ФК Порту — Наполи: таркиблар ва жонли матн

·27·Спорт
ФК Порту — Наполи: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги ФК Порту — Наполи учрашуви 5 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

ФК Порту бошланғич таркиби: 99. Кошта Д. (капитан), 19. Андре Силва, 5. Беднарек Ж., 20. Кошта А., 52. Фернандеш М., 8. Фрохольдт В., 4. Кивёр Я., 11. Пепе, 13. Росарио П., 17. Сайнс Б., 10. Вейга Г.

ФК Порту захирадагилари: 14. Клаудио Рамос, 24. Коста Ж., 42. Фофана С., 29. Хименес С., 16. Хван Ин-Бом, 74. Моура Ф., 18. Перес Н., 77. Питушевски О., 9. Саму, 33. Соуза, 22. Варела А., 12. Зайду.

ФК Порту бош мураббийи: Фарьоли Ф.

Наполи бошланғич таркиби: 1. Мерет А., 99. Ангисса Ф., 31. Бёкема С., 11. Де Брюйне К., 6. Гилмор Б., 19. Хёйлунн Р., 16. Марин Р., 8. Мактоминей С., 21. Политано М. (капитан), 13. Ррахмани А., 26. Вергара А.

Наполи захирадагилари: 38. Чиуммариелло А., 14. Контини Н., 23. Жоване, 70. Ланг Н., 40. Лието С., 20. Лукка Л., 32. Милинкович-Савич В.

Наполи бош мураббийи: Аллегри М.

Жонли репортаж1-0 ЖОНЛИ
16
Борха Сайнс (ФК Порту) томонидан узатилган тўп ҳеч кимга етиб бормади ва ҳужум якунланди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди. Наполи тўпни ён чизиқдан ўйинга киритади.
14
Пепе (ФК Порту) жарима майдончаси ичига тўпни узатди, аммо тўп Алекс Меретга жуда яқин борди ва дарвозабон уни эгаллаб олди.
111-0
Ян Беднарек (ФК Порту) бурчак зарбасидан узатилган тўпга етиб келди ва ўз маҳоратини намойиш этиб, яқин масофадан боши билан тўпни дарвозанинг чап бурчагига аниқ йўллади. Ҳисоб 1:0.
11
Габри Вейга (ФК Порту) бурчак зарбасини амалга оширади.
7
Борха Сайнс (ФК Порту) жарима майдончаси ташқарисидан тўпни дарвоза томон кучли зарба билан йўллади, аммо тўп дарвоза тўсини устидан бироз ўтиб кетди.
6
Габри Вейга (Порту) бурчак зарбасидан тўпни жамоадошларидан бирининг бошига етказишга уриниб кўради.
6
Пепе (ФК Порту) томонидан амалга оширилган узатма жарима майдончасига етиб бормади, ҳимоячилар тўпни хавфсиз ҳудудга узоқлаштиришди. ФК Порту бурчак зарбасини ижро этади.
4
Пепе (Порту) томонидан киритилган гол ўйиндан ташқари ҳолат туфайли инобатга олинмади!
1🟨
Антонио Вергара (Наполи) ҳакам Майкл Оливернинг сабрини синаб кўрди ва аввалги кечикиб қилинган қўполлиги учун огоҳлантириш олди.
1
Ён чизиқ ҳаками байроғини кўтарди, чунки Порту ўйинчиларидан бири ўйиндан ташқари ҳолатда қолган эди.
1
Ўйин бошланди. Биринчи бўлим старт олди.
01:02
Ўйинчилар майдонга чиқиб келишди ва учрашув бошланиш арафасида. ФК Порту ўйинни бошлаб беради.
01:00
Бугунги ўйинни Майкл Оливер бошқариб боради.
01:00
Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари аллақачон маълум бўлди ва сиз уларни ушбу ўйин тафсилотларида кўриб чиқишингиз мумкин.
01:00
Хайрли кун, хонимлар ва жаноблар! Бизнинг жонли матнли шарҳимизга хуш келибсиз, унда биз сизга ўйинда содир бўлаётган барча воқеалар ҳақида тезкор маълумотларни тақдим этамиз.
ФК ПортуНаполиЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ФК Порту — ПСВ: таркиблар ва жонли матнФК Порту — ПСВ: таркиблар ва жонли матн20 октябр 22:49Бетис — ФК Порту: таркиблар ва жонли матнБетис — ФК Порту: таркиблар ва жонли матн14 октябр 23:41Наполи — Будё/Глимт: таркиблар ва жонли матнНаполи — Будё/Глимт: таркиблар ва жонли матн20 октябр 22:58Ювентус — Наполи: таркиблар ва жонли матнЮвентус — Наполи: таркиблар ва жонли матн1 ноябр 23:50Монца — Наполи: таркиблар ва жонли матнМонца — Наполи: таркиблар ва жонли матн28 октябр 23:52Венеция — Наполи: таркиблар ва жонли матнВенеция — Наполи: таркиблар ва жонли матн17 октябр 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози