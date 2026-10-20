«Хитой кортида сенсация»: Полина Кудерметова топ-40 ракетка устасини енгди

·59·Спорт
«Хитой кортида сенсация»: Полина Кудерметова топ-40 ракетка устасини енгди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Нинбо шаҳрида ўтаётган WTA 500 турнирида Ўзбекистон вакили Полина Кудерметова дунё рейтингининг 38-ракеткаси Кристина Букшани 7:6, 6:2 ҳисобида мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олди.
  • Шу турнирда қатнашган яна бир теннисчимиз Камила Раҳимова эса илк даврада чехиялик Мария Бузковага 4:6, 4:6 ҳисобида имкониятни бой бериб, мусобақани тарк этди.

Хитойнинг Нинбо шаҳрида аёллар ўртасида нуфузли WTA 500 таснифига кирувчи «BNB Ningbo Open» халқаро турнири қизғин палласига кирди. Дунёнинг етакчи теннис юлдузлари жамланган ушбу мусобақанинг асосий тўрида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган ракетка усталари — Камила Раҳимова ва Полина Кудерметова илк давра баҳсларини ўтказишди.

Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси (МОҚ) хабарига кўра, биринчи босқич беллашувлари терма жамоамиз вакиллари учун турлича якунланди: бир теннисчимиз драматик сенсация қайд этиб, кейинги босқичга чиққан бўлса, яна бири тажрибали рақибига йўл бўшатди.

Кудерметовадан ғалаба: Топ-40 вакиласи доғда қолдирилди

Дунё рейтингида 102-ўринда бораётган Полина Кудерметова биринчи даврадаёқ ўзидан анча юқори поғонада жойлашган, WTA рейтингининг 38-ракеткаси — испаниялик Кристина Букшага қарши кортга чиқди:

  • Биринчи сетдаги характер: Ҳамюртимиз баҳсни юқори ирода билан бошлаб, тенг курашлар остида кечган тай-брейкда рақибини мағлуб этди — 7:6;

  • Иккинчи сетдаги устунлик: Биринчи сетдаги ишончли ўйинини давом эттирган Кудерметова иккинчи сетни тўлиқ ўз назоратига олди ва 6:2 ҳисобида ғалаба қозониб, нимчорак финал чиптасини қўлга киритди.

Камила Раҳимова кучли чехияликка имкониятни бой берди

Жаҳон рейтингининг 69-поғонасида қайд этилган Камила Раҳимова учун қуръа анча мураккаб келди. У илк даврада турнир фаворитларидан бири, WTA рейтингининг 28-рақамли теннисчиси, чехиялик маҳоратли Мария Бузкова билан куч синашди:

  • Ҳар икки сетда тенг кураш: Раҳимова кучли қаршилик кўрсатганига қарамай, рақибнинг тажрибаси ўз сўзини айтди;

  • Натижа: Учрашув 4:6, 4:6 ҳисобида чехиялик теннисчининг фойдасига ҳал бўлди ва Камила турнирдаги яккалик иштирокини якунлади.

1/8 финалда супер тўқнашув: Рақиб — дунёнинг 1-ракеткаси!

Турнирнинг иккинчи даврасида Полина Кудерметовани фаолиятидаги энг катта синовлардан бири кутмоқда:

  • Сана: 21 октябрь куни;

  • Жанг: Полина Кудерметова (Ўзбекистон, 102) — Елена Рибакина (Қозоғистон, 1);

  • Баҳс мақоми: Дунё рейтинги пешқадамига қарши кечадиган мазкур беллашув Нинбо турнири марказий кортларининг бош воқеасига айланиши кутилмоқда.

BNB Нинбо ОупенКамила РаҳимоваПолина КудерметоваЎзбекистон Миллий Олимпия Қўмитаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё ўйинлари-2026: Марат Мавлонов шиддатли финалда кумуш медални қўлга киритди!Осиё ўйинлари-2026: Марат Мавлонов шиддатли финалда кумуш медални қўлга киритди!3 октябр 14:13Осиё ўйинлари-2026: Таэквондочимиз Светлана Саидовадан навбатдаги медаль!Осиё ўйинлари-2026: Таэквондочимиз Светлана Саидовадан навбатдаги медаль!3 октябр 13:43Аичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлариАичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлари26 сентябр 17:47Осиё ўйинларининг вице-чемпиони: Анна Пракатен мусобақа кумуш медалига сазовор бўлдиОсиё ўйинларининг вице-чемпиони: Анна Пракатен мусобақа кумуш медалига сазовор бўлди24 сентябр 17:31Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунлади24 сентябр 17:24Шаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиШаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди