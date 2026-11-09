Катта можаро: АПЛ грандлари “Манчестер Сити”нинг треблини тафтиш қилишга чақирмоқда
Англия футболининг сўнгги ўн йилликдаги энг муваффақиятли клуби бўлмиш «Манчестер Сити» атрофида молиявий можароларнинг янги ва янада хавфлироқ тўлқини кўтарилмоқда.
Аввалроқ Премьер-лиганинг мустақил комиссияси «шаҳарликлар»ни 2009 йилдан 2018 йилгача бўлган даврда жами 114 та молиявий қоидабузарлик содир этганликда айбдор деб топган эди. Ҳозирда манчестерликлар ушбу қарор устидан расмий апелляция жараёнига тайёргарлик кўраётган бир пайтда, АПЛнинг бошқа клублари жамоага нисбатан янги текширувлар бошланишини талаб қилиб чиқди.
Нима учун клублар 2018 йилдан кейинги даврдан шубҳаланмоқда?
Британиянинг нуфузли The Independent нашри маълумотларига кўра, Англия чемпионати иштирокчилари «Сити»нинг молиявий сиёсати бирданига тўхтаб қолганига мутлақо ишонмаяпти:
«Бир кунда тўхтаб қолиши мумкин эмас»: АПЛ рақобатчилари «Манчестер Сити» молиявий қоидаларни қарийб ўн йил давомида тизимли ва қасддан бузиб келганини инобатга олиб, 2018 йилдаги расмий суриштирувлар бошланганидан кейин бу амалиётлар бир лаҳзада йўқолиб қолганига жиддий шубҳа билдирмоқда;
Кенг кўламли тафтиш талаби: Чемпионатнинг тобора кўпроқ клублари лига раҳбариятидан текширув доирасини кенгайтириб, «Сити»нинг 2018 йилдан ҳозирги кунгача бўлган даврдаги ҳисоботлари ва трансфер битимларини ҳам мустақил текширувдан ўтказишни талаб қилмоқда.
Рақамлар ва муваффақиятлар: Айнан энг ёрқин ғалабалар даври
Шубҳа остида қолаётган 2018 йилдан кейинги давр айнан клубнинг Пеп Гвардиола бошчилигида Англия ва Европа футболида мутлақ гегемонлик ўрнатган йилларига тўғри келади:
Мавсум / Давр
Эришилган ютуқ
Тарихий аҳамияти
2017/18 — 2023/24
7 мавсумда 6 марта АПЛ чемпиони
Англия тарихидаги мислсиз доминантлик ва рекордлар
2022/2023 мавсуми
ЕЧЛ ғолиблиги ва тарихий Требл
Клуб тарихидаги илк Чемпионлар лигаси кубоги, АПЛ ва Англия кубоги
Жорий ҳолат
114 та айблов бўйича апелляция арафасида
Янги қўшимча айбловлар қўйилиши эҳтимоли пайдо бўлди
«Сити»ни қандай оқибатлар кутиши мумкин?
Агар Премьер-лига клубларининг босими остида 2018 йилдан кейинги давр бўйича ҳам янги айбловлар қўйилса, бу иш жаҳон спорти тарихидаги энг йирик суд жараёнига айланиши мумкин.
Мустақил комиссиянинг ҳозирги хулосаси бўйича клуб катта миқдордаги жарималардан тортиб, турнир жадвалида очколардан маҳрум этилиш, ҳатто Премьер-лигадан четлаштирилиш каби мисли кўрилмаган жазо чораларига дуч келиши хавфи мавжуд. Текширувларнинг янги босқичи эса клубнинг Гвардиола даврида қўлга киритган кўплаб совринларининг қонунийлиги борасида катта баҳсларни юзага келтириши аниқ.
Изоҳлар 0
…