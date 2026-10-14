Флик «Барселона»нинг Истанбулдаги 4:1 ҳисобидаги ғалабасига қандай баҳо берди?

·35·Спорт
Флик «Барселона»нинг Истанбулдаги 4:1 ҳисобидаги ғалабасига қандай баҳо берди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Барселона» бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик, «Галатасарой» устидан қозонилган 4:1 ҳисобидаги ғалабани мураккаб муҳитда эришилган иродали натижа деб баҳолади.
  • Флик жамоасининг қайтишини олқишлаган бўлса-да, ҳужумдаги якуний қарорларда камчиликлар борлигини таъкидлади.
  • Истанбулдаги ўйин босим остида кечганини ва рақиб ҳисобда олдинга чиққанидан сўнг «Барселона» ўйинни ўз назоратига олганини қайд этди.

УЕФА Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-тури доирасида Каталониянинг «Барселона» клуби Истанбулнинг қайноқ стадионида «Галатасарой» меҳмони бўлиб, йирик 4:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Учрашувдан сўнг «кўк-анорранглилар» бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик Испаниянинг нуфузли AS нашрига интервью бериб, қийин кечган баҳс таассуротлари билан ўртоқлашди.

Германиялик мутахассис жамоасининг иродали характерини эътироф этган ҳолда, айрим камчиликлар ва ҳужумдаги қарорлар устида ишлаш зарурлигини очиқ таъкидлади.

Ҳанси Флик: «Бундай муҳитда ғалаба қозониш доимо мураккаб»

«Барселона» устози Истанбулдаги беллашув кутилганидек босим ва шиддат остида кечганини қайд этди:

  • Иродали қайтиш: «Биз яхши ўйнадик, аммо бу умуман осон бўлгани йўқ. Рақибда яхши имконият юзага келди ва улар бундан фойдаланиб, ҳисобда олдинга чиқиб олишди. Бироқ жамоамиз бунга муносиб жавоб қайтарди ҳамда ўйин тизгинини қайтариб олди», — деди Флик;

  • Ҳужумдаги муаммолар: Мураббий ғалабага қарамай, камчиликларни ҳам тилга олди: «Чемпионлар Лигасидаги ҳар бир баҳс ўта машаққатли кечади. Баъзан майдоннинг ҳужум зонасида якуний қарорларни қабул қилишда хатоларга йўл қўйдик»;

  • Босимни енгиб ўтиш: Флик «Галатасарой» мухлислари яратган мураккаб муҳитга қарамай, каталонияликлар муҳим 3 очкони қўлга киритганини алоҳида эътироф этди.

Ўйин қандай кечди: 0:1 дан 4:1 гача

Туркиядаги тўқнашув мезбонларнинг фаоллиги билан бошланган бўлса-да, «Барселона» ўйинга тўлиқ ҳукмронлик қилди:

  • Мезбонларнинг голи: «Галатасарой» сафида 28-дақиқада Алексей Батраков ҳисобни очиб, стадионни жунбушга келтирди;

  • Каталонияликларнинг жавоб зарбалари: Ўтказиб юборилган тўпдан сўнг ташаббусни қўлга олган «Барселона» рақиб дарвозасига кетма-кет тўртта гол урди;

  • Тўпурарлар: Ғалаба голларига Жоау Канселу, Фермин Лопес, Энтони Гордон ва Карим Адейеми муаллифлик қилди.

Ушбу йирик сафар ғалабаси «Барселона»га Чемпионлар Лигаси жадвалида ўз мавқеини янада мустаҳкамлаш ва турнирдаги даъвогарлик кучини яққол намойиш этиш имконини берди.

БарселонаГалатасаройУЕФА Чемпионлар ЛигасиХанс-Дитер Флик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чемпионлар лигасида шиддатли тун: 2-турда голлар ёмғири кузатилдиЧемпионлар лигасида шиддатли тун: 2-турда голлар ёмғири кузатилдиБугун 06:33«Галатасарой» «Барселона»га қарши йирик ҳисобда ютқазди«Галатасарой» «Барселона»га қарши йирик ҳисобда ютқаздиБугун 05:55«30 минг километр узоққа учиш шартмиди?» — Каталонияликлар устозидан кескин баёнот«30 минг километр узоққа учиш шартмиди?» — Каталонияликлар устозидан кескин баёнот10 октябр 12:27Флик «Севилья»га қарши қайдномани эълон қилди: Шесни, Педри, Ямал ва яна кимлар?Флик «Севилья»га қарши қайдномани эълон қилди: Шесни, Педри, Ямал ва яна кимлар?19 сентябр 18:10Флик ғазабдами? Мураббий 9 та голли триллердан сўнг кимларни танқид қилди?Флик ғазабдами? Мураббий 9 та голли триллердан сўнг кимларни танқид қилди?17 сентябр 11:46«Энди сукут сақланмайди!»: «Барселона» «Олтин тўп» учун ўз танловини эълон қилди«Энди сукут сақланмайди!»: «Барселона» «Олтин тўп» учун ўз танловини эълон қилди12 сентябр 06:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди