовор бўлди.
Ушбу ғалаба нафақат спортчининг шахсий фаолиятидаги, балки бутун ўзбек спорти солномасидаги буюк воқелик сифатида тарихга кирди: бу Ўзбекистон учун ўқ отиш спорт турларида Осиё ўйинларида нақ 32 йиллик танаффусдан кейин қўлга киритилган илк олтин медаль бўлди! Қолаверса, муросасиз кечган финал беллашувида Свечников 244,3 очко жамғариб, Осиё ўйинларининг янги мутлақ рекордини ҳам ўрнатди. Бу кўрсаткич нафақат қитъа рекордини янгилади, балки ўзбекистонлик спортчиларнинг мерганлик борасида дунёнинг энг кучли мактабларидан қолишмаслигини исботлаб берди.
Хўш, 32 йил кутилган ушбу тарихий олтин медаль Ўзбекистон ўқ отиш спорти ривожига қандай кучли туртки беради, Свечниковнинг 244,3 очколик рекорди халқаро мусобақаларда қандай янги уфқларни очади ва Нагоядаги ушбу зафар делегациямизнинг умумий рейтингидаги ўрнини қандай мустаҳкамлайди?
«32 йил кутилган олтин, 244,3 очко ва Нагоя рекорди»: Тарихий ғалабанинг 5 та асосий нуқтаси
Владимир Свечниковнинг Осиё ўйинларидаги триумфидан энг муҳим факт ва кўрсаткичлар:
32 йиллик «олтин танаффус» синдирилди: Ўзбекистон ўқ отиш спорти бўйича Осиё ўйинларида 32 йилдан буён қўлга киритилмаган олий шоҳсупани ниҳоят қайтариб олди;
10 метрдан пневматик тўппонча ғалабаси: Свечников пневматик қуролдан 10 метр масофага отиш дастури финалида барча қитъа грандларини доғда қолдирди;
Осиё ўйинларининг янги рекорди: Ҳамюртимиз финалда жами 244,3 очко тўплаб, мусобақа тарихидаги янги рекордчига айланди;
МОҚ расмий эътирофи: Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси ушбу натижани миллий спорт тарихидаги энг салмоқли бурилишлардан бири сифатида эълон қилди;
Умумжамоа ҳисобига муҳим туртки: Мазкур олтин медаль «Аичи-Нагоя-2026» мусобақасидаги делегациямиз ҳисобини яна бир қимматбаҳо бош соврин билан бойитди.
«Аичи-Нагоя-2026»: 10 метрлик пневматик тўппонча финали ва рекордлар таҳлили
Владимир Свечниковнинг натижаси ва тарихий кўрсаткичлар таққоси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Владимир Свечников (Ўзбекистон)
Осиёнинг бошқа финалчилари
Спорт тури ва дастури
Пневматик тўппонча, 10 метр масофа
Пневматик тўппонча, 10 метр масофа
Жамғарилган якуний балл
244,3 очко (Янги Осиё ўйинлари рекорди)
2- ва 3-ўрин эгалари (пастроқ кўрсаткич)
Қўлга киритилган медаль
ОЛТИН МЕДАЛЬ (1-ўрин)
Кумуш ва бронза медаллари
Тарихий аҳамияти
Осиё ўйинларида 32 йил дегандаги илк олтин
Одатий шоҳсупа тақсимоти
Психологик чидамлилик
Мутлақ аниқлик ва ҳар бир серияда барқарорлик
Босим остида хатоликлар ва балл йўқотишлар
Ўзбекистон спортидаги ўрни
Миллий ўқ отиш тарихидан мустаҳкам жой олди
Мусобақа иштирокчиси
Спорт экспертизаси ва таҳлил: Нега Свечниковнинг рекорди ўзбек мерганлик мактабининг қайта туғилишидир?
Халқаро спорт шарҳловчилари ва миллий мураббийлар штабининг хулосалари:
Ўқ отишда 32 йиллик тўсиқни енгиб ўтиш: Ўқ отиш спорт турларида Осиё қитъаси анъанавий равишда Хитой, Жанубий Корея ва Ҳиндистон каби дунё гегемонларининг мутлақ назоратида ҳисобланади; 32 йилдан буён ушбу йўналишда олтин ололмай келган Ўзбекистоннинг шоҳсупанинг энг юқорисига кўтарилиши миллий мактабимизнинг янги даражага чиққанини исботлайди;
244,3 очколик рекорд феномени: Пневматик тўппончадан 10 метр масофага отишда ҳар бир миллиметр ва юрак уришининг бир маромда бўлиши натижани ҳал қилади; Свечниковнинг нафақат ғолиб бўлиши, балки Осиё ўйинларининг рекорд натижасини янгилаши унинг совуққонлик ва техника бобида жаҳон элитасига кирганини англатади;
Олимпия ўйинлари сари дадил қадам: Ушбу рекорд даражадаги олтин медаль спортчимизнинг келгуси ёзги Олимпия ўйинларида ҳам совринли ўринларга бош даъвогарлардан бири бўлиши учун мустаҳкам пойдевор яратди;
Бошқа спортчиларга руҳий туртки: Сув спорти, бокс ва эндиликда ўқ отишда қўлга киритилаётган олтин медаллар «Аичи-Нагоя-2026»да иштирок этаётган бошқа атлетларимизга ҳам юксак ишонч бағишламоқда.
Владимир Свечниковнинг Япониядаги рекордли олтин отиши Ўзбекистон спорти тарихида чинакам янги даврни бошлаб берди.
Сизнингча, Владимир Свечниковнинг 32 йиллик танаффусдан кейин ўрнатган рекорди ва олтин медали юртимизда ўқ отиш спортига ёшларнинг қизиқишини қанчалик оширади? Спортчимиз ушбу муваффақиятни келгуси Олимпия ўйинларида ҳам такрорлай олишига ишонасизми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингиз ва янги рекордчимизга табрикларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий ғурур бағишловчи ушбу мақолани барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…