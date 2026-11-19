Мбаппе Арда Гулернинг «Реал» билан 2032 йилгача шартнома тузганига муносабат билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мадриднинг «Реал» клуби 21 ёшли яримҳимоячи Арда Гулер билан 2032 йилгача мўлжалланган янги шартнома имзолаганини расман эълон қилди.
- Мазкур янгиликка жамоадоши Килиан Мбаппе ижтимоий тармоқларда ҳазиломуз изоҳ қолдириб, туркиялик футболчининг клубда қолишидан мамнунлигини билдирди.
- 2023 йилда «Фенербаҳче»дан 20 миллион евро эвазига келган Гулер жорий мавсумда 12 та учрашувда 3 та гол ва 4 та голли узатмага муаллифлик қилди.
«Реал»да Арда Гулернинг келажаги узоқ муддатга ҳал этилди. Мадрид клуби туркиялик яримҳимоячи билан шартномани 2032 йилгача узайтирганини эълон қилди. Бу янгилик жамоадоши Килиан Мбаппени ҳам бефарқ қолдирмади: франциялик ҳужумчининг ҳазиломуз изоҳи ижтимоий тармоқларда эътибор қозонди.
«Бугун кечаси хотиржам ухлайман»
18 ноябрь куни «Реал» 21 ёшли Арда Гулер билан янги битим имзоланганини расман маълум қилди. Келишув 2032 йилгача амал қилади.
Ушбу хабардан кейин туркиялик футболчи ижтимоий тармоқларда янги шартнома ҳақидаги постини эълон қилди. Унинг остида Килиан Мбаппе ҳам ўз муносабатини билдириб, шундай деб ёзди:
«Раҳмат, бугун кечаси хотиржам ухлайман».
Франциялик юлдузнинг бу изоҳи ҳазиломуз руҳда бўлиб, жамоадошининг клубда узоқ йиллар қолишидан мамнунлигини ифодалаган.
Арда Гулер «Реал»да ўз ўрнини мустаҳкамламоқда
Арда Гулер 2023 йилда Туркиянинг «Фенербаҳче» клубидан 20 миллион евро эвазига Мадрид жамоасига ўтган эди. Орадан вақт ўтиб, у «Реал» таркибида муҳим футболчилардан бирига айланди.
Жорий мавсумда яримҳимоячи Испания чемпионатида 12 та учрашувда иштирок этиб, 3 та гол урди ва 4 та голли узатмани амалга оширди.
«Реал» ёш юлдузга узоқ муддатли ишонч билдирмоқда
Шартноманинг 2032 йилгача узайтирилиши клуб Арда Гулерни келажак режаларининг муҳим қисми сифатида кўраётганини англатади. 21 ёшли футболчи учун бу нафақат ишонч, балки ўз салоҳиятини янада юқори даражада намоён этиш имкониятидир.
Мбаппенинг муносабати эса жамоа ичидаги илиқ муҳитга ишора қилувчи кичик, аммо эътиборли тафсилот бўлди. Энди мухлислар Арданинг узоқ муддатли шартнома ортидан «Реал»да қандай натижалар кўрсатишини қизиқиш билан кузатади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…