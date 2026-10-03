Осиё ўйинлари-2026: Таэквондочимиз Светлана Саидовадан навбатдаги медаль!

·8·Спорт
Осиё ўйинлари-2026: Таэквондочимиз Светлана Саидовадан навбатдаги медаль!

Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарларида давом этаётган 2026 йилги Осиё ўйинларида Ўзбекистон спорт делегацияси совринлар сонини оширишда давом этмоқда. Бу гал таэквондо WT бўйича миллий жамоа аъзоси Светлана Саидова шоҳсупага кўтарилди.

Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизматининг маълум қилишича, тажрибали спортчимиз мусобақани муваффақиятли ўтказиб, бронза медали соҳибасига айланди.

Яримфиналгача кечган шиддатли юриш

Мусобақада +67 кг вазн тоифасида даянга чиққан Светлана Саидова дастлабки босқичлардан бошлаб ишончли ҳаракат қилди ва рақибларини кетма-кет мағлуб этиб, яримфинал йўлланмасини нақд қилди.

Финал чиптаси учун кечган ҳал қилувчи баҳсда Саидовага Хитой вакиласи рақиблик қилди. Муросасиз ва кескин зарбаларга бой бўлган учрашувда ҳамюртимиз хитойлик спортчига имкониятни бой бериб қўйди.

Делегациямиз ғазнасига навбатдаги бронза

Шу тариқа, турнир регламентига мувофиқ, яримфинал босқичига қадар етиб келган Светлана Саидова +67 кг вазн тоифасида Осиё ўйинларининг бронза медалига эга чиқди ва Ўзбекистон делегацияси ҳисобини навбатдаги муҳим соврин билан тўлдирди.

Светлана СаидоваОсиё ўйинлари 2026Таэквондо WTЎзбекистон Миллий олимпия қўмитаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ситора Турдибекова Осиё ўйинларида бронза медали олдиСитора Турдибекова Осиё ўйинларида бронза медали олди30 сентябр 10:43Пойабзал сабаб Марказий осиёлик спортчининг олтин медали бекор қилиндиПойабзал сабаб Марказий осиёлик спортчининг олтин медали бекор қилинди30 сентябр 09:03Мутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиМутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:21Чорак финал сеткаси: Осиё ўйинларида гуруҳ босқичи "портлаш" билан тугадиЧорак финал сеткаси: Осиё ўйинларида гуруҳ босқичи "портлаш" билан тугади23 сентябр 22:53Аичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлариАичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлари26 сентябр 17:47Осиё ўйинларининг вице-чемпиони: Анна Пракатен мусобақа кумуш медалига сазовор бўлдиОсиё ўйинларининг вице-чемпиони: Анна Пракатен мусобақа кумуш медалига сазовор бўлди24 сентябр 17:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди