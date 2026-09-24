Осиё ўйинларининг вице-чемпиони: Анна Пракатен мусобақа кумуш медалига сазовор бўлди

·5·Спорт
Осиё ўйинларининг вице-чемпиони: Анна Пракатен мусобақа кумуш медалига сазовор бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • ХХ ёзги Осиё ўйинларида Анна Пракатен академик эшкак эшиш бўйича аёллар ўртасидаги яккалик дастурида кумуш медални қўлга киритди.
  • Ушбу натижа билан у «Аичи-Нагоя-2026»
  • Осиё ўйинларининг вице-чемпиони деган юксак мақомга сазовор бўлди.
  • Пракатеннинг бу ютуғи Ўзбекистон делегациясининг ушбу мусобақадаги муваффақиятли иштирокини давом эттириб, жамоа ҳисобига яна бир муҳим медални тақдим этди.

Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарлари мезбонлик қилаётган ХХ ёзги Осиё ўйинларида Ўзбекистон спорт делегацияси навбатдаги нуфузли совринни расмийлаштирди. Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизматининг маълум қилишича, академик эшкак эшиш бўйича аёллар ўртасидаги яккалик дастурида юртимиз шарафини ҳимоя қилган маҳоратли спортчимиз Анна Пракатен ҳал қилувчи финал пойгасида муваффақиятли қатнашиб, шоҳсупанинг иккинчи поғонасига кўтарилди.

Қитъанинг энг кучли ва тезкор эшкак эшувчилари иштирок этган кескин беллашувда Пракатен юксак ирода ва матонат кўрсатиб, марра чизиғини иккинчи бўлиб кесиб ўтди ҳамда мусобақанинг кумуш медалини қўлга киритди. Ушбу натижа орқали ҳамюртимиз расман «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларининг вице-чемпиони деган юксак мақомга эга бўлди. Анна Пракатеннинг бу ёрқин зафари Ўзбекистон делегациясининг академик эшкак эшиш дастуридаги муваффақиятли юришини давом эттириб, жамоамиз ҳисобига яна бир муҳим кумуш медални тақдим этди.

Хўш, аёллар яккалик баҳсларидаги бу марра Ўзбекистон сув спорти учун қандай аҳамиятга эга, спортчимиз келгуси йирик мусобақаларда олтин медални қандай қўлга киритиши мумкин ва ушбу соврин делегациямизнинг умумжамоа ҳисобидаги ўрнини қандай мустаҳкамлади?

«Яккалик дастури, вице-чемпионлик ва кумуш марра»: Пойганинг 5 та асосий нуқтаси

Анна Пракатеннинг Осиё ўйинларидаги муваффақиятидан энг муҳим факт ва тафсилотлар:

  • Аёллар яккалигида кумуш медаль: Анна Пракатен академик эшкак эшиш бўйича яккалик баҳсларида финалга чиқиб, 2-ўринни эгаллади;

  • ХХ Осиё ўйинлари вице-чемпиони: Маҳоратли спортчимиз ушбу натижаси билан қитъанинг вице-чемпиони унвонига сазовор бўлди;

  • МОҚ расмий эътирофи: Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси мазкур натижани делегациянинг мусобақадаги навбатдаги муҳим соврини сифатида қайд этди;

  • Кескин рақобат остидаги финиш: Ҳамюртимиз Осиёнинг энг кучли спортчилари билан тенгма-тенг курашиб, маррага иккинчи бўлиб етиб келди;

  • Сув спортидаги медаллар серияси: Пракатеннинг кумуши Ўзбекистон академик эшкак эшиш термасининг Нагоядаги совриндор дастурлари қаторини янада бойитди.

