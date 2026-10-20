Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Европа трансфер бозорида улкан резонанс келтириб чиқарувчи кутилмаган хабар тарқалди. Норвегия миллий жамоаси ва «Манчестер Сити» клубининг юлдузли марказий ҳужумчиси Эрлинг Холанд инглиз гранди лагерини тарк этиш ниятида.
Испаниянинг нуфузли El Nacional нашри тарқатган маълумотларга кўра, 26 ёшли феноменал тўпурар фаолиятида янги саҳифа очиш ва бошқа нуфузли чемпионатга кўчиб ўтиш вақти келди деб ҳисобламоқда.
Клубдан кетиш сабаби: ЕЧЛдаги амбицияларга шубҳа
Испаниялик журналистлар ҳужумчининг бундай кескин қарорга келишидаги бош омилни очиқлади:
Мақсадларга бўлган ишончнинг сўниши: Манбаларнинг хабар беришича, Холанд «шаҳарликлар»нинг келгусида УЕФА Чемпионлар лигасида энг юқори чўққилар ва бош совринлар учун барқарор кураша олиш салоҳиятига шубҳа билан қарай бошлаган;
Янги чақириқлар: «Сити» билан мумкин бўлган барча совринларни ютган футболчи фаолиятида янги мотивация ва янги тарихий лойиҳанинг бош юзи бўлишни истамоқда.
Янги манзил: Нима учун айнан «Барселона»?
Испан матбуоти маълумотларига қараганда, норвегиялик форварднинг кейинги карьераси учун энг муқобил ва жозибадор йўналиш Каталониянинг «Барселона» клуби бўлиб турибди:
«Камп Ноу»нинг янги рамзи: «Барселона» раҳбарияти клубнинг молиявий барқарорлашуви ва янги стадионга тўлиқ қайтиши даврида Холандни жамоанинг асосий юлдузи сифатида таркибга қўшиб олишни орзу қилмоқда;
Мбаппе билан янги давр қарама-қаршилиги: Агар ушбу трансфер амалга ошса, Испания Ла Лигасида худди Месси ва Роналду давридаги каби «Холанд — Мбаппе» дуэли бошланиши мумкин.
Холанднинг «Манчестер Сити»даги даҳшатли статистикаси
Норвегиялик тўпурар 2022 йил ёзида Дортмунднинг «Боруссия» клубидан Англияга кўчиб ўтган бўлиб, қисқа фурсатда клуб тарихининг энг сермаҳсул ҳужумчисига айланди:
Умумий ўйинлар: «Манчестер Сити» либосида жами 207 та расмий учрашув;
Сермаҳсуллик кўрсаткичи: Мазкур беллашувларда рақиблар дарвозасига 172 та гол урган ва жамоадошларига 30 маротаба голли узатма берган;
Ҳар ўйинда деярли 1 та гол: Унинг бир ўйинга тўғри келадиган ўртача самарадорлиги замонавий футбол учун чинакам фантастик натижа бўлиб қолмоқда.
Агар Холанднинг кетиш нияти расман тасдиқланса, бу яқинлашиб келаётган трансфер ойнасининг энг шов-шувли ва энг қимматбаҳо воқеасига айланиши муқаррар.
Изоҳлар 0
…