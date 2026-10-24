Райо Вальекано — Эльче: таркиблар ва жонли матн

·23·Спорт
Райо Вальекано — Эльче: таркиблар ва жонли матн

Испания Ла Лигаси доирасидаги Райо ВальеканоЭльче учрашуви 24 октябр, 17:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Райо Вальекано бошланғич таркиби: 25. Аудеро Э., 20. Баллиу И., 24. Лежён Ф., 15. Садик М., 17. Педроса А., 4. Диас П., 6. Сис П., 8. Лопес У., 19. де Фрутос Х., 10. Камельо С., 18. Гарсия А. (капитан).

Райо Вальекано захирадагилари: 9. Алемао, 34. Алонсо Мартин И., 37. Белаид Р., 36. Буаре Г., 22. Фернандес П., 3. Кумбулла М., 30. Молина А., 7. Паласон И., 21. Перес Ф., 14. Цитаишвили Г., 23. Валентин О., 33. Вертрауд Ж.

Райо Вальекано бош мураббийи: Сан-Хосе Б.

Эльче бошланғич таркиби: 1. Дитуро М. (капитан), 2. Буба Сангаре, 23. Чуст В., 5. Редондо Солари Ф., 3. Ревиво Р., 18. Лемар Т., 47. Морсильо Х., 12. Вильяр Г., 21. Сепеда Л., 14. Нино Ф., 11. Валера Х.

Эльче захирадагилари: 26. Барзич М., 6. Бигас П., 10. Буонанотте Ф., 19. Диангана Г., 13. Итурбе А., 17. Хосан, 15. Ломонако К., 16. Нето М., 24. Осорио А., 9. Понсе Э., 22. Санчес Р., 20. Тете Моренте.

Эльче бош мураббийи: Анселми М.

Жонли репортаж0-1 ЖОНЛИ
28
Элче жамоаси янги ҳужум имкониятларини яратиш учун аниқ ва чиройли паслар орқали ўйин ташкил этмоқда.
27
Алваро Гарсия (Райо Вальекано) томонидан узатилган тўпни Матиас Дитуро ушлаб олди ва ҳужум тўхтатилди.
26
Пате Сисс (Райо Вальекано) рақиб ўйинчиларидан бирининг либосидан тортди ва Мигель Сесма ҳуштак чалиб, қоидабузарликни қайд этди.
230-1
Гол! Федерико Редондо Солари (Эльче) пенальтидан дарвозанинг чап бурчагига ажойиб зарба йўллади, дарвозабон Эмиль Аудеронинг имконияти қолмади!
23
Федерико Редондо Солари (Эльче) пенальти нуқтаси томон йўл олмоқда, у зарбани амалга оширади.
22🎯
Ҳакам Мигель Сесма Флориан Лежен (Райо Вальекано) томонидан амалга оширилган қўполликни пайқади ва иккиланмай ҳуштагини чалди. Элче пенальти тепиш ҳуқуқига эга бўлди!
18
Лукас Сепеда (Эльче) жарима майдончаси ташқарисидан дарвозанинг пастки ўнг бурчагини нишонга олиб зарба берди, аммо Эмиль Аудеро ажойиб сейв ижро этиб, голнинг олдини олди.
17
Серхио Камельо (Райо Вальекано) дарвоза томон хавфли зарба йўллади. У жарима майдончаси ичида аниқ узатмани қабул қилиб олиб, қулай имкониятга эга бўлди ва дарвозани нишонга олди, аммо тўп дарвозабонга хавф туғдирмади ва тўсин юқорисидан ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Элче дарвозасидан зарба билан ўйин давом этади.
15
Серхио Камельо (Райо Вальекано) узоқ масофадан узатилган тўпни қабул қилиб олди, аммо Матиас Дитуро ажойиб реакция ва тўпни илиб олиш орқали мақтовга лойиқ ҳаракат қилди.
14
Эльче футболчилари тўпни назорат қилишмоқда ва бир-бирларига қисқа паслар билан узатмалар беришмоқда. Улар ҳимоядаги бўшлиқлар пайдо бўлишини кутишмоқда.
11
Мужаид Садик (Райо Вальекано) жуда яқин масофадан боши билан дарвозанинг пастки ўнг бурчагини нишонга олди, аммо Матиас Дитуро ажойиб сейв ижро этиб, тўпни қайтариб қолди.
10🟨
Мигел Сесма қўпол ўйини учун Хави Морсильога (Эльче) сариқ карточка кўрсатди.
10
Элче ҳимоядаги бўшлиқларни кутиб, тўпни ўз назоратида ушлаб туришдан мамнун. Бироқ, рақиб ўйинчиси вазиятга аралашиб, тўпни узоқлаштирди.
9
Райо Вальекано ён чизиқ яқинидаги хавфли жарима зарбасидан унумли фойдаланишга уриниб кўради.
6
Герман Валера (Эльче) рақиб ўйинчисини алдаб ўтмоқчи бўлди, аммо тўпни ундан олиб қўйишди.
4
Алваро Гарсия (Райо Вальекано) олдинга ўтишга уринмоқда, аммо рақиб ўйинчиси тўпни майдондан узоқлаштирди.
3
Элче жамоаси ажойиб жамоавий ўйин намойиш этмоқда, улар кўплаб қисқа паслар билан тўпни назорат қилишмоқда. Агар улар ҳимоядан бўшлиқ топиб, гол урмоқчи бўлсалар, сабрли бўлишлари керак.
1
Алваро Гарсия (Райо Вальекано) тиббий ёрдамга муҳтож, шу сабабли ҳакам ўйинни тўхтатди ва шифокорларни майдонга чақирди.
1
Ўйин бошланди. Биринчи бўлим старт олди.
17:02
Райо Вальекано ўйинни бошлаб беради.
17:00
Бугунги ўйинни Мигель Сесма бошқариб боради.
17:00
Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари маълум бўлди, энди улар билан танишиб чиқишингиз мумкин.
17:00
Бугунги баҳснинг матнли шарҳига хуш келибсиз. Майдонда содир бўлаётган барча муҳим воқеаларни ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин. Мароқли ҳордиқ тилаймиз.
Райо ВальеканоЭльчеИспания Ла Лигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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