ФК Порту — ПСВ: таркиблар ва жонли матн

·14·Спорт
ФК Порту — ПСВ: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги ФК Порту — ПСВ учрашуви 21 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

ФК Порту бошланғич таркиби: 99. Кошта Д. (капитан), 20. Кошта А., 5. Беднарек Ж., 4. Кивёр Я., 12. Зайду, 8. Фрохольдт В., 13. Росарио П., 10. Вейга Г., 11. Пепе, 9. Саму, 77. Питушевски О.

ФК Порту захирадагилари: 19. Андре Силва, 14. Клаудио Рамос, 24. Коста Ж., 52. Фернандеш М., 42. Фофана С., 29. Хименес С., 16. Хван Ин-Бом, 74. Моура Ф., 18. Перес Н., 17. Сайнс Б., 33. Соуза, 22. Варела А.

ФК Порту бош мураббийи: Фарьоли Ф.

ПСВ бошланғич таркиби: 32. Ковар М., 8. Дест С., 2. Гертрюйда Л., 3. Гасиоровски Й., 18. Костич Ф., 24. Сано К., 21. Мейнанс С., 17. Мауро Жуниор (капитан), 19. Байрактаревич Э., 20. Тил Г., 5. Перишич И.

ПСВ захирадагилари: 37. Бухамди А., 23. Бро Хансен М., 42. Корнесион С., 31. Фернандес Н., 6. Фламинго Р., 27. Ман Д., 4. Обиспо А., 1. Олий Н., 35. Сантос А., 51. Смоленаарс Т.

ПСВ бош мураббийи: Бос П.

ФК ПортуПСВЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бетис — ФК Порту: таркиблар ва жонли матнБетис — ФК Порту: таркиблар ва жонли матн14 октябр 23:41Истанбул жаҳаннамида омон қолган «Рома»: ЕЧЛ 1-турида муросасиз дуранглар!Истанбул жаҳаннамида омон қолган «Рома»: ЕЧЛ 1-турида муросасиз дуранглар!11 сентябр 07:09«Порту» «Манчестер Сити»га қарши баҳсда мағлуб бўлди«Порту» «Манчестер Сити»га қарши баҳсда мағлуб бўлди9 сентябр 02:06Ливерпуль — Вильярреал: таркиблар ва жонли матнЛиверпуль — Вильярреал: таркиблар ва жонли матнБугун 22:52АС Рома — Слован Братислава: таркиблар ва жонли матнАС Рома — Слован Братислава: таркиблар ва жонли матнБугун 22:46Сабах Баку — Дортмунд: таркиблар ва жонли матнСабах Баку — Дортмунд: таркиблар ва жонли матнБугун 20:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди