Жоан Лапорта “Реал”нинг 50 минг саҳифалик айбловига кескин жавоб қайтарди
Каталониянинг «Барселона» клуби президенти Жоан Лапорта мадридликларнинг кўп йиллик рақиби бўлган «Реал» клуби томонидан шов-шувли «Негрейра иши» доирасида билдирилган янги айбловларига нисбатан кескин муносабат билдирди. Sport.es нашри хабарига кўра, Мадрид клуби УЕФАга ушбу иш бўйича далиллар ва кўрсатмалардан иборат тахминан 50 минг саҳифалик улкан ҳужжатлар тўпламини тақдим этгани ортидан Лапорта матбуот орқали рақибининг хатти-ҳаракатларини кескин қоралади.
Клуб раҳбари каталонияликларнинг мутлақо ҳақ эканига ишонишини ва «Реал» томонидан уюштирилаётган бундай ҳужумлар ортида ғаразли мақсадлар ётганини очиқлади.
«Бизни судсиз айбдор қилишга уринмоқдалар, аммо “Барса” оқланади»
Жоан Лапорта жамоатчиликка мурожаат қилар экан, клубни қоралаш кампанияси асоссиз эканига урғу берди:
Асоссиз айбловлар: «Негрейра ишига келсак, бизни ҳали суд жараёни бошланмасиданоқ айбдор деб эълон қилишга уринишганини такрорлашдан чарчамайман. Ваҳоланки, бизни айблаш учун ҳеч қандай реал асос йўқлиги исботланди», — деди президент;
Оқлов ҳукмига ишонч: «Мен “Барселона”нинг тўлиқ оқланишига ва адолатли ҳукм чиқишига 100 фоиз ишонаман. Бу масалани тўхтовсиз кўтариб юрганлар фақатгина “Барселона”нинг жаҳон футболидаги юксак обрўсига путур етказишни кўзламоқда».
«Реал»нинг кибри ва йўқолаётган обрўси: Лапортадан жиддий даъволар
«Барселона» президенти Мадрид клубининг нафақат Каталонияга, балки умуман бутун футбол ҳамжамиятига нисбатан салбий муносабатда бўлаётганини таъкидлади:
Футболга зарарли ёндашув: «“Реал” бундай қадамлари билан футболга катта зарар келтирмоқда. Улар доимо ҳамма нарсага қарши чиқиш билан банд: УЕФАга мурожаат қиласизми ёки миллий лига раҳбариятигами — улар барибир қарши позицияда туради», — дея давом этди Лапорта;
Халқаро саҳнадаги яккаланиш: «Бу хатти-ҳаракатлар “Реал”нинг миллий ва халқаро миқёсда ўз нуфузи ва эътирофини йўқотиб бораётганини кўрсатади. Масалан, мен яқинда бўлиб ўтган EFC конгрессида қатнашдим, аммо Мадрид клуби у ерда ҳатто битта вакили билан ҳам иштирок этмади»;
Суперлига ва кибр масаласи: «Улар ўзларини ҳаддан ташқари кибрли тутади ва яккаҳокимликка интилади. Суперлига масаласида ҳам худди шундай бўлди — бошқа клубларга тўсиқ бўлишда давом этмоқдалар. Улар ўз хатти-ҳаракатларини танқидий баҳолаши керак эди, чунки бу йўл буюк клубга асло ярашмайди».
Испаниянинг икки гиганти ўртасидаги навбатдаги можаро ва Лапортанинг ушбу кучли баёнотлари бўлажак «Эл-Класико» олдидан муносабатларнинг нақадар кескинлашиб кетганини яққол намойиш этмоқда.
Изоҳлар 0
…