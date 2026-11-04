Ханс-Дитер Флик «Астон Вилла» устидан қозонилган 3:0 ҳисобидаги ғалаба ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Чемпионлар лигасининг 4-турида «Барселона» ўз майдонида «Астон Вилла» клубини 3:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Каталонияликлар сафида Рафиня Диас дубл қайд этган бўлса, Ламин Ямал битта гол муаллифига айланди.
- Бош мураббий Ханс-Дитер Флик ғалабадан кўра жамоанинг ҳимоявий интизоми ва ўз дарвозасидан тўп ўтказиб юбормаганини алоҳида эътироф этди.
- Ушбу натижадан сўнг «Барселона» 9 очко билан турнир жадвалида 2-ўринни эгаллаб турибди.
Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 4-турида «Барселона» ўз майдонида Англиянинг «Астон Вилла» клубини йирик 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди. Учрашувдан сўнг Каталония клуби бош мураббийи Ханс-Дитер Флик Barca Universal нашрига берган интервьюсида ўйиндаги ҳимоявий интизом ва жамоавий бирдамликка юқори баҳо берди.
Рафиньядан дубль ва мустаҳкам ҳимоя
Каталонияликларга муҳим уч очкони Ламин Ямал ҳамда ажойиб формада бўлган Рафинья Диаснинг иккита голи тақдим этди. Бироқ германиялик мутахассис ғалабадан ҳам кўра жамоанинг ўз дарвозасидан тўп ўтказиб юбормаганини алоҳида эътироф этди:
«Биз ҳақиқатан ҳам кучли рақибга қарши қандай ҳимояланганимиздан мамнунман. Жамоа жуда ихчам ўйнади, барча футболчилар ҳимоя фазасида фаол иштирок этди. Энг асосийси — шу. Биз фахрланяпмиз. Жуда яхши натижа, лекин ҳали олдинда катта йўл бор, ривожланишда давом этишимиз керак.»
— Ханс-Дитер Флик
«Барселона» — «Астон Вилла» (3:0) учрашуви тафсилотлари
Кўрсаткичлар
«Барселона»
«Астон Вилла»
Якуний ҳисоб
3
0
Голлар муаллифлари
Рафинья Диас (дубль),
Ламин Ямал (1 гол)
—
Мусобақа босқичи
ЕЧЛ 2026/27 умумий босқичи, 4-тур
ЕЧЛ 2026/27 умумий босқичи, 4-тур
Жадвалдаги ўрни
2-ўрин (9 очко)
Пешқадамлар сафида (9 очко)
Ҳимоя кўрсаткичи
«Қуруқ» ўйин (Clean sheet)
3 та ўтказиб юборилган тўп
Турнир жадвалидаги етакчилик кураши
Ушбу йирик ғалабадан сўнг «Барселона» Чемпионлар лигаси умумий босқич жадвалида очколари сонини 9 тага етказиб, тўплар нисбати эвазига 2-ўринни эгаллаб турибди. Мағлубиятга учраган бўлса-да, аввалги турларда кетма-кет ғалаба қозонган «Астон Вилла» ҳам ўз ҳисобидаги 9 очко билан мусобақа пешқадамлари сафидан жой олган.
Сизнингча, Ханс-Дитер Флик бошқарувидаги «Барселона» ушбу мавсумда Чемпионлар лигаси бош совринини қўлга киритиш учун асосий фаворит бўла оладими?
Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол мухлисларига «Барселона»нинг ушбу ёрқин ғалабаси тафсилотини дарҳол улашинг!
Изоҳлар 0
…