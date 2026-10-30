Флик ва Деку янги трансфер устида бош қотирмоқда: “Барселона” қишда кимни олиб келади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона» бош мураббийи Ханс-Дитер Флик қишки трансфер ойнасида жамоа таркибини, хусусан, марказий ҳимоя чизиғини кучайтириш имкониятини кўриб чиқмоқда.
- Германиялик мутахассис спорт директори Деку ва Боян Кркич билан ҳар куни таркибни мустаҳкамлаш бўйича фаол мулоқот олиб бораётганини тасдиқлади.
- Ла Лигада 27 очко билан пешқадамлик қилаётган каталонияликлар қулай имконият туғилса, янги футболчи билан шартнома имзолашга тайёр.
Испания Ла Лигасида ишончли тарзда пешқадамлик қилаётган «Барселона» қишки трансфер ойнасида таркибни янада кучайтириши мумкин. Жамоа бош мураббийи Ханс-Дитер Флик январда янги марказий ҳимоячи билан шартнома имзолаш эҳтимолини инкор этмади ва клуб раҳбарияти билан бу борада фаол мулоқот олиб борилаётганини тасдиқлади.
Германиялик мутахассис таркибни мунтазам мустаҳкамлаб бориш жамоанинг асосий фалсафаси эканини таъкидлаб, қулай имконият туғилса, клуб янги трансферни амалга оширишга тайёрлигини билдирди.
«Деку ва Боян билан ҳар куни муҳокама қиламиз»: Фликнинг баёноти
Каталонияликлар устози матбуот анжуманида трансфер режалари бўйича қуйидагиларни очиқлади:
Доимий изланиш: «Бу ҳақда трансфер ойнаси ёпилмасидан олдин ҳам очиқ гапирган эдим: биз жамоани янада кучайтириш имкониятларини доим излаймиз. Воқеалар ривожини кузатамиз», — деди Флик;
Клуб раҳбарияти билан ҳамкорлик: «Қишки трансфер ойнаси очилишига ҳали бир неча ҳафта бор. Ҳар куни спорт директори Деку, Боян Кркич ва мураббийлар штаби билан таркиб бўйича турли масалаларни муҳокама қиляпмиз. Агар сафимизга янги футболчи қўшиб олиш имконияти пайдо бўлса, албатта, ундан фойдаланамиз», — дея қайд этди мураббий.
Ла Лигадаги етакчилик ва «Алавес»га қарши навбатдаги синов
Каталонияликлар ҳозирда ички чемпионатда жуда барқарор ва сермаҳсул ўйин намойиш этишда давом этмоқда:
Жадвалдаги пешқадамлик: Ханси Флик шогирдлари ҳозирда жамғарилган 27 очко билан Ла Лига турнир жадвалида якка пешқадам бўлиб турибди;
Навбатдаги баҳс: 31 октябрь куни Испания чемпионатининг 11-тури доирасида «Барселона» ўз майдонида «Алавес» клубини қабул қилади.
Ҳимоя чизиғидаги юкламани енгиллаштириш ва чемпионлик пойгасида устунликни сақлаб қолиш учун Флик ва клуб селекция бўлими қишда ҳимоя марказига сифатли ижрочини олиб келишни асосий устувор вазифалардан бири сифатида белгилаб олган.
Изоҳлар 0
…