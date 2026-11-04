ФК Порту — Наполи: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги ФК Порту — Наполи учрашуви 5 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
ФК Порту бошланғич таркиби: 99. Кошта Д. (капитан), 19. Андре Силва, 5. Беднарек Ж., 20. Кошта А., 52. Фернандеш М., 8. Фрохольдт В., 4. Кивёр Я., 11. Пепе, 13. Росарио П., 17. Сайнс Б., 10. Вейга Г.
ФК Порту захирадагилари: 14. Клаудио Рамос, 24. Коста Ж., 42. Фофана С., 29. Хименес С., 16. Хван Ин-Бом, 74. Моура Ф., 18. Перес Н., 77. Питушевски О., 9. Саму, 33. Соуза, 22. Варела А., 12. Зайду.
ФК Порту бош мураббийи: Фарьоли Ф.
Наполи бошланғич таркиби: 1. Мерет А., 99. Ангисса Ф., 31. Бёкема С., 11. Де Брюйне К., 6. Гилмор Б., 19. Хёйлунн Р., 16. Марин Р., 8. Мактоминей С., 21. Политано М. (капитан), 13. Ррахмани А., 26. Вергара А.
Наполи захирадагилари: 38. Чиуммариелло А., 14. Контини Н., 23. Жоване, 70. Ланг Н., 40. Лието С., 20. Лукка Л., 32. Милинкович-Савич В.
Наполи бош мураббийи: Аллегри М.
Изоҳлар 0
…