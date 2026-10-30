Флик ва Деку янги трансфер устида бош қотирмоқда: “Барселона” қишда кимни олиб келади?

·37·Спорт
Флик ва Деку янги трансфер устида бош қотирмоқда: “Барселона” қишда кимни олиб келади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Барселона» бош мураббийи Ханс-Дитер Флик қишки трансфер ойнасида жамоа таркибини, хусусан, марказий ҳимоя чизиғини кучайтириш имкониятини кўриб чиқмоқда.
  • Германиялик мутахассис спорт директори Деку ва Боян Кркич билан ҳар куни таркибни мустаҳкамлаш бўйича фаол мулоқот олиб бораётганини тасдиқлади.
  • Ла Лигада 27 очко билан пешқадамлик қилаётган каталонияликлар қулай имконият туғилса, янги футболчи билан шартнома имзолашга тайёр.

Испания Ла Лигасида ишончли тарзда пешқадамлик қилаётган «Барселона» қишки трансфер ойнасида таркибни янада кучайтириши мумкин. Жамоа бош мураббийи Ханс-Дитер Флик январда янги марказий ҳимоячи билан шартнома имзолаш эҳтимолини инкор этмади ва клуб раҳбарияти билан бу борада фаол мулоқот олиб борилаётганини тасдиқлади.

Германиялик мутахассис таркибни мунтазам мустаҳкамлаб бориш жамоанинг асосий фалсафаси эканини таъкидлаб, қулай имконият туғилса, клуб янги трансферни амалга оширишга тайёрлигини билдирди.

«Деку ва Боян билан ҳар куни муҳокама қиламиз»: Фликнинг баёноти

Каталонияликлар устози матбуот анжуманида трансфер режалари бўйича қуйидагиларни очиқлади:

  • Доимий изланиш: «Бу ҳақда трансфер ойнаси ёпилмасидан олдин ҳам очиқ гапирган эдим: биз жамоани янада кучайтириш имкониятларини доим излаймиз. Воқеалар ривожини кузатамиз», — деди Флик;

  • Клуб раҳбарияти билан ҳамкорлик: «Қишки трансфер ойнаси очилишига ҳали бир неча ҳафта бор. Ҳар куни спорт директори Деку, Боян Кркич ва мураббийлар штаби билан таркиб бўйича турли масалаларни муҳокама қиляпмиз. Агар сафимизга янги футболчи қўшиб олиш имконияти пайдо бўлса, албатта, ундан фойдаланамиз», — дея қайд этди мураббий.

Ла Лигадаги етакчилик ва «Алавес»га қарши навбатдаги синов

Каталонияликлар ҳозирда ички чемпионатда жуда барқарор ва сермаҳсул ўйин намойиш этишда давом этмоқда:

  • Жадвалдаги пешқадамлик: Ханси Флик шогирдлари ҳозирда жамғарилган 27 очко билан Ла Лига турнир жадвалида якка пешқадам бўлиб турибди;

  • Навбатдаги баҳс: 31 октябрь куни Испания чемпионатининг 11-тури доирасида «Барселона» ўз майдонида «Алавес» клубини қабул қилади.

Ҳимоя чизиғидаги юкламани енгиллаштириш ва чемпионлик пойгасида устунликни сақлаб қолиш учун Флик ва клуб селекция бўлими қишда ҳимоя марказига сифатли ижрочини олиб келишни асосий устувор вазифалардан бири сифатида белгилаб олган.

БарселонаХанс-Дитер ФликЛа ЛигаДеку
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Серияга чек қўйилди: Флик “Реал”га қарши баҳсда “Барселона”га нима етишмаганини айтдиСерияга чек қўйилди: Флик “Реал”га қарши баҳсда “Барселона”га нима етишмаганини айтди26 октябр 13:49«Кичкина Месси» Каталонияга кўчиб ўтадими? «Барселона» раҳбарияти кутилмаган баёнот берди«Кичкина Месси» Каталонияга кўчиб ўтадими? «Барселона» раҳбарияти кутилмаган баёнот берди1 октябр 12:32Флик ғазабдами? Мураббий 9 та голли триллердан сўнг кимларни танқид қилди?Флик ғазабдами? Мураббий 9 та голли триллердан сўнг кимларни танқид қилди?17 сентябр 11:46Барселона ёзги трансфер ойнаси якунида яна фаоллашмоқдаБарселона ёзги трансфер ойнаси якунида яна фаоллашмоқда13 август 19:35Ханси Флик «ПСЖ»га қарши суперўйин олдидан рақибнинг устун жиҳатларини очиқладиХанси Флик «ПСЖ»га қарши суперўйин олдидан рақибнинг устун жиҳатларини очиқлади20 октябр 07:12Леон Горецка Барселонага ўтишни таклиф қилди, аммо Деку қаршиЛеон Горецка Барселонага ўтишни таклиф қилди, аммо Деку қарши30 июл 15:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди