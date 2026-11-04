Ханс-Дитер Флик «Астон Вилла» устидан қозонилган 3:0 ҳисобидаги ғалаба ҳақида гапирди

·4·Спорт
Ханс-Дитер Флик «Астон Вилла» устидан қозонилган 3:0 ҳисобидаги ғалаба ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Чемпионлар лигасининг 4-турида «Барселона» ўз майдонида «Астон Вилла» клубини 3:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Каталонияликлар сафида Рафиня Диас дубл қайд этган бўлса, Ламин Ямал битта гол муаллифига айланди.
  • Бош мураббий Ханс-Дитер Флик ғалабадан кўра жамоанинг ҳимоявий интизоми ва ўз дарвозасидан тўп ўтказиб юбормаганини алоҳида эътироф этди.
  • Ушбу натижадан сўнг «Барселона» 9 очко билан турнир жадвалида 2-ўринни эгаллаб турибди.

Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 4-турида «Барселона» ўз майдонида Англиянинг «Астон Вилла» клубини йирик 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди. Учрашувдан сўнг Каталония клуби бош мураббийи Ханс-Дитер Флик Barca Universal нашрига берган интервьюсида ўйиндаги ҳимоявий интизом ва жамоавий бирдамликка юқори баҳо берди.

Рафиньядан дубль ва мустаҳкам ҳимоя

Каталонияликларга муҳим уч очкони Ламин Ямал ҳамда ажойиб формада бўлган Рафинья Диаснинг иккита голи тақдим этди. Бироқ германиялик мутахассис ғалабадан ҳам кўра жамоанинг ўз дарвозасидан тўп ўтказиб юбормаганини алоҳида эътироф этди:

«Биз ҳақиқатан ҳам кучли рақибга қарши қандай ҳимояланганимиздан мамнунман. Жамоа жуда ихчам ўйнади, барча футболчилар ҳимоя фазасида фаол иштирок этди. Энг асосийси — шу. Биз фахрланяпмиз. Жуда яхши натижа, лекин ҳали олдинда катта йўл бор, ривожланишда давом этишимиз керак.»

Ханс-Дитер Флик

«Барселона» — «Астон Вилла» (3:0) учрашуви тафсилотлари

Кўрсаткичлар

«Барселона»

«Астон Вилла»

Якуний ҳисоб

3

0

Голлар муаллифлари

Рафинья Диас (дубль),

Ламин Ямал (1 гол)

Мусобақа босқичи

ЕЧЛ 2026/27 умумий босқичи, 4-тур

ЕЧЛ 2026/27 умумий босқичи, 4-тур

Жадвалдаги ўрни

2-ўрин (9 очко)

Пешқадамлар сафида (9 очко)

Ҳимоя кўрсаткичи

«Қуруқ» ўйин (Clean sheet)

3 та ўтказиб юборилган тўп

Турнир жадвалидаги етакчилик кураши

Ушбу йирик ғалабадан сўнг «Барселона» Чемпионлар лигаси умумий босқич жадвалида очколари сонини 9 тага етказиб, тўплар нисбати эвазига 2-ўринни эгаллаб турибди. Мағлубиятга учраган бўлса-да, аввалги турларда кетма-кет ғалаба қозонган «Астон Вилла» ҳам ўз ҳисобидаги 9 очко билан мусобақа пешқадамлари сафидан жой олган.

Сизнингча, Ханс-Дитер Флик бошқарувидаги «Барселона» ушбу мавсумда Чемпионлар лигаси бош совринини қўлга киритиш учун асосий фаворит бўла оладими?

Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол мухлисларига «Барселона»нинг ушбу ёрқин ғалабаси тафсилотини дарҳол улашинг!

БарселонаАстон ВиллаХанс-Дитер ФликЕвропа Чемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рафинья ва Ямал бенефиси: “Барселона” “Астон Вилла”ни йирик ҳисобда тор-мор этдиРафинья ва Ямал бенефиси: “Барселона” “Астон Вилла”ни йирик ҳисобда тор-мор этдиБугун 07:13Ҳанси Флик ЕЧЛ тўқнашуви олдидан “Астон Вилла” ва Унаи Эмерига юқори баҳо бердиҲанси Флик ЕЧЛ тўқнашуви олдидан “Астон Вилла” ва Унаи Эмерига юқори баҳо бердиКеча 06:59Флик кимни хоҳлаяпти? “Барселона”нинг январдаги асосий трансфер мақсадлари фош бўлдиФлик кимни хоҳлаяпти? “Барселона”нинг январдаги асосий трансфер мақсадлари фош бўлди31 октябр 17:32Флик ва Деку янги трансфер устида бош қотирмоқда: “Барселона” қишда кимни олиб келади?Флик ва Деку янги трансфер устида бош қотирмоқда: “Барселона” қишда кимни олиб келади?30 октябр 18:24Барселона — Астон Вилла: таркиблар ва жонли матнБарселона — Астон Вилла: таркиблар ва жонли матнКеча 23:52Унаи Эмери “Камп Ноу”даги “Барселона”га қарши баҳс олдидан нималар деди?Унаи Эмери “Камп Ноу”даги “Барселона”га қарши баҳс олдидан нималар деди?Кеча 16:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози