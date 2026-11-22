«Реал»нинг ғалабали серияси 9 ўйинга етди ва жамоа 33 очко билан пешқадамга айланди
Испания чемпионатининг 13-турида «Реал» ўз майдонида — «Бернабеу» стадионида «Селта»дан тезкор гол ўтказиб юборганига қарамай, иродали ғалабага эришди — 2:1.
Учрашув меҳмонларнинг эрта ҳужуми билан бошланди ва 6-дақиқада Дуран ҳисобни очди. 38-дақиқада Килиан Мбаппе пеналтидан унумли фойдалана олмади. Бироқ иккинчи бўлимда ўйин суръати ва мазмуни кескин ўзгарди: захирадан майдонга тушган Винисиус баҳсга бурилиш ясаб, ҳар икки голда ҳам қатнашди. 66-дақиқада Жуд Беллингҳэм мувозанатни тиклаган бўлса, 85-дақиқада Эспи яна «сеҳрли таёқча» вазифасини бажариб, жамоага ғалаба келтирди.
Ғалабали серия ва турнир жадвалидаги вазият
Жозе Моуриньо бошқарувидаги «Реал» барча турнирлар доирасидаги ғалабали сериясини 9 та ўйинга етказди. Мазкур ғалабадан сўнг мадридликлар очколарини 33 тага етказиб, «Барселона» билан тенглашди ва қўшимча кўрсаткичларга кўра турнир жадвалида пешқадамга айланди. Бироқ «Барселона» ушбу турдаги учрашувини «Вилярреал»га қарши ўтказади. «Селта» эса 13 очко билан 13-поғонада қолди.
Кўрсаткичлар
«Реал»
«Селта»
Якуний ҳисоб
2
1
Голлар
Беллингҳэм (66'), Эспи (85')
Дуран (6')
Амалга ошмаган пеналти
Мбаппе (38')
—
Турнирдаги ўрни / Очко
Пешқадам (33 очко, «Барселона» билан тенг)
13-ўрин (13 очко)
Учрашув қайдномаси ва таркиблар
Ла Лига. 13-тур«Реал» — «Селта» 2:121 ноябрь, «Бернабеу»Голлар: Беллингҳэм (66), Эспи (85) — Дуран (6).Аниқ амалга оширилмаган пеналти: Мбаппе (38).
«Реал»: Куртуа, Трент (Винисиус, 57), Конате, Ҳейсен, Каррерас (Кукуреля, 57), Камавинга (Эспи, 79), Силва (Валверде, 57), Гулер, Беллингҳэм, Диоманде (Эндрик, 71), Мбаппе.
«Селта»: Раду, Родригес, Лаго, Алонсо, Каррейра, Бурсио (Дриух, 67), Мориба, Галан (Руэда, 76), Алварес (Ютгла, 46), Сведберг (Фебас, 67), Дуран (Аспас, 76).
Огоҳлантиришлар: Лаго (74), Родригес (82), Эспи (90+4).
Сизнингча, «Реал»нинг кетма-кет 9-ғалабасида захирадан тушган футболчиларнинг таъсири қанчалик катта бўлди ва жамоа «Барселона» билан чемпионлик пойгасида устунликни сақлаб қола оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…