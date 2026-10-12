Ковентри — Ньюкасл: таркиблар ва жонли матн
Англия Премьер-лигаси доирасидаги Ковентри — Ньюкасл учрашуви 13 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Ковентри бошланғич таркиби: 19. Рашуорт К., 27. ван Эвейк М., 2. Пиннок Э., 4. Томас Б., 3. Дасилва Дж., 8. Йиренки К., 6. Граймс М. (капитан), 23. Томас-Асанте Б., 5. Рудони Дж., 10. Мейсон-Кларк Э., 49. Шериф С.
Ковентри захирадагилари: 25. Бентли Д., 34. Гбохо И., 38. Хамер Г., 22. Латибодьер Дж., 12. Мфуни С., 16. Оньека Ф., 7. Сакамото Т., 9. Симмс Э., 29. Торп В.
Ковентри бош мураббийи: Лэмпард Ф.
Ньюкасл бошланғич таркиби: 21. Хорничек Л., 67. Майли Л., 12. Тиав М. (капитан), 4. Ботман С., 3. Холл Л., 6. Нико, 28. Уиллок Дж., 23. Мёрфи Дж., 9. Висса И., 11. Барнс Х., 20. Фернандес-Пардо М.
Ньюкасл захирадагилари: 8. Бамба А., 33. Бёрн Д., 37. Дедич А., 7. Жоэлинтон, 10. Осула У., 1. Поуп Н., 5. Шер Ф., 14. Стейр С., 17. Туре Б.
Ньюкасл бош мураббийи: Жайссле М.
Изоҳлар 0
…