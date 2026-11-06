“Реал” ва “Сити” кучли учликда эмас: Чемпионлар лигасини ютишга асосий даъвогарлар?

·8·Спорт
“Реал” ва “Сити” кучли учликда эмас: Чемпионлар лигасини ютишга асосий даъвогарлар?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Goal портали Чемпионлар лигасининг 4-туридан кейин турнир ғолиблигига асосий даъвогарлар рейтингини янгилади ва «PSJ» клубини мутлақ фаворит деб эълон қилди.
  • «Барселона» ва «Арсенал» жамоалари барқарор ўйинлари эвазига кучли учликдан жой олди.
  • Европанинг етакчи клублари ҳисобланган «Реал Мадрид»
  • 5-ўринни, «Манчестер Сити» эса 6-ўринни эгаллаб, кучли учликдан ташқарида қолди.

Европа Чемпионлар лигасининг умумий босқичида 4-тур беллашувлари ортда қолгач, қитъанинг бош клублар мусобақасидаги асосий фаворитлар рўйхати сезиларли даражада ўзгарди. Дунёга машҳур нуфузли Goal спорт портали жамоаларнинг жорий спорт формаси ва кўрсатаётган натижаларига асосланиб, турнирда ғолиб чиқиш эҳтимоли энг юқори бўлган клубларнинг янгиланган рейтингини эълон қилди.

Таҳлилчиларнинг хулосасига кўра, турнирнинг амалдаги чемпиони «ПСЖ» ўз мавқеини мустаҳкам сақлаб, бош соврин учун яна 1-рақамли асосий даъвогар сифатида эътироф этилмоқда.

Топ-15 жамоалар рўйхати: Етакчилар ва кутилмаган ўзгаришлар

Goal таҳлилчилари томонидан тузилган кучли ўн бешлик қуйидагича кўриниш олди:

  1. «ПСЖ» (Франция) — мутлақ бош фаворит;

  2. «Барселона» (Испания);

  3. «Арсенал» (Англия);

  4. «Бавария» (Германия);

  5. «Реал Мадрид» (Испания);

  6. «Манчестер Сити» (Англия);

  7. «Ливерпуль» (Англия);

  8. «Боруссия Дортмунд» (Германия);

  9. «Атлетико Мадрид» (Испания);

  10. «Комо» (Италия);

  11. «Интер» (Италия);

  12. «Астон Вилла» (Англия);

  13. «Манчестер Юнайтед» (Англия);

  14. «Спортинг» (Португалия);

  15. «Брюгге» (Бельгия).

Рейтингдаги шов-шувли жиҳатлар ва грандлар ҳолати

Янгиланган рўйхатда мухлислар ва мутахассислар диққатини тортган бир нечта муҳим омиллар мавжуд:

  • «Барселона» ва «Арсенал»нинг юксалиши: Каталония ва Лондон клублари намойиш этаётган барқарор ҳамда ҳужумкор ўйин уларни «Реал» ва «Манчестер Сити»дан юқорироққа олиб чиқди;

  • Грандларнинг ортда қолиши: Европанинг сўнгги йиллардаги гегемонлари ҳисобланган Мадриднинг «Реал» (5-ўрин) ва Пеп Гвардиола бошчилигидаги «Манчестер Сити» (6-ўрин) кучли учликдан ташқарида қолди;

  • Топ-20 нинг бошқа вакиллари: Кучли ўн бешликдан ташқарида Туркиянинг «Галатасарой» клуби 17-ўринни, Италиянинг «Рома» жамоаси эса 19-поғонани банд этган.

Европа Чемпионлар лигасиGoalПСЖфутбол рейтинги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андерсон Криштиану Роналду қайси йилларда энг кучли бўлганини айтдиАндерсон Криштиану Роналду қайси йилларда энг кучли бўлганини айтди5 октябр 11:53Маурисио Почеттино 2030 йилгача АҚШ миллий жамоасида қоладиМаурисио Почеттино 2030 йилгача АҚШ миллий жамоасида қолади25 сентябр 03:18«ЕЧЛда голлар ёмғири: “ПСЖ” Испанияда 6 та гол урди, “Бавария” Мадридни забт этди«ЕЧЛда голлар ёмғири: “ПСЖ” Испанияда 6 та гол урди, “Бавария” Мадридни забт этди4 ноябр 07:06«ПСЖ» – «Барселона» ва бошқа марказий ўйинлар учун бошланғич таркиблар эълон қилинди«ПСЖ» – «Барселона» ва бошқа марказий ўйинлар учун бошланғич таркиблар эълон қилинди20 октябр 23:46Жоан Лапорта «Барселона»нинг феноменал старти ва улкан режаларини очиқладиЖоан Лапорта «Барселона»нинг феноменал старти ва улкан режаларини очиқлади20 октябр 06:56Энцо Маресканинг тактик хатоси: Экспертлар ПСЖга қарши ўйинда кимларни танқид қилди?Энцо Маресканинг тактик хатоси: Экспертлар ПСЖга қарши ўйинда кимларни танқид қилди?15 октябр 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози