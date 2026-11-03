14 ёшда 2,18 метр бўй: Бухоролик ўсмир Отабек Умаровни ҳайратга солди (видео)

·9·Спорт
14 ёшда 2,18 метр бўй: Бухоролик ўсмир Отабек Умаровни ҳайратга солди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бухоролик 14 ёшли мактаб ўқувчиси 2 метр-у 18 сантиметрлик бўйи ва 96 килограмм вазни билан спорт мутасаддилари ҳамда жамоатчилик эътиборини тортди.
  • Отабек Умаров ёш спортчи билан шахсан учрашиб, унинг ноёб жисмоний кўрсаткичларини юқори баҳолади.
  • Мутахассислар профессионал тайёргарлик ва тўғри назорат эвазига ўсмирни келажакда халқаро даражадаги баскетбол юлдузига айланиши мумкинлигини таъкидламоқда.

Ўзбекистон спортида чинакам шов-шувга сабаб бўладиган ноёб ҳолат қайд этилди. Бухоролик бор-йўғи 14 ёшли мактаб ўқувчиси ўзининг ҳайратланарли антропометрик кўрсаткичлари — нақд 2 метр-у 18 сантиметрлик бўйи билан жамоатчилик ва спорт мутасаддиларининг диққат марказига тушди.

Ўзбекистон Триатлон ва Олимпия қўмитаси мутасаддилари, хусусан, Отабек Умаров ёш спортчи билан шахсан учрашиб, унинг бўйи ва гавда тузилишига қойил қолганини яширмади.

14 ёшда 2,18 метр бўй: Бухоролик ўсмир Отабек Умаровни ҳайратга солди (видео)

Ҳайратланарли кўрсаткичлар: Бухоронинг янги баҳодири

Спортчининг жисмоний параметрлари ҳатто жаҳоннинг етакчи баскетбол лигаларидаги скаутларни ҳам қизиқтириб қўйиши табиий:

  • Ёши ва бўйи: Ўсмир атиги 14 ёшда, аммо унинг бўйи аллақачон 218 сантиметрга етган бўлиб, у ҳали ўсиш ва ривожланиш даврида турибди;

  • Вазни ва атлетик ҳолати: 96 килограмм вазнга эга бўлган ёш спортчи ўз гавдасини эмин-эркин бошқара олади ва майдонда яхши ҳаракатчанлик намойиш этмоқда;

  • Суратлардаги фарқ: Олинган фото ва видеоларда 14 ёшли спортчи ёнида турган катта ёшли мутасаддилар ва ўз тенгқурларидан нақд ярим гавда баланд экани, унинг ноёб генетик салоҳиятини яққол кўрсатиб турибди.

14 ёшда 2,18 метр бўй: Бухоролик ўсмир Отабек Умаровни ҳайратга солди (видео)

Ўзбек баскетболи учун катта трамплин

Мамлакатимизда спортнинг жамоавий турларини, хусусан, баскетболни янги босқичга олиб чиқиш устида кенг кўламли ишлар олиб борилаётган бир пайтда бундай иқтидорнинг пайдо бўлиши катта имкониятдир:

  • Профессионал тайёргарлик: Экспертлар фикрича, агар унга тўғри тиббий ва жисмоний юклама берилиб, профессионал мураббийлар қўл остида машғулотлар йўлга қўйилса, у миллий терма жамоа ва халқаро клублар даражасидаги юлдузга айлана олади;

  • Эътибор ва қўллаб-қувватлов: Отабек Умаров билан бўлиб ўтган учрашув ёш спортчининг фаолияти давлат ва спорт федерацияларининг тўлиқ назорати ҳамда қўллаб-қувватлови остида ривожланишидан далолат беради.

14 ёшидаёқ 2,18 метр бўй қайд этган бухоролик бу ўсмир яқин келажакда нафақат Ўзбекистон, балки қитъа баскетболининг асосий марказий ўйинчисига айланиши кутилмоқда.

Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитасиОтабек УмаровЎзбекистон баскетбол федерациясиБухоро
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Хитой кортида сенсация»: Полина Кудерметова топ-40 ракетка устасини енгди«Хитой кортида сенсация»: Полина Кудерметова топ-40 ракетка устасини енгди20 октябр 21:10Осиё ўйинлари-2026: Марат Мавлонов шиддатли финалда кумуш медални қўлга киритди!Осиё ўйинлари-2026: Марат Мавлонов шиддатли финалда кумуш медални қўлга киритди!3 октябр 14:13Осиё ўйинлари-2026: Таэквондочимиз Светлана Саидовадан навбатдаги медаль!Осиё ўйинлари-2026: Таэквондочимиз Светлана Саидовадан навбатдаги медаль!3 октябр 13:43Аичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлариАичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлари26 сентябр 17:47Осиё ўйинларининг вице-чемпиони: Анна Пракатен мусобақа кумуш медалига сазовор бўлдиОсиё ўйинларининг вице-чемпиони: Анна Пракатен мусобақа кумуш медалига сазовор бўлди24 сентябр 17:31Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунлади24 сентябр 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози