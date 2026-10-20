Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди

·9·Спорт
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди

Европа трансфер бозорида улкан резонанс келтириб чиқарувчи кутилмаган хабар тарқалди. Норвегия миллий жамоаси ва «Манчестер Сити» клубининг юлдузли марказий ҳужумчиси Эрлинг Холанд инглиз гранди лагерини тарк этиш ниятида.

Испаниянинг нуфузли El Nacional нашри тарқатган маълумотларга кўра, 26 ёшли феноменал тўпурар фаолиятида янги саҳифа очиш ва бошқа нуфузли чемпионатга кўчиб ўтиш вақти келди деб ҳисобламоқда.

Клубдан кетиш сабаби: ЕЧЛдаги амбицияларга шубҳа

Испаниялик журналистлар ҳужумчининг бундай кескин қарорга келишидаги бош омилни очиқлади:

  • Мақсадларга бўлган ишончнинг сўниши: Манбаларнинг хабар беришича, Холанд «шаҳарликлар»нинг келгусида УЕФА Чемпионлар лигасида энг юқори чўққилар ва бош совринлар учун барқарор кураша олиш салоҳиятига шубҳа билан қарай бошлаган;

  • Янги чақириқлар: «Сити» билан мумкин бўлган барча совринларни ютган футболчи фаолиятида янги мотивация ва янги тарихий лойиҳанинг бош юзи бўлишни истамоқда.

Янги манзил: Нима учун айнан «Барселона»?

Испан матбуоти маълумотларига қараганда, норвегиялик форварднинг кейинги карьераси учун энг муқобил ва жозибадор йўналиш Каталониянинг «Барселона» клуби бўлиб турибди:

  • «Камп Ноу»нинг янги рамзи: «Барселона» раҳбарияти клубнинг молиявий барқарорлашуви ва янги стадионга тўлиқ қайтиши даврида Холандни жамоанинг асосий юлдузи сифатида таркибга қўшиб олишни орзу қилмоқда;

  • Мбаппе билан янги давр қарама-қаршилиги: Агар ушбу трансфер амалга ошса, Испания Ла Лигасида худди Месси ва Роналду давридаги каби «Холанд — Мбаппе» дуэли бошланиши мумкин.

Холанднинг «Манчестер Сити»даги даҳшатли статистикаси

Норвегиялик тўпурар 2022 йил ёзида Дортмунднинг «Боруссия» клубидан Англияга кўчиб ўтган бўлиб, қисқа фурсатда клуб тарихининг энг сермаҳсул ҳужумчисига айланди:

  • Умумий ўйинлар: «Манчестер Сити» либосида жами 207 та расмий учрашув;

  • Сермаҳсуллик кўрсаткичи: Мазкур беллашувларда рақиблар дарвозасига 172 та гол урган ва жамоадошларига 30 маротаба голли узатма берган;

  • Ҳар ўйинда деярли 1 та гол: Унинг бир ўйинга тўғри келадиган ўртача самарадорлиги замонавий футбол учун чинакам фантастик натижа бўлиб қолмоқда.

Агар Холанднинг кетиш нияти расман тасдиқланса, бу яқинлашиб келаётган трансфер ойнасининг энг шов-шувли ва энг қимматбаҳо воқеасига айланиши муқаррар.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиБарселонаЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд фаолиятини қаерда давом эттирмоқчи эканини танладиЭрлинг Холанд фаолиятини қаерда давом эттирмоқчи эканини танлади13 октябр 07:44Холанд ва Ҳусанов билан учрашув: Баҳодир Жалолов «Манчестер Сити» қароргоҳига бордиХоланд ва Ҳусанов билан учрашув: Баҳодир Жалолов «Манчестер Сити» қароргоҳига бордиКеча 11:09Эрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладимиЭрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладими2 сентябр 12:37Эрлинг Холанднинг Манчестер Ситидан кетиши муқаррарЭрлинг Холанднинг Манчестер Ситидан кетиши муқаррар25 август 16:50Эрли̇нг Холанднинг Барселонага ўтиши ҳақидаги миш-мишлар муҳокамадаЭрли̇нг Холанднинг Барселонага ўтиши ҳақидаги миш-мишлар муҳокамада25 август 12:13"Эл-Класико” олдидан катта можаро: “Барселона” раҳбари Перес сиёсатини танқид қилди"Эл-Класико” олдидан катта можаро: “Барселона” раҳбари Перес сиёсатини танқид қилди18 октябр 12:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия