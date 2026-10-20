Мармушнинг дебют голи: «Тоттенҳэм» ўз майдонида «Ковентри»ни мағлуб этди

·50·Спорт
Мармушнинг дебют голи: «Тоттенҳэм» ўз майдонида «Ковентри»ни мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Тоттенҳем» ўз майдонида «Ковентри»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди, бунда Омар Мармуш жамоаси сафидаги дебют голини уриб, ҳисобдаги устунликни қайта тиклади.
  • Учрашувда Меддисон 14-дақиқада ҳисобни очган бўлса, Рудони 49-дақиқада мувозанатни тиклади, якуний голни эса 90+6-дақиқада Бен Девис киритди.
  • Ушбу ғалаба «Тоттенҳем»ни турнир жадвалида 16-ўринга кўтариб, очколари сонини 6 тага етказди, «Ковентри» эса 6 очко билан 17-поғонага тушиб кетди.

Англия Премьер-лигасининг 7-тури доирасида Лондоннинг «Тоттенҳэм» клуби ўз майдонида лиганинг қайсар жамоаларидан бири ҳисобланган «Ковентри»ни қабул қилди.

Роберто Де Зерби шогирдлари шиддатли ва ҳужумкор руҳда кечган баҳсда рақиб дарвозасига учта тўп киритиб, 3:1 ҳисобидаги муҳим ғалабани қўлга киритишди.

Тўртта гол ва кескин кураш: Баҳс хронологияси

Учрашув мезбонларнинг фаол босими остида бошланиб, мухлисларга қизиқарли лаҳзаларни тақдим этди:

  • 14-дақиқа — Мэддисондан тезкор гол: Жеймс Мэддисон ўзининг юксак маҳоратини намойиш этиб, ҳисобни очди ва лондонликларни олдинга олиб чиқди — 1:0;

  • 49-дақиқа — Мезбонларнинг жавоби: Иккинчи бўлим бошида меҳмонлар сафида Рудони мувозанатни тиклаб, курашни янгидан бошлаб берди — 1:1;

  • 58-дақиқа — Мармушнинг дебют тўпи: Мисрлик ҳужумчи Омар Мармуш жамоаси сафидаги дебют голини уриб, «шпорлар» устунлигини қайта тиклади — 2:1;

  • 90+6-дақиқа — Якуний зарба: Ҳакам томонидан қўшиб берилган сўнгги дақиқаларда захирадан майдонга тушган Бен Дэвис рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ўйинга якуний нуқтани қўйди — 3:1.

Турнир жадвалидаги вазият

Ушбу ғалаба «Тоттенҳэм» учун мусобақа жадвалидаги ҳолатни яхшилашда сув ва ҳаводек зарур эди:

  • «Тоттенҳэм» юқорилади: Де Зерби бошқарувидаги жамоа очколари сонини 6 тага етказиб, турнир жадвалида 16-ўринга кўтарилди;

  • «Ковентри» хавфли зонада: Худди шунча — 6 очко тўплаган «Ковентри» эса тўплар нисбатига кўра 17-поғонага тушиб кетди.

АПЛ. 7-тур

«Тоттенҳэм» — «Ковентри» 3:1

Голлар: Мэддисон (14), Мармуш (58), Дэвис (90+6) — Рудони (49).

  • «Тоттенҳэм»: Кински, Адарабиойо (Матеуш Фернандеш, 71), ван Ҳекке, ван де Вен, Грэй, Мэддисон (Бен Дэвис, 69), Робертсон (Галлаҳер, 69), Тонали, Қудус, Соланке, Мармуш.

  • «Ковентри»: Рашуорт, Эвейк, Пиннок, Бробби, Дасилва, Томас-Асант, Брэндон, Рудони, Сакамото, Йиренки (Онека, 60), Гримес, Шериф (Авонийи, 60).

ТоттенхэмКовентриАнглия Премьер-лигасиРоберто Де Зерби
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхэм — Ковентри: таркиблар ва жонли матнТоттенхэм — Ковентри: таркиблар ва жонли матнКеча 22:52Ковентри — Ньюкасл: таркиблар ва жонли матнКовентри — Ньюкасл: таркиблар ва жонли матн12 октябр 22:34Де Зербига қарши «даф бўл!» ҳайқириқлари: «Тоттенҳэм» мухлислари ғазаб отига миндиДе Зербига қарши «даф бўл!» ҳайқириқлари: «Тоттенҳэм» мухлислари ғазаб отига минди19 сентябр 21:44«Арсенал» АПЛни ишончли ғалаба билан бошлади: «Ковентри» тор-мор этилди«Арсенал» АПЛни ишончли ғалаба билан бошлади: «Ковентри» тор-мор этилди22 август 07:08«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақида«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақида20 август 21:25Френк Лемпард Ковентри билан АРЛга қайтишга тайёрланмоқдаФренк Лемпард Ковентри билан АРЛга қайтишга тайёрланмоқда14 август 16:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия