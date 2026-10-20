«Хитой кортида сенсация»: Полина Кудерметова топ-40 ракетка устасини енгди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Нинбо шаҳрида ўтаётган WTA 500 турнирида Ўзбекистон вакили Полина Кудерметова дунё рейтингининг 38-ракеткаси Кристина Букшани 7:6, 6:2 ҳисобида мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олди.
- Шу турнирда қатнашган яна бир теннисчимиз Камила Раҳимова эса илк даврада чехиялик Мария Бузковага 4:6, 4:6 ҳисобида имкониятни бой бериб, мусобақани тарк этди.
Хитойнинг Нинбо шаҳрида аёллар ўртасида нуфузли WTA 500 таснифига кирувчи «BNB Ningbo Open» халқаро турнири қизғин палласига кирди. Дунёнинг етакчи теннис юлдузлари жамланган ушбу мусобақанинг асосий тўрида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган ракетка усталари — Камила Раҳимова ва Полина Кудерметова илк давра баҳсларини ўтказишди.
Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси (МОҚ) хабарига кўра, биринчи босқич беллашувлари терма жамоамиз вакиллари учун турлича якунланди: бир теннисчимиз драматик сенсация қайд этиб, кейинги босқичга чиққан бўлса, яна бири тажрибали рақибига йўл бўшатди.
Кудерметовадан ғалаба: Топ-40 вакиласи доғда қолдирилди
Дунё рейтингида 102-ўринда бораётган Полина Кудерметова биринчи даврадаёқ ўзидан анча юқори поғонада жойлашган, WTA рейтингининг 38-ракеткаси — испаниялик Кристина Букшага қарши кортга чиқди:
Биринчи сетдаги характер: Ҳамюртимиз баҳсни юқори ирода билан бошлаб, тенг курашлар остида кечган тай-брейкда рақибини мағлуб этди — 7:6;
Иккинчи сетдаги устунлик: Биринчи сетдаги ишончли ўйинини давом эттирган Кудерметова иккинчи сетни тўлиқ ўз назоратига олди ва 6:2 ҳисобида ғалаба қозониб, нимчорак финал чиптасини қўлга киритди.
Камила Раҳимова кучли чехияликка имкониятни бой берди
Жаҳон рейтингининг 69-поғонасида қайд этилган Камила Раҳимова учун қуръа анча мураккаб келди. У илк даврада турнир фаворитларидан бири, WTA рейтингининг 28-рақамли теннисчиси, чехиялик маҳоратли Мария Бузкова билан куч синашди:
Ҳар икки сетда тенг кураш: Раҳимова кучли қаршилик кўрсатганига қарамай, рақибнинг тажрибаси ўз сўзини айтди;
Натижа: Учрашув 4:6, 4:6 ҳисобида чехиялик теннисчининг фойдасига ҳал бўлди ва Камила турнирдаги яккалик иштирокини якунлади.
1/8 финалда супер тўқнашув: Рақиб — дунёнинг 1-ракеткаси!
Турнирнинг иккинчи даврасида Полина Кудерметовани фаолиятидаги энг катта синовлардан бири кутмоқда:
Сана: 21 октябрь куни;
Жанг: Полина Кудерметова (Ўзбекистон, 102) — Елена Рибакина (Қозоғистон, 1);
Баҳс мақоми: Дунё рейтинги пешқадамига қарши кечадиган мазкур беллашув Нинбо турнири марказий кортларининг бош воқеасига айланиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…