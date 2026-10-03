Жанубий Корея таслим этилди: Дзюдочиларимиз Осиё ўйинларида бронза медалига эга чиқди
Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарларида давом этаётган 2026 йилги ёзги Осиё ўйинларида Ўзбекистон спорт делегацияси навбатдаги ютуқни нишонлади. Дзюдо бўйича миллий терма жамоамиз аралаш жамоавий баҳсларда мусобақанинг бронза медалини қўлга киритди.
Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати маълум қилишича, ҳамюртларимиз учинчи ўрин учун кечган драматик тўқнашувда қитъанинг энг кучли жамоаларидан бирини доғда қолдирди.
Шоҳсупа учун шиддатли баҳс: 4:2 ҳисобидаги ғалаба
Аралаш жамоавий дастур доирасида кечган бронза медали учун беллашувда дзюдочиларимизга кучли ва номдор Жанубий Корея миллий жамоаси рақиблик қилди:
Татамидаги устунлик: Ҳал қилувчи татами баҳсларида ўзбекистонлик полвонлар кучли ирода, ёрқин тактика ва юксак техника намойиш этишди.
Якуний ҳисоб: Шиддатли ва муросасиз кечган сериялар якунида ҳамюртларимиз Жанубий Корея устидан 4:2 ҳисобида ишончли ғалаба қозонишди.
Ушбу ғалаба эвазига дзюдо бўйича миллий жамоамиз Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинлари шоҳсупасининг учинчи поғонасига кўтарилиб, Ўзбекистон делегацияси ҳисобига қимматли бронза медалини ёздириб қўйди.
Изоҳлар 0
…