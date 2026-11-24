Ўзбекистон Кубоги: «Навбаҳор» Тошкентда ОКМКни мағлуб этиб, финалга йўл олди
Ўзбекистон Кубоги ярим финалида ОКМК ва «Навбаҳор» ўзаро куч синашди. Тошкентдаги «Локомотив» стадионида ўтказилган учрашувда наманганликлар 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Баҳс тақдирини Жоэль Кожо томонидан киритилган ягона гол ҳал қилди.
Бу натижа «Навбаҳор»га финал йўлланмаси учун курашда муҳим устунлик берди. ОКМК эса мағлубиятдан кейин турнирдаги имкониятларини сақлаб қолиш учун кейинги босқичда жавоб қайтариши керак бўлади.
Жоэль Кожо биринчи бўлимда гол урди
Учрашувдаги ягона гол 21-дақиқада киритилди. «Навбаҳор» ҳужумчиси Жоэль Кожо рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасини ҳисобда олдинга олиб чиқди.
Шундан кейин ОКМК ҳисобни тенглаштиришга ҳаракат қилди. Бироқ учрашувнинг қолган қисмида бошқа гол киритилмади ва наманганликлар минимал ҳисобдаги ғалабани сақлаб қолди.
Ўйиндаги таркиблар ва алмашинувлар
ОКМК бош мураббийи қуйидаги футболчиларни майдонга туширди:
Жавоҳир Илёсов, Миржамол Қосимов, Гиорги Папава, Авазбек Ўлмасалиев, Дилшодбек Аҳмадалиев, Асадбек Собиржонов, Нодирбек Абдураззоқов, Саидафзалхон Ахроров, Аброр Каримов, Иван Пешич ва Сияваш Ҳақназарий.
«Навбаҳор» эса учрашувни қуйидаги таркибда бошлади:
Ўткир Юсупов, Ислом Маматказин, Руслан Жиянов, Диёр Холматов, Бенжамин Тейди, Муҳаммадали Ғиёсов, Умар Адҳамзода, Жоэль Кожо, Жасур Жалолиддинов, Гиорги Жгереная ва Муҳаммадқодир Ҳамралиев.
Баҳс давомида ҳар икки жамоа ҳам бир қатор алмашинувларни амалга оширди. ОКМК таркибида Миржамол Қосимов, Саидафзалхон Ахроров, Асадбек Собиржонов ва Сияваш Ҳақназарий ўрнига захирадаги футболчилар майдонга тушди. «Навбаҳор» эса Жоэль Кожо ва Муҳаммадали Ғиёсовни ҳам алмаштирди.
Учрашувда олтита сариқ карточка кўрсатилди
Баҳс давомида ҳакам футболчиларга олтита огоҳлантириш берди.
ОКМК сафида Асадбек Собиржонов 18-дақиқада, Сияваш Ҳақназарий 40-дақиқада, Саидафзалхон Ахроров 41-дақиқада, Гиорги Папава 60-дақиқада ва Дилшодбек Аҳмадалиев 88-дақиқада сариқ карточка билан жазоланди.
«Навбаҳор» вакили Ислом Маматказин эса 44-дақиқада огоҳлантирилди.
Учрашув баённомаси
Кўрсаткич
Маълумот
Мусобақа
Ўзбекистон Кубоги
Босқич
Ярим финал
Учрашув
ОКМК — «Навбаҳор»
Ҳисоб
0:1
Гол
Жоэль Кожо — 21-дақиқа
Стадион
«Локомотив»
Шаҳар
Тошкент
Бошланиш вақти
18:15
«Навбаҳор» учун энди асосий вазифа — қўлга киритилган устунликни сақлаб, финал йўлланмасини расмийлаштириш. ОКМК эса мағлубиятга қарамай, ҳал қилувчи босқичга чиқиш имконияти учун курашни давом эттириши лозим.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…