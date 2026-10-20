ФК Порту — ПСВ: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги ФК Порту — ПСВ учрашуви 21 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
ФК Порту бошланғич таркиби: 99. Кошта Д. (капитан), 20. Кошта А., 5. Беднарек Ж., 4. Кивёр Я., 12. Зайду, 8. Фрохольдт В., 13. Росарио П., 10. Вейга Г., 11. Пепе, 9. Саму, 77. Питушевски О.
ФК Порту захирадагилари: 19. Андре Силва, 14. Клаудио Рамос, 24. Коста Ж., 52. Фернандеш М., 42. Фофана С., 29. Хименес С., 16. Хван Ин-Бом, 74. Моура Ф., 18. Перес Н., 17. Сайнс Б., 33. Соуза, 22. Варела А.
ФК Порту бош мураббийи: Фарьоли Ф.
ПСВ бошланғич таркиби: 32. Ковар М., 8. Дест С., 2. Гертрюйда Л., 3. Гасиоровски Й., 18. Костич Ф., 24. Сано К., 21. Мейнанс С., 17. Мауро Жуниор (капитан), 19. Байрактаревич Э., 20. Тил Г., 5. Перишич И.
ПСВ захирадагилари: 37. Бухамди А., 23. Бро Хансен М., 42. Корнесион С., 31. Фернандес Н., 6. Фламинго Р., 27. Ман Д., 4. Обиспо А., 1. Олий Н., 35. Сантос А., 51. Смоленаарс Т.
ПСВ бош мураббийи: Бос П.
Изоҳлар 0
…