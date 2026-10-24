Райо Вальекано — Эльче: таркиблар ва жонли матн
Испания Ла Лигаси доирасидаги Райо Вальекано — Эльче учрашуви 24 октябр, 17:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Райо Вальекано бошланғич таркиби: 25. Аудеро Э., 20. Баллиу И., 24. Лежён Ф., 15. Садик М., 17. Педроса А., 4. Диас П., 6. Сис П., 8. Лопес У., 19. де Фрутос Х., 10. Камельо С., 18. Гарсия А. (капитан).
Райо Вальекано захирадагилари: 9. Алемао, 34. Алонсо Мартин И., 37. Белаид Р., 36. Буаре Г., 22. Фернандес П., 3. Кумбулла М., 30. Молина А., 7. Паласон И., 21. Перес Ф., 14. Цитаишвили Г., 23. Валентин О., 33. Вертрауд Ж.
Райо Вальекано бош мураббийи: Сан-Хосе Б.
Эльче бошланғич таркиби: 1. Дитуро М. (капитан), 2. Буба Сангаре, 23. Чуст В., 5. Редондо Солари Ф., 3. Ревиво Р., 18. Лемар Т., 47. Морсильо Х., 12. Вильяр Г., 21. Сепеда Л., 14. Нино Ф., 11. Валера Х.
Эльче захирадагилари: 26. Барзич М., 6. Бигас П., 10. Буонанотте Ф., 19. Диангана Г., 13. Итурбе А., 17. Хосан, 15. Ломонако К., 16. Нето М., 24. Осорио А., 9. Понсе Э., 22. Санчес Р., 20. Тете Моренте.
Эльче бош мураббийи: Анселми М.
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