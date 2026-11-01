Ўзбек тенниси триумфи: Тимофеева ва Кудерметова WTA совринини қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мария Тимофеева ва Полина Кудерметова Хитойнинг Гуанчжоу шаҳрида ўтказилган WTA 250 турнирининг жуфтлик баҳсларида чемпионликни қўлга киритди.
- Финал учрашувида ўзбекистонлик теннисчилар Хитой Тайпейи вакиллари И-Хсуан Чо ва И-Цен Чо жуфтлигини 7:5, 7:6(1) ҳисобида мағлуб этишди.
- Бир соату 49 дақиқа давом этган мусобақа давомида спортчиларимиз афсонавий Винус Уиляms жуфтлигини ҳам таслим этишга муваффақ бўлишди.
Хитойнинг Гуанчжоу шаҳрида ўтказилган WTA 250 тоифасига кирувчи Guangzhou Open халқаро турнирининг жуфтлик баҳслари Ўзбекистон спорти тарихида янги саҳифа очган ёрқин ғалаба билан ниҳоясига етди.
Мамлакатимизнинг иккинчи ва учинчи рақамли ракеткалари — Мария Тимофеева ҳамда Полина Кудерметова тандеми барча рақибларини кетма-кет мағлуб этиб, нуфузли мусобақанинг бош кубогига сазовор бўлди.
Ҳал қилувчи финал: Тай-брейк ва бир соату 49 дақиқалик асаблар жанги
Финал баҳси томошабинларга ҳақиқий шиддат ва ҳис-ҳаяжон бағишлади. Ҳал қилувчи учрашувда ўзбекистонлик спортчилар Хитой Тайпейи шарафини ҳимоя қилган опа-сингиллар — И-Хсуан Чо ва И-Тсен Чо жуфтлигига қарши кортга чиқишди:
1 соат-у 49 дақиқалик жанг: Ҳар бир тўп учун кечган муросасиз курашда вакилларимиз муҳим дақиқаларда совуққонлик намойиш этишди;
Ҳисоб ва статистика: Тимофеева ва Кудерметова 7:5, 7:6(1) ҳисобида иродали ғалабани расмийлаштиришди. Ўйин давомида улар 5 та эйс зарбасини ижро этиб, бор-йўғи 2 тадан қўшхатога йўл қўйишди;
Тай-брейкдаги мутлақ устунлик: Иккинчи сетнинг ҳал қилувчи тай-брейк қисмида ўзбекистонлик теннисчилар рақибларига атиги битта очко бериб (7:1), чемпионликни мустаҳкамлашди.
Муваффақият сари босиб ўтилган йўл: Винус Уильямс мағлуб этилди
Ушбу бош соврин тасодиф эмаслигини теннисчиларимизнинг финалгача босиб ўтган оғир йўли ҳам тасдиқлайди:
Гуанчжоу кортларида Мария ва Полина жами тўртта учрашув ўтказиб, мураккаб рақибларни доғда қолдиришди;
Энг эътиборлиси, турнир тўрида мағлубиятга учратилганлар қаторида жаҳон теннисининг афсонаси, кўп карра «Катта дубулға» ғолибаси америкалик тажрибали Винус Уильямс жуфтлиги ҳам бор.
Ушбу ёрқин чемпионлик нафақат теннисчиларимизнинг шахсий карьерасида катта ютуқ, балки Ўзбекистон аёллар теннисининг халқаро майдондаги нуфузи янги поғонага кўтарилганининг яққол исботидир.
Изоҳлар 0
…