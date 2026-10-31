Тоттенхэм — Кристал Пэлас: таркиблар ва жонли матн

Англия Премьер-лигаси доирасидаги Тоттенхэм — Кристал Пэлас учрашуви 31 октябр, 22:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Тоттенхэм бошланғич таркиби: 31. Кински А., 18. Фернандеш М., 14. Грей А., 20. Кудус М., 22. Мармуш О., 3. Робертсон А., 19. Соланке Д., 11. Тел М., 16. Тонали С., 37. ван де Вен М. (капитан), 6. ван Хекке Дж. П.

Тоттенхэм захирадагилари: 33. Дэвис Б., 39. Дубравка М., 8. Галлахер К., 21. Кулусевски Д., 10. Мэддисон Дж., 23. Порро П., 5. Сенеси М., 13. Удоги Д., 68. Уильямс-Барнетт Л.

Тоттенхэм бош мураббийи: Де Дзерби Р.

Кристал Пэлас бошланғич таркиби: 1. Хендерсон Д. (капитан), 6. Канво Ж., 5. Дисаси А., 18. Камада Д., 14. Матета Ж., 11. Макнил Д., 30. Мингеса О., 3. Митчелл Т., 10. Пино Й., 26. Ричардс К., 20. Уортон А.

Кристал Пэлас захирадагилари: 44. Бенитес В., 33. Чилвелл Б., 28. Дукуре К., 29. Гессанд Э., 19. Хьюз У., 25. Халайли А., 8. Лерма Ж., 9. Нкетиа Э., 24. Осорио Д.

Кристал Пэлас бош мураббийи: Сейдж П.