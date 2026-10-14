Флик «Барселона»нинг Истанбулдаги 4:1 ҳисобидаги ғалабасига қандай баҳо берди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона» бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик, «Галатасарой» устидан қозонилган 4:1 ҳисобидаги ғалабани мураккаб муҳитда эришилган иродали натижа деб баҳолади.
- Флик жамоасининг қайтишини олқишлаган бўлса-да, ҳужумдаги якуний қарорларда камчиликлар борлигини таъкидлади.
- Истанбулдаги ўйин босим остида кечганини ва рақиб ҳисобда олдинга чиққанидан сўнг «Барселона» ўйинни ўз назоратига олганини қайд этди.
УЕФА Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-тури доирасида Каталониянинг «Барселона» клуби Истанбулнинг қайноқ стадионида «Галатасарой» меҳмони бўлиб, йирик 4:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Учрашувдан сўнг «кўк-анорранглилар» бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик Испаниянинг нуфузли AS нашрига интервью бериб, қийин кечган баҳс таассуротлари билан ўртоқлашди.
Германиялик мутахассис жамоасининг иродали характерини эътироф этган ҳолда, айрим камчиликлар ва ҳужумдаги қарорлар устида ишлаш зарурлигини очиқ таъкидлади.
Ҳанси Флик: «Бундай муҳитда ғалаба қозониш доимо мураккаб»
«Барселона» устози Истанбулдаги беллашув кутилганидек босим ва шиддат остида кечганини қайд этди:
Иродали қайтиш: «Биз яхши ўйнадик, аммо бу умуман осон бўлгани йўқ. Рақибда яхши имконият юзага келди ва улар бундан фойдаланиб, ҳисобда олдинга чиқиб олишди. Бироқ жамоамиз бунга муносиб жавоб қайтарди ҳамда ўйин тизгинини қайтариб олди», — деди Флик;
Ҳужумдаги муаммолар: Мураббий ғалабага қарамай, камчиликларни ҳам тилга олди: «Чемпионлар Лигасидаги ҳар бир баҳс ўта машаққатли кечади. Баъзан майдоннинг ҳужум зонасида якуний қарорларни қабул қилишда хатоларга йўл қўйдик»;
Босимни енгиб ўтиш: Флик «Галатасарой» мухлислари яратган мураккаб муҳитга қарамай, каталонияликлар муҳим 3 очкони қўлга киритганини алоҳида эътироф этди.
Ўйин қандай кечди: 0:1 дан 4:1 гача
Туркиядаги тўқнашув мезбонларнинг фаоллиги билан бошланган бўлса-да, «Барселона» ўйинга тўлиқ ҳукмронлик қилди:
Мезбонларнинг голи: «Галатасарой» сафида 28-дақиқада Алексей Батраков ҳисобни очиб, стадионни жунбушга келтирди;
Каталонияликларнинг жавоб зарбалари: Ўтказиб юборилган тўпдан сўнг ташаббусни қўлга олган «Барселона» рақиб дарвозасига кетма-кет тўртта гол урди;
Тўпурарлар: Ғалаба голларига Жоау Канселу, Фермин Лопес, Энтони Гордон ва Карим Адейеми муаллифлик қилди.
Ушбу йирик сафар ғалабаси «Барселона»га Чемпионлар Лигаси жадвалида ўз мавқеини янада мустаҳкамлаш ва турнирдаги даъвогарлик кучини яққол намойиш этиш имконини берди.
Изоҳлар 0
…