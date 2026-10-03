Осиё ўйинлари-2026: Марат Мавлонов шиддатли финалда кумуш медални қўлга киритди!

·39·Спорт
Осиё ўйинлари-2026: Марат Мавлонов шиддатли финалда кумуш медални қўлга киритди!

Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарларида давом этаётган 2026 йилги ёзги Осиё ўйинларида Ўзбекистон спорт делегацияси навбатдаги юксак совринни расмийлаштирди. Таэквондо WT бўйича миллий терма жамоа аъзоси Марат Мавлонов мусобақанинг кумуш медалини қўлга киритди.

Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабарига кўра, оғир вазнли полвонимиз бутун мусобақа давомида қитъанинг энг сара спортчиларини таслим этиб, финалгача муваффақиятли юриш қилди.

Финал сари йўл ва олтин учун шиддатли тўқнашув

Эркаклар ўртасида +80 кг вазн тоифасида даянга кўтарилган Марат Мавлонов дастлабки босқичларданоқ ёрқин ва ишончли техника намойиш этди:

  • Ҳал қилувчи баҳс: Олтин медаль тақдири ҳал бўладиган финал учрашувида ҳамюртимиз Эрон терма жамоасининг тажрибали вакилига қарши баҳс олиб борди.

  • Кескин кураш: Зарбаларга ва кескин ҳужумларга бой бўлган муросасиз беллашув якунида рақиб спортчи кичик фарқ билан устун келиб, ғалабани илиб кетди.

Шу тариқа, Марат Мавлонов Осиё ўйинлари шоҳсупасининг иккинчи поғонасига кўтарилиб, делегациямиз ғазнасига қимматли кумуш медални тақдим этди.

Таэквондочиларимизнинг Аичи-Нагоядаги салмоқли ҳиссаси

Ушбу натижа билан таэквондо WT бўйича Ўзбекистон терма жамоаси мусобақадаги юқори самарадорлигини яна бир бор исботлади. Термамиз аъзолари Аичи-Нагоя-2026 мусобақасида медаллар учун фаол курашни давом эттирмоқда.

Марат МавлоновТаэквондо WTОсиё ўйинлари 2026Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё ўйинлари-2026: Таэквондочимиз Светлана Саидовадан навбатдаги медаль!Осиё ўйинлари-2026: Таэквондочимиз Светлана Саидовадан навбатдаги медаль!Бугун 13:43Осиё ўйинларида таэквондо баҳслари: Ўзбекистон терма жамоасининг рақиблари маълумОсиё ўйинларида таэквондо баҳслари: Ўзбекистон терма жамоасининг рақиблари маълум1 октябр 19:49Ситора Турдибекова Осиё ўйинларида бронза медали олдиСитора Турдибекова Осиё ўйинларида бронза медали олди30 сентябр 10:43Пойабзал сабаб Марказий осиёлик спортчининг олтин медали бекор қилиндиПойабзал сабаб Марказий осиёлик спортчининг олтин медали бекор қилинди30 сентябр 09:03Мутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиМутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:21Чорак финал сеткаси: Осиё ўйинларида гуруҳ босқичи "портлаш" билан тугадиЧорак финал сеткаси: Осиё ўйинларида гуруҳ босқичи "портлаш" билан тугади23 сентябр 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди