Эрлинг Холанд фаолиятини қаерда давом эттирмоқчи эканини танлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эрлинг Холанд келажакда фаолиятини «Барселона»да давом эттиришни режалаштирмоқда.
- Унинг бу танловига ёш истеъдод Ламин Ямал билан бирга ўйнаш истаги асосий сабаблардан бири бўлмоқда.
- «Барселона» раҳбарияти 175 миллион евролик бадал пулини пасайтириш йўлларини изламоқда, Холанд эса жорий мавсумда 8 та ўйинда 8 та гол уриб, юқори формасини кўрсатмоқда.
«Манчестер Сити»нинг норвегиялик тўпурари Эрлинг Холанд келажакда фаолиятини Каталониянинг «Барселона» клубида давом эттиришни режалаштирмоқда. Испаниянинг нуфузли El Nacional нашри тарқатган шов-шувли маълумотларга кўра, 26 ёшли юлдуз ҳужумчи Англия премьер-лигасини тарк этганидан сўнг айнан «кўк-анорранглилар» либосини кийишни ўзи учун устувор мақсад деб билади.
Маълум бўлишича, норвегиялик форвардни Каталония грандига тортаётган бош омиллардан бири — жаҳон футболининг ёрқин истеъдоди Ламин Ямал билан бир майдонда тўп суриш истагидир.
Ямал омили ва Холанднинг танлови
Норвегиялик снайпер фаолиятининг янги саҳифасини Испанияда очмоқчи:
«Барселона» — бирламчи танлов: Холанднинг яқин атрофидаги манбалар футболчи «Манчестер Сити»дан кейинги фаолияти учун каталонияликлар вариантини энг идеал лойиҳа сифатида кўраётганини таъкидламоқда;
Ламин Ямал билан тандем: Ҳужумчини «Барселона»нинг ёш юлдузи Ламин Ямал билан бир жамоада тўп суриш ва кучли ҳужум триосини ҳосил қилиш имконияти жуда қизиқтирмоқда;
«Реал» билан рақобат: Аввалроқ ҳужумчига Мадриднинг «Реал» клуби ҳам жиддий қизиқиш билдираётгани хабар қилинган эди, бироқ футболчининг шахсий хоҳиши айнан Каталония томонга оғаётгани айтилмоқда.
«Барселона»нинг молиявий режаси ва тўпурарнинг статистикаси
Каталония клуби молиявий жиҳатдан мураккаб бўлган ушбу йирик трансферни амалга ошириш йўлларини изламоқда:
175 миллион евролик товон пули: Футболчининг амалдаги шартномасида 175 миллион евро миқдоридаги бадал пули белгиланган, бироқ «Барселона» раҳбарияти музокаралар орқали бу суммани анча пасайтириб, келишувга эришиш режасини тузмоқда;
Даҳшатли сермаҳсуллик: Эрлинг Холанд жорий мавсумда ҳам «Манчестер Сити» таркибида юқори спорт формасида эканини исботламоқда — у ўтказган 8 та расмий учрашувида 8 та гол уриб, 100 фоизлик натижа кўрсатмоқда.
Европа футболининг асосий гол машинаси саналган Холанднинг «Барселона»га ўтиш эҳтимоли яқин йиллардаги трансфер бозорининг энг қайноқ воқеасига айланиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…