«Реал» мухлислари диққатига: ПСВ билан ўйиннинг вақти ва трансляцияси
Бугун, 24 ноябрь куни Чемпионлар лигасида эътибор марказида бўладиган учрашувлардан бири Мадридда ўтказилади. Испаниянинг «Реал» клуби ўз майдонида Нидерландиянинг ПСВ жамоасини қабул қилади. «Сантяго Бернабеу» стадионида кечадиган баҳсда ҳар икки жамоа умумий босқичдаги муҳим очколар учун кураш олиб боради.
Учрашув Тошкент вақти билан 25 ноябрга ўтар кечаси соат 01:00 да бошланади. Ўзбекистондаги футбол мухлислари ушбу беллашувни Setanta Sports платформаси орқали жонли эфирда томоша қилишлари мумкин.
«Реал» ўз майдонида ғалаба учун майдонга тушади
Чемпионлар лигасининг умумий босқичи тобора қизғин паллага кирмоқда. Бу босқичда қўлга киритилган ҳар бир очко жамоаларнинг якуний турнир жадвалидаги ўрнига таъсир кўрсатади.
«Реал» учун ПСВга қарши баҳс ўз мухлислари қаршисида ғалаба қозониш ва мусобақадаги мавқеини мустаҳкамлаш имкониятидир. Бироқ нидерландияликлар ҳам Мадридга шунчаки сафар учун келмаяпти. ПСВ кучли рақиб майдонида кутилмаган натижа қайд этишга ҳаракат қилади.
«Сантяго Бернабеу»даги муҳит эса учрашувга алоҳида руҳ бағишлаши кутилмоқда.
Кейинги турда «Реал»ни «Арсенал» кутади
Умумий босқичнинг 6-турида «Реал» яна бир жиддий рақибга қарши майдонга тушади. Мадридликлар 9 декабрь куни «Арсенал» билан баҳс олиб боради.
ПСВ эса шу куни Испаниянинг яна бир кучли клуби — «Атлетико»га қарши ўйнайди. Демак, бугунги учрашув натижаси ҳар икки жамоа учун кейинги тур олдидан муҳим аҳамият касб этади.
«Реал» — ПСВ: учрашув қачон ва қаерда?
Мусобақа: Чемпионлар лигаси, умумий босқич, 5-тур
Сана: 24 ноябрь
Стадион: «Сантяго Бернабеу», Мадрид
Бошланиш вақти: 25 ноябрга ўтар кечаси, соат 01:00 (Тошкент вақти)
Жонли трансляция: Setanta Sports платформаси
Эслатиб ўтамиз, Чемпионлар лигасининг амалдаги ғолиби «ПСЖ» ҳисобланади. Парижликлар ўтган мавсум финалида «Арсенал»ни пеналтилар сериясида мағлуб этиб, бош совринни қўлга киритган.
Эндиликда эса футбол мухлисларини Мадриддаги қизиқарли қарама-қаршилик кутмоқда. «Реал» ўз майдонида ғалаба қозонадими ёки ПСВ сенсация қайд этадими?
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…