Ковентри — Ньюкасл: таркиблар ва жонли матн

·26·Спорт
Ковентри — Ньюкасл: таркиблар ва жонли матн

Англия Премьер-лигаси доирасидаги КовентриНьюкасл учрашуви 13 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Ковентри бошланғич таркиби: 19. Рашуорт К., 27. ван Эвейк М., 2. Пиннок Э., 4. Томас Б., 3. Дасилва Дж., 8. Йиренки К., 6. Граймс М. (капитан), 23. Томас-Асанте Б., 5. Рудони Дж., 10. Мейсон-Кларк Э., 49. Шериф С.

Ковентри захирадагилари: 25. Бентли Д., 34. Гбохо И., 38. Хамер Г., 22. Латибодьер Дж., 12. Мфуни С., 16. Оньека Ф., 7. Сакамото Т., 9. Симмс Э., 29. Торп В.

Ковентри бош мураббийи: Лэмпард Ф.

Ньюкасл бошланғич таркиби: 21. Хорничек Л., 67. Майли Л., 12. Тиав М. (капитан), 4. Ботман С., 3. Холл Л., 6. Нико, 28. Уиллок Дж., 23. Мёрфи Дж., 9. Висса И., 11. Барнс Х., 20. Фернандес-Пардо М.

Ньюкасл захирадагилари: 8. Бамба А., 33. Бёрн Д., 37. Дедич А., 7. Жоэлинтон, 10. Осула У., 1. Поуп Н., 5. Шер Ф., 14. Стейр С., 17. Туре Б.

Ньюкасл бош мураббийи: Жайссле М.

Жонли репортаж1-0 ЖОНЛИ
25
Ньюкасл ён чизиқ яқинидаги хавфли жарима зарбасидан унумли фойдаланишга уриниб кўради.
24
Мэтт Граймс (Ковентри) бундай хатти-ҳаракат қоидаларга зид эканини билиши керак эди. У курашга жуда эҳтиётсизлик билан киришди ва Жон Бруксга ҳуштак чалишдан бошқа илож қолдирмади.
20
Жейкоб Мерфи (Ньюкасл Юнайтед) ўйиндан ташқари ҳолатда деб топилди.
18
Ковентри - Ньюкасл. Ҳисоб: 1-0. Матиас Фернандес-Пардо (Ньюкасл Юнайтед) узатма берди, аммо тўп жамоадошларидан ҳеч бирига етиб бормади.
16
Жо Уиллок (Ньюкасл Юнайтед) ўйиндан ташқари ҳолатда қолди ва ён ҳакам байроқчасини кўтарди.
13
Ҳарви Барнс (Ньюкасл Юнайтед) аниқ узатмани қабул қилиб олди ва жарима майдончаси ичида дарвоза маркази томон пастдан зарба бериш учун етарлича вақтга эга бўлди. Карл Рашуорт унинг ниятини пайқади ва ажойиб сейв билан тўпни қайтарди.
13
Ньюкасл тўпни майдон бўйлаб узатмоқда ва назоратни сақлаб турибди. Бироқ, рақиб узатмани тўсиб қолди ва вазият ўзгарди.
11
Ҳарви Барнс (Ньюкасл Юнайтед) югуриш вақтида ўйиндан ташқари ҳолатда қолди деб топилди.
11
Ҳарви Барнс (Ньюкасл Юнайтед) томонидан амалга оширилган чиройли яккахон ҳаракат самарасиз якунланди, чунки унинг жарима майдончаси чизиғи яқинидан йўллаган зарбаси ҳимоячи томонидан тўсиб қолинди.
9
Нико (Ньюкасл Юнайтед) қўполлик ишлатди ва Жон Брукс ҳуштак чалиб, қоидабузарликни қайд этди.
61-0
Гол! Жек Рудони (Ковентри) пенальти нуқтасидан дарвозанинг ўнг пастки бурчагига ажойиб зарба йўллади, дарвозабон Лукас Хорничекда ҳеч қандай имконият қолмади!
61-0
Жек Рудони (Ковентри) пенальтини амалга оширди ва гол урди!
6
Жек Рудони (Ковентри) пенальти нуқтаси томон йўл олмоқда, у зарбани амалга оширади.
5🎯
Лукас Хорничек (Ньюкасл Юнайтед) эҳтиётсизлик билан рақибининг оёғига ташланди ва жазодан қутулиб қолгани учун омади чопди. Жон Брукс қоидабузарлик учун ҳуштак чалди, аммо бу сафар чўнтагидан карточка чиқармади. Ковентри пенальти тепиш ҳуқуқини қўлга киритди. Гол уриш учун ажойиб имконият!
2
Йоан Висса (Ньюкасл Юнайтед) сирпаниб келиб тўпни олиб қўймоқчи бўлди, аммо рақибининг оёғига зарба берди. Ҳакам қоидабузарлик учун ҳуштагини чалди. Ковентри жарима зарбасини амалга оширади.
1
Жейкоб Мерфи (Ньюкасл Юнайтед) хавфли ўйин намойиш этди. Жон Брукс қоидабузарлик учун ҳуштагини чалди.
1
Ушбу учрашувнинг биринчи бўлими бошланиш арафасида.
00:00
Ньюкасл ўйинни бошлаб беради.
00:00
Бугунги ўйинни бошқариб бориш Жон Бруксга ишониб топширилди.
00:00
Ушбу ўйин учун бошланғич таркиблар эълон қилинди.
00:00
Барча футбол мухлисларига салом, биз сизга ушбу учрашувнинг жонли шарҳини тақдим этиш учун шу ердамиз ва энг қизиқарли ҳамда муҳим вазиятларни ёритиб борамиз. Биз ҳеч нарсани ўтказиб юбормаслигингизни таъминлаймиз, шунчаки бемалол ўтиринг ва завқ олинг.
КовентриНьюкаслАнглия Премьер-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Арсенал» АПЛни ишончли ғалаба билан бошлади: «Ковентри» тор-мор этилди«Арсенал» АПЛни ишончли ғалаба билан бошлади: «Ковентри» тор-мор этилди22 август 07:08«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақида«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақида20 август 21:25Френк Лемпард Ковентри билан АРЛга қайтишга тайёрланмоқдаФренк Лемпард Ковентри билан АРЛга қайтишга тайёрланмоқда14 август 16:54“Биз мағлубиятга лойиқ эмасдик!”: Фрэнк Лэмпард “Сити”га ютқазгач ҳайратда қолдирди“Биз мағлубиятга лойиқ эмасдик!”: Фрэнк Лэмпард “Сити”га ютқазгач ҳайратда қолдирди6 сентябр 16:47Ҳусанов “Ковентри”га қарши “Сити”нинг асосий таркибида майдонга тушадиҲусанов “Ковентри”га қарши “Сити”нинг асосий таркибида майдонга тушади5 сентябр 18:37Аичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлариАичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлари26 сентябр 17:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди