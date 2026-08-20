«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақида

·0·Спорт
«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақида

Лондоннинг «Арсенал» клуби собиқ ярим ҳимоячиси ва таниқли эксперт Пол Мерсон «тўпчилар»нинг янги мавсумдаги имкониятларига юқори баҳо берди. Sky Sports эфирида фикр билдирган мутахассис Микел Артета шогирдлари Англия Премьер-лигасида чемпионлик унвонини ишончли тарзда ҳимоя қилиши учун барча шароитларга эга эканини таъкидлади.

«Ўтмишдаги «Манчестер Сити»дек қудратли»: Мерсоннинг баҳоси

Пол Мерсон «Арсенал»нинг таркиб чуқурлиги ва ички чемпионатдаги барқарорлигига тўхталиб, жамоада заиф томонлар деярли қолмаганини айтди:

"Ҳозир «Арсенал»ни тўхтата оладиган бирорта ҳам жамоани кўрмаяпман. Улар АПЛда анча ишончли тарзда ғалаба қозонади, ички чемпионатда уларнинг заиф нуқтаси йўқ. Фақат Чемпионлар Лигасида баъзи камчиликлар кўзга ташланиши мумкин. Ҳозирги «Арсенал» менга бир неча йил аввал Англияда мутлақ ҳукмронлик қилган «Манчестер Сити»ни эслатмоқда. Чунки «тўпчилар»да ҳар бир позиция учун камида икки нафардан юқори савияли футболчи бор.", — деди Пол Мерсон.

«Арсенал»нинг мавсум олди ҳолати ва эксперт таҳлили

Кўрсаткич

Ҳолат ва тафсилотлар

Эксперт хулосаси

«Арсенал» АПЛда бошқа рақобатчиларидан яққол устун

Таркиб ҳолати

Ҳар бир позицияда камида 2 нафардан тенг кучли ижрочи

Таққослаш

Бир неча йил аввалги «Манчестер Сити»нинг доминантлик даври

Хавф омили

Фақат Чемпионлар Лигаси баҳсларида айрим нозик нуқталар кузатилиши мумкин

Янги мавсум старти

21 август — АПЛ 1-тури доирасида «Ковентри»га қарши баҳс

Янги мавсумдаги илк синов

Микел Артета бошчилигидаги «Арсенал» АПЛнинг янги мавсумидаги юришини 21 август куни бошлайди. Жамоа илк тур доирасида «Ковентри» клубига қарши майдонга тушиб, чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш сари биринчи қадамни ташлайди.

Сизнингча, «Арсенал» янги мавсумда ҳам Премьер-лигада тенгсиз бўлиб, чемпионликни сақлаб қола оладими ёки асосий рақиблар уларни тўхтата оладими?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва АПЛ ихлосмандларига ушбу муҳим таҳлилий хабарни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Барселона»га қайтган Жоау Канселу Чемпионлар Лигасидаги амбицияларни очиқлади«Барселона»га қайтган Жоау Канселу Чемпионлар Лигасидаги амбицияларни очиқладиБугун, 21:16Тарихий тўқнашувга яшил чироқ: WBC Фьюри - Жошуа жангини тасдиқлайдими?Тарихий тўқнашувга яшил чироқ: WBC Фьюри - Жошуа жангини тасдиқлайдими?Бугун, 21:09Дастин Порье Махачевнинг Гэррига қарши қийин ғалабасини таҳлил қилдиДастин Порье Махачевнинг Гэррига қарши қийин ғалабасини таҳлил қилдиБугун, 21:02Дрогба Диоманде орқали Моуриньюга кутилмаган «мессеж» йўлладиДрогба Диоманде орқали Моуриньюга кутилмаган «мессеж» йўлладиБугун, 20:57Болоня Италия футболи фахрийсини ўз сафига қўшиб олиши мумкинБолоня Италия футболи фахрийсини ўз сафига қўшиб олиши мумкинБугун, 20:16Каталонияга қайтиш: «Барселона» Жоау Канселу билан 3 йиллик шартнома имзоладиКаталонияга қайтиш: «Барселона» Жоау Канселу билан 3 йиллик шартнома имзоладиБугун, 19:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)