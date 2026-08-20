«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақида
Лондоннинг «Арсенал» клуби собиқ ярим ҳимоячиси ва таниқли эксперт Пол Мерсон «тўпчилар»нинг янги мавсумдаги имкониятларига юқори баҳо берди. Sky Sports эфирида фикр билдирган мутахассис Микел Артета шогирдлари Англия Премьер-лигасида чемпионлик унвонини ишончли тарзда ҳимоя қилиши учун барча шароитларга эга эканини таъкидлади.
«Ўтмишдаги «Манчестер Сити»дек қудратли»: Мерсоннинг баҳоси
Пол Мерсон «Арсенал»нинг таркиб чуқурлиги ва ички чемпионатдаги барқарорлигига тўхталиб, жамоада заиф томонлар деярли қолмаганини айтди:
"Ҳозир «Арсенал»ни тўхтата оладиган бирорта ҳам жамоани кўрмаяпман. Улар АПЛда анча ишончли тарзда ғалаба қозонади, ички чемпионатда уларнинг заиф нуқтаси йўқ. Фақат Чемпионлар Лигасида баъзи камчиликлар кўзга ташланиши мумкин. Ҳозирги «Арсенал» менга бир неча йил аввал Англияда мутлақ ҳукмронлик қилган «Манчестер Сити»ни эслатмоқда. Чунки «тўпчилар»да ҳар бир позиция учун камида икки нафардан юқори савияли футболчи бор.", — деди Пол Мерсон.
«Арсенал»нинг мавсум олди ҳолати ва эксперт таҳлили
Кўрсаткич
Ҳолат ва тафсилотлар
Эксперт хулосаси
«Арсенал» АПЛда бошқа рақобатчиларидан яққол устун
Таркиб ҳолати
Ҳар бир позицияда камида 2 нафардан тенг кучли ижрочи
Таққослаш
Бир неча йил аввалги «Манчестер Сити»нинг доминантлик даври
Хавф омили
Фақат Чемпионлар Лигаси баҳсларида айрим нозик нуқталар кузатилиши мумкин
Янги мавсум старти
21 август — АПЛ 1-тури доирасида «Ковентри»га қарши баҳс
Янги мавсумдаги илк синов
Микел Артета бошчилигидаги «Арсенал» АПЛнинг янги мавсумидаги юришини 21 август куни бошлайди. Жамоа илк тур доирасида «Ковентри» клубига қарши майдонга тушиб, чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш сари биринчи қадамни ташлайди.
Сизнингча, «Арсенал» янги мавсумда ҳам Премьер-лигада тенгсиз бўлиб, чемпионликни сақлаб қола оладими ёки асосий рақиблар уларни тўхтата оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва АПЛ ихлосмандларига ушбу муҳим таҳлилий хабарни дарҳол улашинг!
…