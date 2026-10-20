Ханси Флик «ПСЖ»га қарши суперўйин олдидан рақибнинг устун жиҳатларини очиқлади

·47·Спорт
Ханси Флик «ПСЖ»га қарши суперўйин олдидан рақибнинг устун жиҳатларини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Барселона» бош мураббийи Ханси Флик «PSJ»нинг замонавий футбол намойиш этаётганини ва Луис Энрике бошчилигидаги жамоанинг фантастик ўйинини алоҳида эътироф этди.
  • Флик парижликларнинг юқори темпи, агрессив прессинги ва мослашувчан тизимини юқори баҳолади.
  • Бугун, 2026 йил 20 октябрда бўлиб ўтадиган ушбу учрашувда ҳар икки жамоа ҳам Чемпионлар лигаси гуруҳ босқичида дастлабки икки турда 6 очкодан жамғарган.

Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 3-тури доирасида бугун, 2026 йил 20 октябрь, сешанба оқшомида қитъанинг икки гиганти — «Пари Сен-Жермен» ҳамда Каталониянинг «Барселона» клублари Париждаги муросасиз баҳсда ўзаро тўқнаш келади.

Мазкур марказий учрашув олдидан «Барселона» бош мураббийи Ханс-Дитер Флик францияликларнинг ўйин услуби, тактик устунликлари ҳамда ҳамкасби Луис Энрикенинг маҳорати ҳақида фикр билдирди. Нуфузли Yahoo нашри немис мутахассисининг рақибга берган юқори баҳосини эълон қилди.

«Фантастик ўйин ва мослашувчан тизим»: Фликнинг тан олуви

Ханси Флик «ПСЖ»нинг сўнгги пайтлардаги ривожланишини алоҳида эътироф этиб, парижликларнинг замонавий футбол намойиш этаётганига тўхталди:

  • Энрикенинг маҳорати: «Луис Энрике бошчилигидаги жамоа ҳақиқатан ҳам фантастик футбол намойиш этмоқда. Унинг ўзини бемалол бугунги кунда дунёнинг энг кучли мураббийларидан бири деб айта оламан;

  • Юқори суръат ва прессинг: Менга уларнинг майдондаги юқори темпи, агрессив прессинги, футболчиларнинг ўзаро позицияларини эркин алмаштириб туриши ва умумий тизимнинг мослашувчанлиги жуда ёқади;

  • Юқори даража: Бундай энг юқори савияда улар шунчаки мукаммал ўйин кўрсатишмоқда. Энрике бу жамоада ҳақиқий фантастик ишни амалга оширди», — дея таъкидлади Флик.

Тўқнашув олдидан: 100 фоизлик натижа ва реванш кайфияти

Ушбу беллашув нафақат тактикалар, балки турнир жадвалидаги етакчилик учун ҳам принципиал аҳамиятга эга:

  • Юз фоизлик кўрсаткич: Иккала жамоа ҳам жорий Чемпионлар лигаси мавсумини мукаммал бошлади — дастлабки икки турда 6 очкодан жамғариб, мусобақа жадвалининг юқори қисмида пешқадамлик қилмоқда;

  • Ўтмишдаги ҳисоб-китоб: Жамоаларнинг ўзаро охирги расмий учрашуви 2025 йил январь ойида Испанияда кечган эди. Ўша драматик баҳсда француз клуби сафарда 2:1 ҳисобида ғалаба қозонган;

  • Париждаги имтиҳон: Мазкур ўйин «Барселона» учун ҳам ўша мағлубият реваншини олиш, ҳам кетма-кет 11 та ғалабали сериясини давом эттириш йўлида энг жиддий синов бўлади.

Париждаги «Парк де Пренс» стадионида кечадиган ушбу тўқнашув ЕЧЛ 3-турининг шубҳасиз энг қизиқарли ва шов-шувли воқеасига айланиши кутилмоқда.

Пари Сен-ЖерменБарселонаЕЧЛ 3-турХанс-Дитер Флик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флик «Барселона»нинг Истанбулдаги 4:1 ҳисобидаги ғалабасига қандай баҳо берди?Флик «Барселона»нинг Истанбулдаги 4:1 ҳисобидаги ғалабасига қандай баҳо берди?14 октябр 14:01«30 минг километр узоққа учиш шартмиди?» — Каталонияликлар устозидан кескин баёнот«30 минг километр узоққа учиш шартмиди?» — Каталонияликлар устозидан кескин баёнот10 октябр 12:27Флик «Севилья»га қарши қайдномани эълон қилди: Шесни, Педри, Ямал ва яна кимлар?Флик «Севилья»га қарши қайдномани эълон қилди: Шесни, Педри, Ямал ва яна кимлар?19 сентябр 18:10Флик ғазабдами? Мураббий 9 та голли триллердан сўнг кимларни танқид қилди?Флик ғазабдами? Мураббий 9 та голли триллердан сўнг кимларни танқид қилди?17 сентябр 11:46«Энди сукут сақланмайди!»: «Барселона» «Олтин тўп» учун ўз танловини эълон қилди«Энди сукут сақланмайди!»: «Барселона» «Олтин тўп» учун ўз танловини эълон қилди12 сентябр 06:36«У дунёда тенгсиз!»: Флик «Барселона»га келган Родрининг асл кучини очиқлади«У дунёда тенгсиз!»: Флик «Барселона»га келган Родрининг асл кучини очиқлади19 август 11:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия