Катта можаро: АПЛ грандлари “Манчестер Сити”нинг треблини тафтиш қилишга чақирмоқда

·16·Спорт
Катта можаро: АПЛ грандлари “Манчестер Сити”нинг треблини тафтиш қилишга чақирмоқда

Англия футболининг сўнгги ўн йилликдаги энг муваффақиятли клуби бўлмиш «Манчестер Сити» атрофида молиявий можароларнинг янги ва янада хавфлироқ тўлқини кўтарилмоқда.

Аввалроқ Премьер-лиганинг мустақил комиссияси «шаҳарликлар»ни 2009 йилдан 2018 йилгача бўлган даврда жами 114 та молиявий қоидабузарлик содир этганликда айбдор деб топган эди. Ҳозирда манчестерликлар ушбу қарор устидан расмий апелляция жараёнига тайёргарлик кўраётган бир пайтда, АПЛнинг бошқа клублари жамоага нисбатан янги текширувлар бошланишини талаб қилиб чиқди.

Нима учун клублар 2018 йилдан кейинги даврдан шубҳаланмоқда?

Британиянинг нуфузли The Independent нашри маълумотларига кўра, Англия чемпионати иштирокчилари «Сити»нинг молиявий сиёсати бирданига тўхтаб қолганига мутлақо ишонмаяпти:

  • «Бир кунда тўхтаб қолиши мумкин эмас»: АПЛ рақобатчилари «Манчестер Сити» молиявий қоидаларни қарийб ўн йил давомида тизимли ва қасддан бузиб келганини инобатга олиб, 2018 йилдаги расмий суриштирувлар бошланганидан кейин бу амалиётлар бир лаҳзада йўқолиб қолганига жиддий шубҳа билдирмоқда;

  • Кенг кўламли тафтиш талаби: Чемпионатнинг тобора кўпроқ клублари лига раҳбариятидан текширув доирасини кенгайтириб, «Сити»нинг 2018 йилдан ҳозирги кунгача бўлган даврдаги ҳисоботлари ва трансфер битимларини ҳам мустақил текширувдан ўтказишни талаб қилмоқда.

Рақамлар ва муваффақиятлар: Айнан энг ёрқин ғалабалар даври

Шубҳа остида қолаётган 2018 йилдан кейинги давр айнан клубнинг Пеп Гвардиола бошчилигида Англия ва Европа футболида мутлақ гегемонлик ўрнатган йилларига тўғри келади:

Мавсум / Давр

Эришилган ютуқ

Тарихий аҳамияти

2017/18 — 2023/24

7 мавсумда 6 марта АПЛ чемпиони

Англия тарихидаги мислсиз доминантлик ва рекордлар

2022/2023 мавсуми

ЕЧЛ ғолиблиги ва тарихий Требл

Клуб тарихидаги илк Чемпионлар лигаси кубоги, АПЛ ва Англия кубоги

Жорий ҳолат

114 та айблов бўйича апелляция арафасида

Янги қўшимча айбловлар қўйилиши эҳтимоли пайдо бўлди

«Сити»ни қандай оқибатлар кутиши мумкин?

Агар Премьер-лига клубларининг босими остида 2018 йилдан кейинги давр бўйича ҳам янги айбловлар қўйилса, бу иш жаҳон спорти тарихидаги энг йирик суд жараёнига айланиши мумкин.

Мустақил комиссиянинг ҳозирги хулосаси бўйича клуб катта миқдордаги жарималардан тортиб, турнир жадвалида очколардан маҳрум этилиш, ҳатто Премьер-лигадан четлаштирилиш каби мисли кўрилмаган жазо чораларига дуч келиши хавфи мавжуд. Текширувларнинг янги босқичи эса клубнинг Гвардиола даврида қўлга киритган кўплаб совринларининг қонунийлиги борасида катта баҳсларни юзага келтириши аниқ.

Манчестер СитиАнглия Премьер-лигасиПеп Гвардиоламолиявий фэйр-плей
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Сити” АПЛдан ҳайдаладими? Футбол инсайдери бу ҳақда шов-шувли маълумотларни очиқлади“Сити” АПЛдан ҳайдаладими? Футбол инсайдери бу ҳақда шов-шувли маълумотларни очиқлади20 октябр 07:09Моуриньо “Манчестер Сити”нинг молиявий жазоси ҳақида шов-шувли баёнот бердиМоуриньо “Манчестер Сити”нинг молиявий жазоси ҳақида шов-шувли баёнот берди9 октябр 08:08Шов-шувли трансфер: “Манчестер Сити” ҳимоячиси шаҳарнинг нариги томонига ўтиши мумкинШов-шувли трансфер: “Манчестер Сити” ҳимоячиси шаҳарнинг нариги томонига ўтиши мумкинБугун 14:10“Сити” мағлуб бўлган баҳсда Абдуқодир Ҳусанов энг юқори баллга лойиқ кўрилди (видео)“Сити” мағлуб бўлган баҳсда Абдуқодир Ҳусанов энг юқори баллга лойиқ кўрилди (видео)Кеча 07:47“Манчестер Сити”нинг 10-турдаги асосий таркиби эълон қилинди — Ҳусанов стартда!“Манчестер Сити”нинг 10-турдаги асосий таркиби эълон қилинди — Ҳусанов стартда!7 ноябр 22:03Манчестер Сити — Брайтон: таркиблар ва жонли матнМанчестер Сити — Брайтон: таркиблар ва жонли матн31 октябр 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?