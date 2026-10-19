Лолахон Қодировадан янги Осиё рекорди: Япониядаги Пара Осиё ўйинларида миллий триумф
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Лолахон Қодирова Япониядаги Пара Осиё ўйинларида 50 метрга эркин усулда сузиш баҳсларида 37,88 сония натижа билан олтин медални қўлга киритиб, янги Осиё рекордини ўрнатди.
- Эркаклар ўртасида эса Егор Болотов S13 классида 100 метрлик масофани 52,90 сонияда босиб ўтиб, чемпионликни қўлга киритди.
- Ушбу ғалабалар Ўзбекистон делегациясига иккита олтин медални тақдим этди ва умумжамоа ҳисобида ўрнини яхшилади.
Япониянинг Аичи-Нагоя шаҳрида давом этаётган нуфузли тўртинчи Пара Осиё ўйинларининг сузиш баҳслари Ўзбекистон делегацияси учун ҳақиқий зафарли ва рекордларга бой кунга айланди.
Ҳамюртларимиз бир йўла иккита йўналишда тенгсиз эканини исботлаб, миллий терма жамоамиз ҳисобига иккита олтин медални қўшиб қўйди ҳамда янги қитъа рекордини ўрнатди.
Лолахон Қодировадан тарихий натижа ва янги Осиё рекорди
Аёллар ўртасидаги эркин усулда сузиш баҳслари мухлисларда улкан таассурот қолдирди:
S5 классидаги шиддатли пойга: 50 метрга эркин усулда кечган ҳал қилувчи финал сузишида Лолахон Қодирова рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмади;
37,88 сониялик марра: Ҳамюртимиз масофани 37,88 сонияда босиб ўтиб, марра чизиғини биринчи бўлиб кесиб ўтди ва чемпионликни қўлга киритди;
Янги қитъа рекорди: Ушбу кўрсаткич нафақат олтин медални, балки Пара Осиё ўйинлари ҳамда бутун Осиё миқёсидаги янги расмий рекордни ҳам расмийлаштириб, мусобақа солномасига олтин ҳарфлар билан муҳрланди.
Егор Болотовдан навбатдаги олтин медаль
Эркаклар ўртасидаги баҳсларда ҳам Ўзбекистон вакили ўз сўзини дадил айтди:
S13 классида 100 метрлик масофа: Кўриш қобилиятида нуқсони бўлган спортчилар ўртасидаги классификацияда стартга чиққан жаҳон чемпиони Егор Болотов масофа давомида тўлиқ устунлик қилди;
52,90 сониялик кўрсаткич: Болотов маррага 52,90 сония натижа билан етиб келиб, энг яқин таъқибчиларини ортда қолдирди ва мусобақанинг олий совринига эга чиқди;
Паралимпия сари қадам: Бу натижа ўзбек пара сузиш мактабининг халқаро майдондаги нуфузи юқори эканини яна бир карра исботлади.
Аичи-Нагоядаги бассейн йўлакларида қайд этилган мазкур кетма-кет олтин медаллар Ўзбекистон терма жамоасининг умумжамоа медаллар жадвалидаги ўрнини сезиларли даражада яхшилади.
Изоҳлар 0
…