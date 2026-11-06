“Реал” ва “Сити” кучли учликда эмас: Чемпионлар лигасини ютишга асосий даъвогарлар?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Goal портали Чемпионлар лигасининг 4-туридан кейин турнир ғолиблигига асосий даъвогарлар рейтингини янгилади ва «PSJ» клубини мутлақ фаворит деб эълон қилди.
- «Барселона» ва «Арсенал» жамоалари барқарор ўйинлари эвазига кучли учликдан жой олди.
- Европанинг етакчи клублари ҳисобланган «Реал Мадрид»
- 5-ўринни, «Манчестер Сити» эса 6-ўринни эгаллаб, кучли учликдан ташқарида қолди.
Европа Чемпионлар лигасининг умумий босқичида 4-тур беллашувлари ортда қолгач, қитъанинг бош клублар мусобақасидаги асосий фаворитлар рўйхати сезиларли даражада ўзгарди. Дунёга машҳур нуфузли Goal спорт портали жамоаларнинг жорий спорт формаси ва кўрсатаётган натижаларига асосланиб, турнирда ғолиб чиқиш эҳтимоли энг юқори бўлган клубларнинг янгиланган рейтингини эълон қилди.
Таҳлилчиларнинг хулосасига кўра, турнирнинг амалдаги чемпиони «ПСЖ» ўз мавқеини мустаҳкам сақлаб, бош соврин учун яна 1-рақамли асосий даъвогар сифатида эътироф этилмоқда.
Топ-15 жамоалар рўйхати: Етакчилар ва кутилмаган ўзгаришлар
Goal таҳлилчилари томонидан тузилган кучли ўн бешлик қуйидагича кўриниш олди:
«ПСЖ» (Франция) — мутлақ бош фаворит;
«Барселона» (Испания);
«Арсенал» (Англия);
«Бавария» (Германия);
«Реал Мадрид» (Испания);
«Манчестер Сити» (Англия);
«Ливерпуль» (Англия);
«Боруссия Дортмунд» (Германия);
«Атлетико Мадрид» (Испания);
«Комо» (Италия);
«Интер» (Италия);
«Астон Вилла» (Англия);
«Манчестер Юнайтед» (Англия);
«Спортинг» (Португалия);
«Брюгге» (Бельгия).
Рейтингдаги шов-шувли жиҳатлар ва грандлар ҳолати
Янгиланган рўйхатда мухлислар ва мутахассислар диққатини тортган бир нечта муҳим омиллар мавжуд:
«Барселона» ва «Арсенал»нинг юксалиши: Каталония ва Лондон клублари намойиш этаётган барқарор ҳамда ҳужумкор ўйин уларни «Реал» ва «Манчестер Сити»дан юқорироққа олиб чиқди;
Грандларнинг ортда қолиши: Европанинг сўнгги йиллардаги гегемонлари ҳисобланган Мадриднинг «Реал» (5-ўрин) ва Пеп Гвардиола бошчилигидаги «Манчестер Сити» (6-ўрин) кучли учликдан ташқарида қолди;
Топ-20 нинг бошқа вакиллари: Кучли ўн бешликдан ташқарида Туркиянинг «Галатасарой» клуби 17-ўринни, Италиянинг «Рома» жамоаси эса 19-поғонани банд этган.
Изоҳлар 0
…