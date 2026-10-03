Осиё ўйинлари-2026: Марат Мавлонов шиддатли финалда кумуш медални қўлга киритди!
Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарларида давом этаётган 2026 йилги ёзги Осиё ўйинларида Ўзбекистон спорт делегацияси навбатдаги юксак совринни расмийлаштирди. Таэквондо WT бўйича миллий терма жамоа аъзоси Марат Мавлонов мусобақанинг кумуш медалини қўлга киритди.
Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабарига кўра, оғир вазнли полвонимиз бутун мусобақа давомида қитъанинг энг сара спортчиларини таслим этиб, финалгача муваффақиятли юриш қилди.
Финал сари йўл ва олтин учун шиддатли тўқнашув
Эркаклар ўртасида +80 кг вазн тоифасида даянга кўтарилган Марат Мавлонов дастлабки босқичларданоқ ёрқин ва ишончли техника намойиш этди:
Ҳал қилувчи баҳс: Олтин медаль тақдири ҳал бўладиган финал учрашувида ҳамюртимиз Эрон терма жамоасининг тажрибали вакилига қарши баҳс олиб борди.
Кескин кураш: Зарбаларга ва кескин ҳужумларга бой бўлган муросасиз беллашув якунида рақиб спортчи кичик фарқ билан устун келиб, ғалабани илиб кетди.
Шу тариқа, Марат Мавлонов Осиё ўйинлари шоҳсупасининг иккинчи поғонасига кўтарилиб, делегациямиз ғазнасига қимматли кумуш медални тақдим этди.
Таэквондочиларимизнинг Аичи-Нагоядаги салмоқли ҳиссаси
Ушбу натижа билан таэквондо WT бўйича Ўзбекистон терма жамоаси мусобақадаги юқори самарадорлигини яна бир бор исботлади. Термамиз аъзолари Аичи-Нагоя-2026 мусобақасида медаллар учун фаол курашни давом эттирмоқда.
Изоҳлар 0
…