«Аичи-Нагоя-2026»: Аёллар яккалик дастури ва Анна Пракатен натижасининг таҳлили

Спортчимизнинг мақоми, йўналиш хусусияти ва финал пойгаси параметрлари таққоси:

Кўрсаткичлар ва мезонлар

Анна Пракатен (Ўзбекистон)

Осиёнинг бошқа финалчилари

Спорт йўналиши ва дастури

Академик эшкак эшиш: Аёллар яккалиги

Аёллар яккалик финалчилари

Финалдаги марра ўрни

2-ўрин (Кумуш медаль)

1- ва 3-ўрин эгалари

Мусобақадаги спорт мақоми

«Аичи-Нагоя-2026» вице-чемпиони

Осиё ўйинлари чемпиони ва совриндори

Пойга динамикаси ва ҳаракат

Мустаҳкам темп, кучли ирода ва барқарор финиш

Етакчилик учун муросасиз кураш

Делегацияга қўшган ҳиссаси

Ўзбекистон ҳисобига навбатдаги қимматли кумуш

Ўз давлатлари жамғармасига медаллар

Халқаро аренадаги истиқболи

Келгуси Олимпия циклида бош совринларга даъвогар

Халқаро рейтинг очколари учун кураш

Спорт экспертизаси ва таҳлил: Нега Пракатеннинг кумуш медали катта ғалаба саналади?

Халқаро спорт таҳлилчилари ва миллий терма жамоа мураббийларининг хулосалари:

  • Яккалик дастурининг мураккаблиги: Академик эшкак эшишда яккалик қайиқ спортчидан мутлақ жисмоний куч, автоном чидамлилик ва психологик мустаҳкамлик талаб этади; жуфтлик ёки тўртликдан фарқли равишда, бу ерда спортчи фақат ўз имкониятларига таянади; Пракатеннинг финалда кумуш олиши унинг яккаликда қитъа элитасига мансублигини кўрсатади;

  • Мезбонлар ва қитъа грандлари босими: Шарқий Осиё сувларида Хитой ва мезбон Япония атлетлари анъанавий кучли ҳисобланади; бундай рақобат муҳитида шоҳсупанинг 2-поғонасига кўтарилиш юқори профессионал даражани англатади;

  • Медаллар жамғармасидаги барқарорлик: Пракатеннинг кумуш медали Ўзбекистон эшкак эшиш мактабининг Нагоядаги медаллар коллекциясини тўлдириб, делегациямизнинг умумжамоа ҳисобидаги мавқеини янада юқорига сурди;

  • Келгуси йирик мусобақалар пойдевори: Ушбу вице-чемпионлик Анна Пракатен учун жаҳон кубоклари ва бўлажак ёзги Олимпия ўйинларига тайёргарлик жараёнида муҳим мотивацион пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Япония сув ҳавзаларида матонатини намоён этган Анна Пракатен Ўзбекистон спорт шарафини қитъа миқёсида яна бир бор муносиб ҳимоя қилди.

Сизнингча, Анна Пракатеннинг «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларида қўлга киритган кумуш медали унинг келгуси Олимпия баҳсларидаги олтин поғонасига йўл оча оладими? Академик эшкак эшувчиларимизнинг ушбу мусобақадаги умумий иштирокига шахсан қандай баҳо берасиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингиз ва спортчимизга табрикларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий спортимиз зафарига бағишланган ушбу мақолани барча ихлосмандлар билан баҳам кўринг!

Анна ПракатенАичи-Нагоя 2026Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитасиАшёи ўйинлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунладиБугун 17:24Зайнаб Дайибекова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди — қиличбозликдаги драмаЗайнаб Дайибекова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди — қиличбозликдаги драмаБугун 17:27XX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олдиXX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олди22 сентябр 14:10Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз шоҳсупани эгалладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз шоҳсупани эгалладиБугун 10:57Шоҳсанам Шерзодовадан олтин марра»: Осиё ўйинларида Ўзбекистон байроғи баланд кўтарилдиШоҳсанам Шерзодовадан олтин марра»: Осиё ўйинларида Ўзбекистон байроғи баланд кўтарилдиБугун 10:59Нагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютдиНагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютди21 сентябр 08:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?