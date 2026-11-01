Ўзбек тенниси триумфи: Тимофеева ва Кудерметова WTA совринини қўлга киритди

·50·Спорт
Ўзбек тенниси триумфи: Тимофеева ва Кудерметова WTA совринини қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мария Тимофеева ва Полина Кудерметова Хитойнинг Гуанчжоу шаҳрида ўтказилган WTA 250 турнирининг жуфтлик баҳсларида чемпионликни қўлга киритди.
  • Финал учрашувида ўзбекистонлик теннисчилар Хитой Тайпейи вакиллари И-Хсуан Чо ва И-Цен Чо жуфтлигини 7:5, 7:6(1) ҳисобида мағлуб этишди.
  • Бир соату 49 дақиқа давом этган мусобақа давомида спортчиларимиз афсонавий Винус Уиляms жуфтлигини ҳам таслим этишга муваффақ бўлишди.

Хитойнинг Гуанчжоу шаҳрида ўтказилган WTA 250 тоифасига кирувчи Guangzhou Open халқаро турнирининг жуфтлик баҳслари Ўзбекистон спорти тарихида янги саҳифа очган ёрқин ғалаба билан ниҳоясига етди.

Мамлакатимизнинг иккинчи ва учинчи рақамли ракеткалари — Мария Тимофеева ҳамда Полина Кудерметова тандеми барча рақибларини кетма-кет мағлуб этиб, нуфузли мусобақанинг бош кубогига сазовор бўлди.

Ўзбек тенниси триумфи: Тимофеева ва Кудерметова WTA совринини қўлга киритди

Ҳал қилувчи финал: Тай-брейк ва бир соату 49 дақиқалик асаблар жанги

Финал баҳси томошабинларга ҳақиқий шиддат ва ҳис-ҳаяжон бағишлади. Ҳал қилувчи учрашувда ўзбекистонлик спортчилар Хитой Тайпейи шарафини ҳимоя қилган опа-сингиллар — И-Хсуан Чо ва И-Тсен Чо жуфтлигига қарши кортга чиқишди:

  • 1 соат-у 49 дақиқалик жанг: Ҳар бир тўп учун кечган муросасиз курашда вакилларимиз муҳим дақиқаларда совуққонлик намойиш этишди;

  • Ҳисоб ва статистика: Тимофеева ва Кудерметова 7:5, 7:6(1) ҳисобида иродали ғалабани расмийлаштиришди. Ўйин давомида улар 5 та эйс зарбасини ижро этиб, бор-йўғи 2 тадан қўшхатога йўл қўйишди;

  • Тай-брейкдаги мутлақ устунлик: Иккинчи сетнинг ҳал қилувчи тай-брейк қисмида ўзбекистонлик теннисчилар рақибларига атиги битта очко бериб (7:1), чемпионликни мустаҳкамлашди.

Ўзбек тенниси триумфи: Тимофеева ва Кудерметова WTA совринини қўлга киритди

Муваффақият сари босиб ўтилган йўл: Винус Уильямс мағлуб этилди

Ушбу бош соврин тасодиф эмаслигини теннисчиларимизнинг финалгача босиб ўтган оғир йўли ҳам тасдиқлайди:

  • Гуанчжоу кортларида Мария ва Полина жами тўртта учрашув ўтказиб, мураккаб рақибларни доғда қолдиришди;

  • Энг эътиборлиси, турнир тўрида мағлубиятга учратилганлар қаторида жаҳон теннисининг афсонаси, кўп карра «Катта дубулға» ғолибаси америкалик тажрибали Винус Уильямс жуфтлиги ҳам бор.

Ушбу ёрқин чемпионлик нафақат теннисчиларимизнинг шахсий карьерасида катта ютуқ, балки Ўзбекистон аёллар теннисининг халқаро майдондаги нуфузи янги поғонага кўтарилганининг яққол исботидир.

Guangzhou OpenМария ТимофееваПолина КудерметоваWTA 250
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек теннисчиларидан катта сенсация: Кудерметова ва Тимофеева WTA финалига йўл олдиЎзбек теннисчиларидан катта сенсация: Кудерметова ва Тимофеева WTA финалига йўл олдиКеча 17:44«Хитой кортида сенсация»: Полина Кудерметова топ-40 ракетка устасини енгди«Хитой кортида сенсация»: Полина Кудерметова топ-40 ракетка устасини енгди20 октябр 21:10Ўзбекистон теннисида янги етакчи: Энди Мария Тимофеева мамлакатнинг биринчи ракеткасиЎзбекистон теннисида янги етакчи: Энди Мария Тимофеева мамлакатнинг биринчи ракеткаси14 октябр 07:16Мария Тимофеева Португалияда WTA 125 турнирида чемпион бўлдиМария Тимофеева Португалияда WTA 125 турнирида чемпион бўлди28 сентябр 15:21«Катта дубулға»: US Open-2026 турнирида 3 нафар ўзбекистонлик теннисчи қатнашади«Катта дубулға»: US Open-2026 турнирида 3 нафар ўзбекистонлик теннисчи қатнашади22 август 10:03Ўзбекистон US Open'да тарихий рекорд ўрнатиш арафасидаЎзбекистон US Open'да тарихий рекорд ўрнатиш арафасида23 июл 00:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози