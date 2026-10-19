«Бир катакда битта хўроз бўлиши керак»: Лапорта Мбаппенинг «Реал»га ўтиши хато деди
Испания футболининг азалий рақобатчилари ўртасидаги кураш майдондан ташқарида ҳам янги босқичга чиқмоқда. Каталониянинг «Барселона» клуби президенти Жоан Лапорта Мадриднинг «Реал» клуби трансфер сиёсати ҳамда франциялик суперюлдуз Килиан Мбаппенинг мадридликлар сафидаги фаолияти ҳақида кескин ва танқидий фикр билдирди.
Лапортанинг фикрича, 2024 йил ёзида Парижнинг «ПСЖ» клубидан Мадридга кўчиб ўтган ҳужумчи «қироллик клуби»ни кучайтира олмади, аксинча, жамоа ичидаги мувозанатни бузди.
«Бир катакда битта хўроз бўлиши керак»: Лапортанинг кескин ташхиси
The Touchline нашрига интервью берган «Барселона» раҳбари юлдузларни бир таркибга тўплаш сиёсатини танқид остига олди:
Машҳур матал ва нотўғри стратегия: «Мен бу ҳақда аввал ҳам огоҳлантирган эдим. Бир катакда биттадан ортиқ хўроз бўлиши мумкин эмас. Бу ҳеч қачон, ҳеч қайси даврда ижобий натижа бермаган ва бермайди ҳам;
Жамоавий руҳнинг йўқолиши: Футболда энг муҳим омил — шахсий мақом эмас, балки жамоа ва ягона жамоавий руҳдир. Агар кийиниш хонасида бу бирдамлик бўлмаса, ҳар қандай қимматбаҳо лойиҳа муқаррар равишда муваффақиятсизликка учрайди;
Юлдузлар келишмовчилиги: “Реал” фақат шов-шувли трансферларни амалга ошириш ва номдор юлдузларни таркибга йиғиш йўлини танлади, аммо бу усул тизимли муаммоларни келтириб чиқармоқда», — деди Лапорта.
«Барселона»нинг устунлиги: «Ла Масия» ва мукаммал уйғунлик
Клуб президенти Каталония жамоасининг бугунги муваффақияти ва фалсафасини Мадрид лойиҳасига қарама-қарши қўйди:
Ёшлар ва тажриба синтези: «Бу — “Барселона”нинг бошқалардан ажралиб турувчи энг кучли жиҳати. Таркибимизда бебаҳо иқтидорлар, машҳур “Ла Масия” академияси тарбияланувчилари ҳамда турли футбол маданиятидан келган маҳоратли ўйинчилар жамланган;
Ягона тизим ва уйғунлик: Шунга қарамай, биз ўзаро бир-бирини тушунадиган, бир мақсад сари интилувчи ажойиб уйғунликдаги жамоани шакллантиришга муваффақ бўлдик;
Мураббий ва раҳбарият меҳнати: Бундай соғлом муҳит ўз-ўзидан пайдо бўлгани йўқ. Бу жамоани тинимсиз ривожлантириш устида тер тўкаётган бош мураббий ва спорт директорининг изчил меҳнати натижасидир», — дея қўшимча қилди Жоан Лапорта.
Лапортанинг ушбу ўткир баёноти бўлажак «Эл-Класико» тўқнашуви олдидан муҳитни янада қиздириб, икки гранднинг ўйин ва бошқарув фалсафаси ўртасидаги принципиал фарқни очиб берди.
Изоҳлар 0
…