Ханси Флик «ПСЖ»га қарши суперўйин олдидан рақибнинг устун жиҳатларини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона» бош мураббийи Ханси Флик «PSJ»нинг замонавий футбол намойиш этаётганини ва Луис Энрике бошчилигидаги жамоанинг фантастик ўйинини алоҳида эътироф этди.
- Флик парижликларнинг юқори темпи, агрессив прессинги ва мослашувчан тизимини юқори баҳолади.
- Бугун, 2026 йил 20 октябрда бўлиб ўтадиган ушбу учрашувда ҳар икки жамоа ҳам Чемпионлар лигаси гуруҳ босқичида дастлабки икки турда 6 очкодан жамғарган.
Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 3-тури доирасида бугун, 2026 йил 20 октябрь, сешанба оқшомида қитъанинг икки гиганти — «Пари Сен-Жермен» ҳамда Каталониянинг «Барселона» клублари Париждаги муросасиз баҳсда ўзаро тўқнаш келади.
Мазкур марказий учрашув олдидан «Барселона» бош мураббийи Ханс-Дитер Флик францияликларнинг ўйин услуби, тактик устунликлари ҳамда ҳамкасби Луис Энрикенинг маҳорати ҳақида фикр билдирди. Нуфузли Yahoo нашри немис мутахассисининг рақибга берган юқори баҳосини эълон қилди.
«Фантастик ўйин ва мослашувчан тизим»: Фликнинг тан олуви
Ханси Флик «ПСЖ»нинг сўнгги пайтлардаги ривожланишини алоҳида эътироф этиб, парижликларнинг замонавий футбол намойиш этаётганига тўхталди:
Энрикенинг маҳорати: «Луис Энрике бошчилигидаги жамоа ҳақиқатан ҳам фантастик футбол намойиш этмоқда. Унинг ўзини бемалол бугунги кунда дунёнинг энг кучли мураббийларидан бири деб айта оламан;
Юқори суръат ва прессинг: Менга уларнинг майдондаги юқори темпи, агрессив прессинги, футболчиларнинг ўзаро позицияларини эркин алмаштириб туриши ва умумий тизимнинг мослашувчанлиги жуда ёқади;
Юқори даража: Бундай энг юқори савияда улар шунчаки мукаммал ўйин кўрсатишмоқда. Энрике бу жамоада ҳақиқий фантастик ишни амалга оширди», — дея таъкидлади Флик.
Тўқнашув олдидан: 100 фоизлик натижа ва реванш кайфияти
Ушбу беллашув нафақат тактикалар, балки турнир жадвалидаги етакчилик учун ҳам принципиал аҳамиятга эга:
Юз фоизлик кўрсаткич: Иккала жамоа ҳам жорий Чемпионлар лигаси мавсумини мукаммал бошлади — дастлабки икки турда 6 очкодан жамғариб, мусобақа жадвалининг юқори қисмида пешқадамлик қилмоқда;
Ўтмишдаги ҳисоб-китоб: Жамоаларнинг ўзаро охирги расмий учрашуви 2025 йил январь ойида Испанияда кечган эди. Ўша драматик баҳсда француз клуби сафарда 2:1 ҳисобида ғалаба қозонган;
Париждаги имтиҳон: Мазкур ўйин «Барселона» учун ҳам ўша мағлубият реваншини олиш, ҳам кетма-кет 11 та ғалабали сериясини давом эттириш йўлида энг жиддий синов бўлади.
Париждаги «Парк де Пренс» стадионида кечадиган ушбу тўқнашув ЕЧЛ 3-турининг шубҳасиз энг қизиқарли ва шов-шувли воқеасига айланиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…