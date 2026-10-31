Ўзбек теннисчиларидан катта сенсация: Кудерметова ва Тимофеева WTA финалига йўл олди

·57·Спорт
Ўзбек теннисчиларидан катта сенсация: Кудерметова ва Тимофеева WTA финалига йўл олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Полина Кудерметова ва Мария Тимофеева Хитойнинг Гуанчжоу шаҳрида ўтаётган Гуангжоу Опен турнирининг жуфтлик баҳсларида финал йўлланмасини қўлга киритди.
  • Ярим финалда ҳамюртларимиз индонезиялик Жанис Тжен ва америкалик Винус Уиляms жуфтлигини 6:4, 6:7, 10:6 ҳисобида мағлуб этишди.
  • Эндиликда ўзбекистонлик теннисчилар бош соврин учун кечадиган ҳал қилувчи баҳсда тайванлик опа-сингиллар И-Ҳсуан Чо ва Йи-Сен Чо билан куч синашади.

Ўзбекистонлик истеъдодли теннисчилар — Полина Кудерметова ва Мария Тимофеева Хитойнинг Гуанчжоу шаҳрида ўтказилаётган нуфузли Guangzhou Open (WTA 250) турнирининг жуфтлик баҳсларида ёрқин ғалабага эришиб, финал йўлланмасини қўлга киритди.

Ярим финал босқичида ҳамюртларимиз жуфтлик рейтингида юқори поғоналарда турган индонезиялик Жанис Тжен ҳамда жаҳон теннисининг ҳақиқий афсонаси, АҚШ вакили Винус Уильямс тандемига қарши кортга чиқиб, муросасиз баҳсда зафар қучди.

Кортдаги ҳақиқий драма: 10:6 ҳисобидаги чемпионлик тай-бреки

Ярим финал тўқнашуви томонларнинг тенг курашлари ва юқори асабий босим остида кечди:

  • Ишончли старт: Илк сетда ташаббусни ўз қўлига олган ўзбекистонлик теннисчилар 6:4 ҳисобида устун келди;

  • Иккинчи сетдаги интрига: Иккинчи сетда кураш кескинлашиб, иш тай-бреккача борди. Бу баҳсда тажрибали Тжен ва Уильямс жуфтлиги кичик фарқ билан 7:6 (10:8) ҳисобида ғалабани илиб кетди;

  • Ҳал қилувчи супер тай-брек: Ўйин тақдирини ҳал қилган ҳал қилувчи 3-сет тай-брекида Кудерметова ва Тимофеева совуққонлик намойиш этиб, 10:6 ҳисобида ғалабани расмийлаштирди.

Рақиблар анча жиддий эди — индонезиялик Жанис Тжен WTA жуфтлик рейтингида 38-ўринни эгаллаб турган бўлса, афсонавий Винус Уильямс 204-поғонадан жой олган.

Олдинда — бош соврин учун баҳс

Финал беллашувида Полина Кудерметова ва Мария Тимофеева турнирнинг яна бир кучли жуфтлиги — тайванлик опа-сингиллар И-Ҳсуан Чо ва Йи-Цен Чога қарши кортга кўтарилади. Ушбу финал вакилларимиз учун нуфузли WTA бош совринини бошлари узра баланд кўтаришда муҳим имконият ҳисобланади.

Guangzhou OpenПолина КудерметоваМария ТимофееваWTA 250
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Хитой кортида сенсация»: Полина Кудерметова топ-40 ракетка устасини енгди«Хитой кортида сенсация»: Полина Кудерметова топ-40 ракетка устасини енгди20 октябр 21:10Ўзбекистон теннисида янги етакчи: Энди Мария Тимофеева мамлакатнинг биринчи ракеткасиЎзбекистон теннисида янги етакчи: Энди Мария Тимофеева мамлакатнинг биринчи ракеткаси14 октябр 07:16Мария Тимофеева Португалияда WTA 125 турнирида чемпион бўлдиМария Тимофеева Португалияда WTA 125 турнирида чемпион бўлди28 сентябр 15:21«Катта дубулға»: US Open-2026 турнирида 3 нафар ўзбекистонлик теннисчи қатнашади«Катта дубулға»: US Open-2026 турнирида 3 нафар ўзбекистонлик теннисчи қатнашади22 август 10:03Ўзбекистон US Open'да тарихий рекорд ўрнатиш арафасидаЎзбекистон US Open'да тарихий рекорд ўрнатиш арафасида23 июл 00:36Мария Тимофеева Истанбулда бош совринни қўлга киритдиМария Тимофеева Истанбулда бош совринни қўлга киритди10 май 23:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози