Ўзбек теннисчиларидан катта сенсация: Кудерметова ва Тимофеева WTA финалига йўл олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Полина Кудерметова ва Мария Тимофеева Хитойнинг Гуанчжоу шаҳрида ўтаётган Гуангжоу Опен турнирининг жуфтлик баҳсларида финал йўлланмасини қўлга киритди.
- Ярим финалда ҳамюртларимиз индонезиялик Жанис Тжен ва америкалик Винус Уиляms жуфтлигини 6:4, 6:7, 10:6 ҳисобида мағлуб этишди.
- Эндиликда ўзбекистонлик теннисчилар бош соврин учун кечадиган ҳал қилувчи баҳсда тайванлик опа-сингиллар И-Ҳсуан Чо ва Йи-Сен Чо билан куч синашади.
Ўзбекистонлик истеъдодли теннисчилар — Полина Кудерметова ва Мария Тимофеева Хитойнинг Гуанчжоу шаҳрида ўтказилаётган нуфузли Guangzhou Open (WTA 250) турнирининг жуфтлик баҳсларида ёрқин ғалабага эришиб, финал йўлланмасини қўлга киритди.
Ярим финал босқичида ҳамюртларимиз жуфтлик рейтингида юқори поғоналарда турган индонезиялик Жанис Тжен ҳамда жаҳон теннисининг ҳақиқий афсонаси, АҚШ вакили Винус Уильямс тандемига қарши кортга чиқиб, муросасиз баҳсда зафар қучди.
Кортдаги ҳақиқий драма: 10:6 ҳисобидаги чемпионлик тай-бреки
Ярим финал тўқнашуви томонларнинг тенг курашлари ва юқори асабий босим остида кечди:
Ишончли старт: Илк сетда ташаббусни ўз қўлига олган ўзбекистонлик теннисчилар 6:4 ҳисобида устун келди;
Иккинчи сетдаги интрига: Иккинчи сетда кураш кескинлашиб, иш тай-бреккача борди. Бу баҳсда тажрибали Тжен ва Уильямс жуфтлиги кичик фарқ билан 7:6 (10:8) ҳисобида ғалабани илиб кетди;
Ҳал қилувчи супер тай-брек: Ўйин тақдирини ҳал қилган ҳал қилувчи 3-сет тай-брекида Кудерметова ва Тимофеева совуққонлик намойиш этиб, 10:6 ҳисобида ғалабани расмийлаштирди.
Рақиблар анча жиддий эди — индонезиялик Жанис Тжен WTA жуфтлик рейтингида 38-ўринни эгаллаб турган бўлса, афсонавий Винус Уильямс 204-поғонадан жой олган.
Олдинда — бош соврин учун баҳс
Финал беллашувида Полина Кудерметова ва Мария Тимофеева турнирнинг яна бир кучли жуфтлиги — тайванлик опа-сингиллар И-Ҳсуан Чо ва Йи-Цен Чога қарши кортга кўтарилади. Ушбу финал вакилларимиз учун нуфузли WTA бош совринини бошлари узра баланд кўтаришда муҳим имконият ҳисобланади.
Изоҳлар 0
…