Флик кимни хоҳлаяпти? “Барселона”нинг январдаги асосий трансфер мақсадлари фош бўлди
Испания Ла Лигасида ишончли тарзда пешқадамлик қилаётган «Барселона» қишки трансфер ойнаси олдидан ўз устувор йўналишларини белгилаб олди. Каталония гранди чемпионлик ва еврокубоклардаги курашни муваффақиятли давом эттириш мақсадида таркибнинг мудофаа чизиғини жиддий равишда қайта шакллантирмоқчи.
Клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби учун январдаги энг асосий вазифа — мудофаани мустаҳкамлай оладиган тажрибали марказий ҳимоячини жамоа сафига қўшиб олиш ҳисобланади.
Қанот ҳимояси ва Педро Порро трансфери ҳақидаги ҳақиқат
Марказий ҳимоя билан бир қаторда «кўк-анорранглилар» қанот ҳимояси позициясини ҳам янгилаш имкониятларини кўриб чиқмоқда:
Орзудаги трансфер: Манбаларнинг хабарига кўра, «Барселона» раҳбарияти Лондоннинг «Тоттенхэм» клуби қанот ҳимоячиси Педро Поррони жамоага олиб келишни қаттиқ истамоқда;
Трансфер мураккаблиги: Бироқ испаниялик маҳоратли ҳимоячини қишки трансфер ойнасида қўлга киритиш молиявий ва ташкилий жиҳатдан ўта мураккаб вазифа бўлиб қолмоқда — Лондон клуби ўз етакчиларидан бирини мавсум ўртасида осонликча қўйиб юбормоқчи эмас.
Ла Лигадаги вазият ва навбатдаги имтиҳон
Ханс-Дитер Флик бошчилигидаги жамоа ички чемпионатда жуда барқарор ва сермаҳсул ўйин намойиш этмоқда:
Жадвал етакчиси: Ортда қолган 10 тур якунларига кўра, «Барселона» 27 очко жамғариб, турнир жадвалида якка пешқадамликни сақлаб турибди;
Бугунги учрашув: Бугун, 31 октябрь куни каталонияликлар Ла Лиганинг 11-тури доирасида ўз майдонида «Алавес» клубини қабул қилади;
Ўйин вақти: Мазкур муҳим беллашув Тошкент вақти билан тунги соат 01:00 да (Москва вақти билан 23:00 да) старт олади.
Қишки трансфер бозоридаги эҳтимолий харидлар Ханси Флик жамоасига мавсумнинг ҳал қилувчи баҳорги қисмида юқори темпни сақлаб қолиш ва совринлар учун курашда мудофаа барқарорлигини таъминлаш имконини беради.
Изоҳлар 0
…