Флик кимни хоҳлаяпти? “Барселона”нинг январдаги асосий трансфер мақсадлари фош бўлди

·0·Спорт
Флик кимни хоҳлаяпти? “Барселона”нинг январдаги асосий трансфер мақсадлари фош бўлди

Испания Ла Лигасида ишончли тарзда пешқадамлик қилаётган «Барселона» қишки трансфер ойнаси олдидан ўз устувор йўналишларини белгилаб олди. Каталония гранди чемпионлик ва еврокубоклардаги курашни муваффақиятли давом эттириш мақсадида таркибнинг мудофаа чизиғини жиддий равишда қайта шакллантирмоқчи.

Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби учун январдаги энг асосий вазифа — мудофаани мустаҳкамлай оладиган тажрибали марказий ҳимоячини жамоа сафига қўшиб олиш ҳисобланади.

Қанот ҳимояси ва Педро Порро трансфери ҳақидаги ҳақиқат

Марказий ҳимоя билан бир қаторда «кўк-анорранглилар» қанот ҳимояси позициясини ҳам янгилаш имкониятларини кўриб чиқмоқда:

  • Орзудаги трансфер: Манбаларнинг хабарига кўра, «Барселона» раҳбарияти Лондоннинг «Тоттенхэм» клуби қанот ҳимоячиси Педро Поррони жамоага олиб келишни қаттиқ истамоқда;

  • Трансфер мураккаблиги: Бироқ испаниялик маҳоратли ҳимоячини қишки трансфер ойнасида қўлга киритиш молиявий ва ташкилий жиҳатдан ўта мураккаб вазифа бўлиб қолмоқда — Лондон клуби ўз етакчиларидан бирини мавсум ўртасида осонликча қўйиб юбормоқчи эмас.

Ла Лигадаги вазият ва навбатдаги имтиҳон

Ханс-Дитер Флик бошчилигидаги жамоа ички чемпионатда жуда барқарор ва сермаҳсул ўйин намойиш этмоқда:

  • Жадвал етакчиси: Ортда қолган 10 тур якунларига кўра, «Барселона» 27 очко жамғариб, турнир жадвалида якка пешқадамликни сақлаб турибди;

  • Бугунги учрашув: Бугун, 31 октябрь куни каталонияликлар Ла Лиганинг 11-тури доирасида ўз майдонида «Алавес» клубини қабул қилади;

  • Ўйин вақти: Мазкур муҳим беллашув Тошкент вақти билан тунги соат 01:00 да (Москва вақти билан 23:00 да) старт олади.

Қишки трансфер бозоридаги эҳтимолий харидлар Ханси Флик жамоасига мавсумнинг ҳал қилувчи баҳорги қисмида юқори темпни сақлаб қолиш ва совринлар учун курашда мудофаа барқарорлигини таъминлаш имконини беради.

БарселонаПедро ПорроЛа ЛигаХанс-Дитер Флик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флик ва Деку янги трансфер устида бош қотирмоқда: “Барселона” қишда кимни олиб келади?Флик ва Деку янги трансфер устида бош қотирмоқда: “Барселона” қишда кимни олиб келади?Кеча 18:24Серияга чек қўйилди: Флик “Реал”га қарши баҳсда “Барселона”га нима етишмаганини айтдиСерияга чек қўйилди: Флик “Реал”га қарши баҳсда “Барселона”га нима етишмаганини айтди26 октябр 13:49Флик ғазабдами? Мураббий 9 та голли триллердан сўнг кимларни танқид қилди?Флик ғазабдами? Мураббий 9 та голли триллердан сўнг кимларни танқид қилди?17 сентябр 11:46Ханси Флик «ПСЖ»га қарши суперўйин олдидан рақибнинг устун жиҳатларини очиқладиХанси Флик «ПСЖ»га қарши суперўйин олдидан рақибнинг устун жиҳатларини очиқлади20 октябр 07:12Барселона Педро Порро трансфери бўйича музокараларга киришдиБарселона Педро Порро трансфери бўйича музокараларга киришди12 август 10:13Флик «Барселона»нинг Истанбулдаги 4:1 ҳисобидаги ғалабасига қандай баҳо берди?Флик «Барселона»нинг Истанбулдаги 4:1 ҳисобидаги ғалабасига қандай баҳо берди?14 октябр 14:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди