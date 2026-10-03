Жанубий Корея таслим этилди: Дзюдочиларимиз Осиё ўйинларида бронза медалига эга чиқди

·20·Спорт
Жанубий Корея таслим этилди: Дзюдочиларимиз Осиё ўйинларида бронза медалига эга чиқди

Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарларида давом этаётган 2026 йилги ёзги Осиё ўйинларида Ўзбекистон спорт делегацияси навбатдаги ютуқни нишонлади. Дзюдо бўйича миллий терма жамоамиз аралаш жамоавий баҳсларда мусобақанинг бронза медалини қўлга киритди.

Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати маълум қилишича, ҳамюртларимиз учинчи ўрин учун кечган драматик тўқнашувда қитъанинг энг кучли жамоаларидан бирини доғда қолдирди.

Шоҳсупа учун шиддатли баҳс: 4:2 ҳисобидаги ғалаба

Аралаш жамоавий дастур доирасида кечган бронза медали учун беллашувда дзюдочиларимизга кучли ва номдор Жанубий Корея миллий жамоаси рақиблик қилди:

  • Татамидаги устунлик: Ҳал қилувчи татами баҳсларида ўзбекистонлик полвонлар кучли ирода, ёрқин тактика ва юксак техника намойиш этишди.

  • Якуний ҳисоб: Шиддатли ва муросасиз кечган сериялар якунида ҳамюртларимиз Жанубий Корея устидан 4:2 ҳисобида ишончли ғалаба қозонишди.

Ушбу ғалаба эвазига дзюдо бўйича миллий жамоамиз Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинлари шоҳсупасининг учинчи поғонасига кўтарилиб, Ўзбекистон делегацияси ҳисобига қимматли бронза медалини ёздириб қўйди.

2026 Осиё ўйинлариДзюдоЎзбекистон спорт делегациясиАичи-Нагоя
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё ўйинларида шов-шув: Ўзбекистон терма жамоаси спортчиси допинг сабаб четлатилдиОсиё ўйинларида шов-шув: Ўзбекистон терма жамоаси спортчиси допинг сабаб четлатилдиБугун 09:22Мутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиМутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:21Осиё ўйинлари: Ўзбекистон 13-кун якунларига кўра кучли тўртликда (Медаллар жадвали)Осиё ўйинлари: Ўзбекистон 13-кун якунларига кўра кучли тўртликда (Медаллар жадвали)Кеча 21:39Осиё ўйинлари: Ўзбекистон 11-кун якунларига кўра 4-ўринни эгаллаб турибдиОсиё ўйинлари: Ўзбекистон 11-кун якунларига кўра 4-ўринни эгаллаб турибди1 октябр 07:55Осиё ўйинларида 10-кун якунлари: Ўзбекистон 4-ўринда, Қозоғистон 8-поғонага тушдиОсиё ўйинларида 10-кун якунлари: Ўзбекистон 4-ўринда, Қозоғистон 8-поғонага тушди29 сентябр 21:29Осиё ўйинларида 9-кун: Ўзбекистон 42 та медаль билан кучли тўртликда мустаҳкам турибдиОсиё ўйинларида 9-кун: Ўзбекистон 42 та медаль билан кучли тўртликда мустаҳкам турибди28 сентябр 23:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди