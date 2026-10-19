Тоттенхэм — Ковентри: таркиблар ва жонли матн
Англия Премьер-лигаси доирасидаги Тоттенхэм — Ковентри учрашуви 20 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Тоттенхэм бошланғич таркиби: 31. Кински А., 4. Адарабиойо Т., 14. Грей А., 20. Кудус М., 10. Мэддисон Дж., 22. Мармуш О., 3. Робертсон А., 19. Соланке Д., 16. Тонали С., 37. ван де Вен М. (капитан), 6. ван Хекке Дж. П.
Тоттенхэм бош мураббийи: Де Дзерби Р.
Ковентри бошланғич таркиби: 19. Рашуорт К., 49. Шериф С., 3. Дасилва Дж., 6. Граймс М., 2. Пиннок Э., 5. Рудони Дж., 7. Сакамото Т., 23. Томас-Асанте Б., 4. Томас Б., 27. ван Эвейк М., 8. Йиренки К.
Ковентри бош мураббийи: Лэмпард Ф.
Изоҳлар 0
…