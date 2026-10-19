Хетафе — Райо Вальекано: таркиблар ва жонли матн
Испания Ла Лигаси доирасидаги Хетафе — Райо Вальекано учрашуви 20 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Хетафе бошланғич таркиби: 13. Сория Д., 14. Карвахал Д., 2. Жене, 8. Гудель Н., 17. Кико Фемения, 6. Мартин М., 22. Мохика Х., 10. Сатриано М., 11. Терратс Р., 19. Унал Э., 26. Валу Ж.
Хетафе бош мураббийи: Бордалас Хименес Ж.
Райо Вальекано бошланғич таркиби: 25. Аудеро Э., 20. Баллиу И., 10. Камельо С., 6. Сис П., 19. де Фрутос Х., 18. Гарсия А., 24. Лежён Ф., 8. Лопес У., 7. Паласон И., 17. Педроса А., 15. Садик М.
Райо Вальекано захирадагилари: 9. Алемао, 34. Алонсо Мартин И., 37. Белаид Р., 36. Буаре Г., 1. Карденас Д., 4. Диас П., 22. Фернандес П., 3. Кумбулла М., 21. Перес Ф., 14. Цитаишвили Г., 23. Валентин О., 33. Вертрауд Ж.
Райо Вальекано бош мураббийи: Сан-Хосе Б.
Изоҳлар 0
…