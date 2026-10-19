«Бир катакда битта хўроз бўлиши керак»: Лапорта Мбаппенинг «Реал»га ўтиши хато деди

·0·Спорт
«Бир катакда битта хўроз бўлиши керак»: Лапорта Мбаппенинг «Реал»га ўтиши хато деди

Испания футболининг азалий рақобатчилари ўртасидаги кураш майдондан ташқарида ҳам янги босқичга чиқмоқда. Каталониянинг «Барселона» клуби президенти Жоан Лапорта Мадриднинг «Реал» клуби трансфер сиёсати ҳамда франциялик суперюлдуз Килиан Мбаппенинг мадридликлар сафидаги фаолияти ҳақида кескин ва танқидий фикр билдирди.

Лапортанинг фикрича, 2024 йил ёзида Парижнинг «ПСЖ» клубидан Мадридга кўчиб ўтган ҳужумчи «қироллик клуби»ни кучайтира олмади, аксинча, жамоа ичидаги мувозанатни бузди.

«Бир катакда битта хўроз бўлиши керак»: Лапортанинг кескин ташхиси

The Touchline нашрига интервью берган «Барселона» раҳбари юлдузларни бир таркибга тўплаш сиёсатини танқид остига олди:

  • Машҳур матал ва нотўғри стратегия: «Мен бу ҳақда аввал ҳам огоҳлантирган эдим. Бир катакда биттадан ортиқ хўроз бўлиши мумкин эмас. Бу ҳеч қачон, ҳеч қайси даврда ижобий натижа бермаган ва бермайди ҳам;

  • Жамоавий руҳнинг йўқолиши: Футболда энг муҳим омил — шахсий мақом эмас, балки жамоа ва ягона жамоавий руҳдир. Агар кийиниш хонасида бу бирдамлик бўлмаса, ҳар қандай қимматбаҳо лойиҳа муқаррар равишда муваффақиятсизликка учрайди;

  • Юлдузлар келишмовчилиги: “Реал” фақат шов-шувли трансферларни амалга ошириш ва номдор юлдузларни таркибга йиғиш йўлини танлади, аммо бу усул тизимли муаммоларни келтириб чиқармоқда», — деди Лапорта.

«Барселона»нинг устунлиги: «Ла Масия» ва мукаммал уйғунлик

Клуб президенти Каталония жамоасининг бугунги муваффақияти ва фалсафасини Мадрид лойиҳасига қарама-қарши қўйди:

  • Ёшлар ва тажриба синтези: «Бу — “Барселона”нинг бошқалардан ажралиб турувчи энг кучли жиҳати. Таркибимизда бебаҳо иқтидорлар, машҳур “Ла Масия” академияси тарбияланувчилари ҳамда турли футбол маданиятидан келган маҳоратли ўйинчилар жамланган;

  • Ягона тизим ва уйғунлик: Шунга қарамай, биз ўзаро бир-бирини тушунадиган, бир мақсад сари интилувчи ажойиб уйғунликдаги жамоани шакллантиришга муваффақ бўлдик;

  • Мураббий ва раҳбарият меҳнати: Бундай соғлом муҳит ўз-ўзидан пайдо бўлгани йўқ. Бу жамоани тинимсиз ривожлантириш устида тер тўкаётган бош мураббий ва спорт директорининг изчил меҳнати натижасидир», — дея қўшимча қилди Жоан Лапорта.

Лапортанинг ушбу ўткир баёноти бўлажак «Эл-Класико» тўқнашуви олдидан муҳитни янада қиздириб, икки гранднинг ўйин ва бошқарув фалсафаси ўртасидаги принципиал фарқни очиб берди.

БарселонаРеал МадридЖоан ЛапортаКилиан Мбаппе
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жоан Лапорта “Реал”нинг 50 минг саҳифалик айбловига кескин жавоб қайтардиЖоан Лапорта “Реал”нинг 50 минг саҳифалик айбловига кескин жавоб қайтарди12 октябр 22:02Лапорта Ламин Ямалнинг “Олтин тўп” учун асосий даъвогар эканлигини эътироф этдиЛапорта Ламин Ямалнинг “Олтин тўп” учун асосий даъвогар эканлигини эътироф этди12 октябр 18:17Ламин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирдиЛамин Ямал 2026 йилги «Олтин тўп»га даъвогарлигини билдирди14 сентябр 13:17“Реал Мадрид”да мукаммал ўйин: Моуриньо тактик юришлари қандай иш берганини айтди“Реал Мадрид”да мукаммал ўйин: Моуриньо тактик юришлари қандай иш берганини айтдиБугун 11:33Француз юлдузи нима сабабдан мураббийлар штабининг ғазабига учради?Француз юлдузи нима сабабдан мураббийлар штабининг ғазабига учради?8 октябр 11:09Ламин Ямал: Ёшлигим «Олтин тўп»ни қўлга киритишимга тўсқинлик қилиши мумкинЛамин Ямал: Ёшлигим «Олтин тўп»ни қўлга киритишимга тўсқинлик қилиши мумкин3 октябр 01:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия