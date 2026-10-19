Лолахон Қодировадан янги Осиё рекорди: Япониядаги Пара Осиё ўйинларида миллий триумф

·58·Спорт
Лолахон Қодировадан янги Осиё рекорди: Япониядаги Пара Осиё ўйинларида миллий триумф
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Лолахон Қодирова Япониядаги Пара Осиё ўйинларида 50 метрга эркин усулда сузиш баҳсларида 37,88 сония натижа билан олтин медални қўлга киритиб, янги Осиё рекордини ўрнатди.
  • Эркаклар ўртасида эса Егор Болотов S13 классида 100 метрлик масофани 52,90 сонияда босиб ўтиб, чемпионликни қўлга киритди.
  • Ушбу ғалабалар Ўзбекистон делегациясига иккита олтин медални тақдим этди ва умумжамоа ҳисобида ўрнини яхшилади.

Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида давом этаётган нуфузли тўртинчи Пара Осиё ўйинларининг сузиш баҳслари Ўзбекистон делегацияси учун ҳақиқий зафарли ва рекордларга бой кунга айланди.

Ҳамюртларимиз бир йўла иккита йўналишда тенгсиз эканини исботлаб, миллий терма жамоамиз ҳисобига иккита олтин медални қўшиб қўйди ҳамда янги қитъа рекордини ўрнатди.

Лолахон Қодировадан тарихий натижа ва янги Осиё рекорди

Аёллар ўртасидаги эркин усулда сузиш баҳслари мухлисларда улкан таассурот қолдирди:

  • S5 классидаги шиддатли пойга: 50 метрга эркин усулда кечган ҳал қилувчи финал сузишида Лолахон Қодирова рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмади;

  • 37,88 сониялик марра: Ҳамюртимиз масофани 37,88 сонияда босиб ўтиб, марра чизиғини биринчи бўлиб кесиб ўтди ва чемпионликни қўлга киритди;

  • Янги қитъа рекорди: Ушбу кўрсаткич нафақат олтин медални, балки Пара Осиё ўйинлари ҳамда бутун Осиё миқёсидаги янги расмий рекордни ҳам расмийлаштириб, мусобақа солномасига олтин ҳарфлар билан муҳрланди.

Лолахон Қодировадан янги Осиё рекорди: Япониядаги Пара Осиё ўйинларида миллий триумф

Егор Болотовдан навбатдаги олтин медаль

Эркаклар ўртасидаги баҳсларда ҳам Ўзбекистон вакили ўз сўзини дадил айтди:

  • S13 классида 100 метрлик масофа: Кўриш қобилиятида нуқсони бўлган спортчилар ўртасидаги классификацияда стартга чиққан жаҳон чемпиони Егор Болотов масофа давомида тўлиқ устунлик қилди;

  • 52,90 сониялик кўрсаткич: Болотов маррага 52,90 сония натижа билан етиб келиб, энг яқин таъқибчиларини ортда қолдирди ва мусобақанинг олий совринига эга чиқди;

  • Паралимпия сари қадам: Бу натижа ўзбек пара сузиш мактабининг халқаро майдондаги нуфузи юқори эканини яна бир карра исботлади.

Аичи-Нагоядаги бассейн йўлакларида қайд этилган мазкур кетма-кет олтин медаллар Ўзбекистон терма жамоасининг умумжамоа медаллар жадвалидаги ўрнини сезиларли даражада яхшилади.

Аичи-НагояПара Осиё ўйинлариЛолахон ҚодировЕгор Болотов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аичи-Нагоя–2026: Ўзбекистон пара дзюдо терма жамоасидан илк кунда 5 та медальАичи-Нагоя–2026: Ўзбекистон пара дзюдо терма жамоасидан илк кунда 5 та медальБугун 16:23Бобур Тоштемиров Аичи-Нагоядаги Пара Осиё ўйинлари рекордини янгилаб, чемпион бўлдиБобур Тоштемиров Аичи-Нагоядаги Пара Осиё ўйинлари рекордини янгилаб, чемпион бўлдиБугун 16:21Жанубий Корея таслим этилди: Дзюдочиларимиз Осиё ўйинларида бронза медалига эга чиқдиЖанубий Корея таслим этилди: Дзюдочиларимиз Осиё ўйинларида бронза медалига эга чиқди3 октябр 17:42Мутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиМутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:21Акбар Жўраев Аичи-Нагояда жаҳон рекордини янгиладиАкбар Жўраев Аичи-Нагояда жаҳон рекордини янгилади29 сентябр 12:09Акбар Жўраевдан тарихий натижа: олтин медаль ва бир нечта янги рекордАкбар Жўраевдан тарихий натижа: олтин медаль ва бир нечта янги рекорд29 сентябр 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия