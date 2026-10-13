Эрлинг Холанд фаолиятини қаерда давом эттирмоқчи эканини танлади

·57·Спорт
Эрлинг Холанд фаолиятини қаерда давом эттирмоқчи эканини танлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Эрлинг Холанд келажакда фаолиятини «Барселона»да давом эттиришни режалаштирмоқда.
  • Унинг бу танловига ёш истеъдод Ламин Ямал билан бирга ўйнаш истаги асосий сабаблардан бири бўлмоқда.
  • «Барселона» раҳбарияти 175 миллион евролик бадал пулини пасайтириш йўлларини изламоқда, Холанд эса жорий мавсумда 8 та ўйинда 8 та гол уриб, юқори формасини кўрсатмоқда.

«Манчестер Сити»нинг норвегиялик тўпурари Эрлинг Холанд келажакда фаолиятини Каталониянинг «Барселона» клубида давом эттиришни режалаштирмоқда. Испаниянинг нуфузли El Nacional нашри тарқатган шов-шувли маълумотларга кўра, 26 ёшли юлдуз ҳужумчи Англия премьер-лигасини тарк этганидан сўнг айнан «кўк-анорранглилар» либосини кийишни ўзи учун устувор мақсад деб билади.

Маълум бўлишича, норвегиялик форвардни Каталония грандига тортаётган бош омиллардан бири — жаҳон футболининг ёрқин истеъдоди Ламин Ямал билан бир майдонда тўп суриш истагидир.

Ямал омили ва Холанднинг танлови

Норвегиялик снайпер фаолиятининг янги саҳифасини Испанияда очмоқчи:

  • «Барселона» — бирламчи танлов: Холанднинг яқин атрофидаги манбалар футболчи «Манчестер Сити»дан кейинги фаолияти учун каталонияликлар вариантини энг идеал лойиҳа сифатида кўраётганини таъкидламоқда;

  • Ламин Ямал билан тандем: Ҳужумчини «Барселона»нинг ёш юлдузи Ламин Ямал билан бир жамоада тўп суриш ва кучли ҳужум триосини ҳосил қилиш имконияти жуда қизиқтирмоқда;

  • «Реал» билан рақобат: Аввалроқ ҳужумчига Мадриднинг «Реал» клуби ҳам жиддий қизиқиш билдираётгани хабар қилинган эди, бироқ футболчининг шахсий хоҳиши айнан Каталония томонга оғаётгани айтилмоқда.

«Барселона»нинг молиявий режаси ва тўпурарнинг статистикаси

Каталония клуби молиявий жиҳатдан мураккаб бўлган ушбу йирик трансферни амалга ошириш йўлларини изламоқда:

  • 175 миллион евролик товон пули: Футболчининг амалдаги шартномасида 175 миллион евро миқдоридаги бадал пули белгиланган, бироқ «Барселона» раҳбарияти музокаралар орқали бу суммани анча пасайтириб, келишувга эришиш режасини тузмоқда;

  • Даҳшатли сермаҳсуллик: Эрлинг Холанд жорий мавсумда ҳам «Манчестер Сити» таркибида юқори спорт формасида эканини исботламоқда — у ўтказган 8 та расмий учрашувида 8 та гол уриб, 100 фоизлик натижа кўрсатмоқда.

Европа футболининг асосий гол машинаси саналган Холанднинг «Барселона»га ўтиш эҳтимоли яқин йиллардаги трансфер бозорининг энг қайноқ воқеасига айланиши кутилмоқда.

Эрлинг ХоландБарселонаМанчестер СитиЛамин Ямал
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лапорта Ламин Ямалнинг “Олтин тўп” учун асосий даъвогар эканлигини эътироф этдиЛапорта Ламин Ямалнинг “Олтин тўп” учун асосий даъвогар эканлигини эътироф этдиКеча 18:17Эрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладимиЭрлинг Холанднинг келажаги: Испания грандлари уни ўзига жалб эта оладими2 сентябр 12:37Эрлинг Холанднинг Манчестер Ситидан кетиши муқаррарЭрлинг Холанднинг Манчестер Ситидан кетиши муқаррар25 август 16:50Эрли̇нг Холанднинг Барселонага ўтиши ҳақидаги миш-мишлар муҳокамадаЭрли̇нг Холанднинг Барселонага ўтиши ҳақидаги миш-мишлар муҳокамада25 август 12:13Ламин Ямал: Ёшлигим «Олтин тўп»ни қўлга киритишимга тўсқинлик қилиши мумкинЛамин Ямал: Ёшлигим «Олтин тўп»ни қўлга киритишимга тўсқинлик қилиши мумкин3 октябр 01:40Эрлинг Холанд ва Норвегия устози ўртасидаги махфий суҳбат тафсилотлари ошкор бўлдиЭрлинг Холанд ва Норвегия устози ўртасидаги махфий суҳбат тафсилотлари ошкор бўлди5 октябр 12:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди