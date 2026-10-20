Мармушнинг дебют голи: «Тоттенҳэм» ўз майдонида «Ковентри»ни мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Тоттенҳем» ўз майдонида «Ковентри»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди, бунда Омар Мармуш жамоаси сафидаги дебют голини уриб, ҳисобдаги устунликни қайта тиклади.
- Учрашувда Меддисон 14-дақиқада ҳисобни очган бўлса, Рудони 49-дақиқада мувозанатни тиклади, якуний голни эса 90+6-дақиқада Бен Девис киритди.
- Ушбу ғалаба «Тоттенҳем»ни турнир жадвалида 16-ўринга кўтариб, очколари сонини 6 тага етказди, «Ковентри» эса 6 очко билан 17-поғонага тушиб кетди.
Англия Премьер-лигасининг 7-тури доирасида Лондоннинг «Тоттенҳэм» клуби ўз майдонида лиганинг қайсар жамоаларидан бири ҳисобланган «Ковентри»ни қабул қилди.
Роберто Де Зерби шогирдлари шиддатли ва ҳужумкор руҳда кечган баҳсда рақиб дарвозасига учта тўп киритиб, 3:1 ҳисобидаги муҳим ғалабани қўлга киритишди.
Тўртта гол ва кескин кураш: Баҳс хронологияси
Учрашув мезбонларнинг фаол босими остида бошланиб, мухлисларга қизиқарли лаҳзаларни тақдим этди:
14-дақиқа — Мэддисондан тезкор гол: Жеймс Мэддисон ўзининг юксак маҳоратини намойиш этиб, ҳисобни очди ва лондонликларни олдинга олиб чиқди — 1:0;
49-дақиқа — Мезбонларнинг жавоби: Иккинчи бўлим бошида меҳмонлар сафида Рудони мувозанатни тиклаб, курашни янгидан бошлаб берди — 1:1;
58-дақиқа — Мармушнинг дебют тўпи: Мисрлик ҳужумчи Омар Мармуш жамоаси сафидаги дебют голини уриб, «шпорлар» устунлигини қайта тиклади — 2:1;
90+6-дақиқа — Якуний зарба: Ҳакам томонидан қўшиб берилган сўнгги дақиқаларда захирадан майдонга тушган Бен Дэвис рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ўйинга якуний нуқтани қўйди — 3:1.
Турнир жадвалидаги вазият
Ушбу ғалаба «Тоттенҳэм» учун мусобақа жадвалидаги ҳолатни яхшилашда сув ва ҳаводек зарур эди:
«Тоттенҳэм» юқорилади: Де Зерби бошқарувидаги жамоа очколари сонини 6 тага етказиб, турнир жадвалида 16-ўринга кўтарилди;
«Ковентри» хавфли зонада: Худди шунча — 6 очко тўплаган «Ковентри» эса тўплар нисбатига кўра 17-поғонага тушиб кетди.
АПЛ. 7-тур
«Тоттенҳэм» — «Ковентри» 3:1
Голлар: Мэддисон (14), Мармуш (58), Дэвис (90+6) — Рудони (49).
«Тоттенҳэм»: Кински, Адарабиойо (Матеуш Фернандеш, 71), ван Ҳекке, ван де Вен, Грэй, Мэддисон (Бен Дэвис, 69), Робертсон (Галлаҳер, 69), Тонали, Қудус, Соланке, Мармуш.
«Ковентри»: Рашуорт, Эвейк, Пиннок, Бробби, Дасилва, Томас-Асант, Брэндон, Рудони, Сакамото, Йиренки (Онека, 60), Гримес, Шериф (Авонийи, 60).
Изоҳлар 0
…