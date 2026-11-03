14 ёшда 2,18 метр бўй: Бухоролик ўсмир Отабек Умаровни ҳайратга солди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бухоролик 14 ёшли мактаб ўқувчиси 2 метр-у 18 сантиметрлик бўйи ва 96 килограмм вазни билан спорт мутасаддилари ҳамда жамоатчилик эътиборини тортди.
- Отабек Умаров ёш спортчи билан шахсан учрашиб, унинг ноёб жисмоний кўрсаткичларини юқори баҳолади.
- Мутахассислар профессионал тайёргарлик ва тўғри назорат эвазига ўсмирни келажакда халқаро даражадаги баскетбол юлдузига айланиши мумкинлигини таъкидламоқда.
Ўзбекистон спортида чинакам шов-шувга сабаб бўладиган ноёб ҳолат қайд этилди. Бухоролик бор-йўғи 14 ёшли мактаб ўқувчиси ўзининг ҳайратланарли антропометрик кўрсаткичлари — нақд 2 метр-у 18 сантиметрлик бўйи билан жамоатчилик ва спорт мутасаддиларининг диққат марказига тушди.
Ўзбекистон Триатлон ва Олимпия қўмитаси мутасаддилари, хусусан, Отабек Умаров ёш спортчи билан шахсан учрашиб, унинг бўйи ва гавда тузилишига қойил қолганини яширмади.
Ҳайратланарли кўрсаткичлар: Бухоронинг янги баҳодири
Спортчининг жисмоний параметрлари ҳатто жаҳоннинг етакчи баскетбол лигаларидаги скаутларни ҳам қизиқтириб қўйиши табиий:
Ёши ва бўйи: Ўсмир атиги 14 ёшда, аммо унинг бўйи аллақачон 218 сантиметрга етган бўлиб, у ҳали ўсиш ва ривожланиш даврида турибди;
Вазни ва атлетик ҳолати: 96 килограмм вазнга эга бўлган ёш спортчи ўз гавдасини эмин-эркин бошқара олади ва майдонда яхши ҳаракатчанлик намойиш этмоқда;
Суратлардаги фарқ: Олинган фото ва видеоларда 14 ёшли спортчи ёнида турган катта ёшли мутасаддилар ва ўз тенгқурларидан нақд ярим гавда баланд экани, унинг ноёб генетик салоҳиятини яққол кўрсатиб турибди.
Ўзбек баскетболи учун катта трамплин
Мамлакатимизда спортнинг жамоавий турларини, хусусан, баскетболни янги босқичга олиб чиқиш устида кенг кўламли ишлар олиб борилаётган бир пайтда бундай иқтидорнинг пайдо бўлиши катта имкониятдир:
Профессионал тайёргарлик: Экспертлар фикрича, агар унга тўғри тиббий ва жисмоний юклама берилиб, профессионал мураббийлар қўл остида машғулотлар йўлга қўйилса, у миллий терма жамоа ва халқаро клублар даражасидаги юлдузга айлана олади;
Эътибор ва қўллаб-қувватлов: Отабек Умаров билан бўлиб ўтган учрашув ёш спортчининг фаолияти давлат ва спорт федерацияларининг тўлиқ назорати ҳамда қўллаб-қувватлови остида ривожланишидан далолат беради.
14 ёшидаёқ 2,18 метр бўй қайд этган бухоролик бу ўсмир яқин келажакда нафақат Ўзбекистон, балки қитъа баскетболининг асосий марказий ўйинчисига айланиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…