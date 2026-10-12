Жоан Лапорта “Реал”нинг 50 минг саҳифалик айбловига кескин жавоб қайтарди

·0·Спорт
Жоан Лапорта “Реал”нинг 50 минг саҳифалик айбловига кескин жавоб қайтарди

Каталониянинг «Барселона» клуби президенти Жоан Лапорта мадридликларнинг кўп йиллик рақиби бўлган «Реал» клуби томонидан шов-шувли «Негрейра иши» доирасида билдирилган янги айбловларига нисбатан кескин муносабат билдирди. Sport.es нашри хабарига кўра, Мадрид клуби УЕФАга ушбу иш бўйича далиллар ва кўрсатмалардан иборат тахминан 50 минг саҳифалик улкан ҳужжатлар тўпламини тақдим этгани ортидан Лапорта матбуот орқали рақибининг хатти-ҳаракатларини кескин қоралади.

Клуб раҳбари каталонияликларнинг мутлақо ҳақ эканига ишонишини ва «Реал» томонидан уюштирилаётган бундай ҳужумлар ортида ғаразли мақсадлар ётганини очиқлади.

«Бизни судсиз айбдор қилишга уринмоқдалар, аммо “Барса” оқланади»

Жоан Лапорта жамоатчиликка мурожаат қилар экан, клубни қоралаш кампанияси асоссиз эканига урғу берди:

  • Асоссиз айбловлар: «Негрейра ишига келсак, бизни ҳали суд жараёни бошланмасиданоқ айбдор деб эълон қилишга уринишганини такрорлашдан чарчамайман. Ваҳоланки, бизни айблаш учун ҳеч қандай реал асос йўқлиги исботланди», — деди президент;

  • Оқлов ҳукмига ишонч: «Мен “Барселона”нинг тўлиқ оқланишига ва адолатли ҳукм чиқишига 100 фоиз ишонаман. Бу масалани тўхтовсиз кўтариб юрганлар фақатгина “Барселона”нинг жаҳон футболидаги юксак обрўсига путур етказишни кўзламоқда».

«Реал»нинг кибри ва йўқолаётган обрўси: Лапортадан жиддий даъволар

«Барселона» президенти Мадрид клубининг нафақат Каталонияга, балки умуман бутун футбол ҳамжамиятига нисбатан салбий муносабатда бўлаётганини таъкидлади:

  • Футболга зарарли ёндашув: «“Реал” бундай қадамлари билан футболга катта зарар келтирмоқда. Улар доимо ҳамма нарсага қарши чиқиш билан банд: УЕФАга мурожаат қиласизми ёки миллий лига раҳбариятигами — улар барибир қарши позицияда туради», — дея давом этди Лапорта;

  • Халқаро саҳнадаги яккаланиш: «Бу хатти-ҳаракатлар “Реал”нинг миллий ва халқаро миқёсда ўз нуфузи ва эътирофини йўқотиб бораётганини кўрсатади. Масалан, мен яқинда бўлиб ўтган EFC конгрессида қатнашдим, аммо Мадрид клуби у ерда ҳатто битта вакили билан ҳам иштирок этмади»;

  • Суперлига ва кибр масаласи: «Улар ўзларини ҳаддан ташқари кибрли тутади ва яккаҳокимликка интилади. Суперлига масаласида ҳам худди шундай бўлди — бошқа клубларга тўсиқ бўлишда давом этмоқдалар. Улар ўз хатти-ҳаракатларини танқидий баҳолаши керак эди, чунки бу йўл буюк клубга асло ярашмайди».

Испаниянинг икки гиганти ўртасидаги навбатдаги можаро ва Лапортанинг ушбу кучли баёнотлари бўлажак «Эл-Класико» олдидан муносабатларнинг нақадар кескинлашиб кетганини яққол намойиш этмоқда.

Жоан ЛапортаБарселонаРеал МадридНегрейра иши
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лапорта Ламин Ямалнинг “Олтин тўп” учун асосий даъвогар эканлигини эътироф этдиЛапорта Ламин Ямалнинг “Олтин тўп” учун асосий даъвогар эканлигини эътироф этдиБугун 18:17Флорентино Перез: Барселона ўз қилмишлари учун жавоб бериши шартФлорентино Перез: Барселона ўз қилмишлари учун жавоб бериши шарт14 май 02:38Барселона ва Реал Мадрид ўртасидаги зиддият: Переснинг айбловлари ва суд жараёниБарселона ва Реал Мадрид ўртасидаги зиддият: Переснинг айбловлари ва суд жараёни13 май 15:17Барселона испаниялик жаҳон чемпионларини тақдирлашдан воз кечдиБарселона испаниялик жаҳон чемпионларини тақдирлашдан воз кечди27 август 08:59Жоан Лапорта Реал Мадрид устидан кулди: "Улар ўз муаммоларини яширишга уринмоқда"Жоан Лапорта Реал Мадрид устидан кулди: "Улар ўз муаммоларини яширишга уринмоқда"2 июл 00:17Барселона президенти Жоан Лапорта юрак операциясини бошдан кечирдиБарселона президенти Жоан Лапорта юрак операциясини бошдан кечирди29 июл 13:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди