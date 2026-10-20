Манчестер Сити — АЕК Афина: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Манчестер Сити — АЕК Афина учрашуви 21 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Манчестер Сити бошланғич таркиби: 1. Доннарумма Ж., 82. Льюис Р., 3. Диаш Р. (капитан), 45. Хусанов А., 24. Гвардиол Ж., 5. Андерсон Э., 17. Фернандес Э., 37. Аллан Элиас, 10. Шерки Р., 47. Фоден Ф., 75. Самба Ф.
Манчестер Сити захирадагилари: 21. Аит-Нури Р., 13. Беттинелли М., 32. Буадди А., 61. Брэйтуэйт К., 11. Доку Ж., 6. Гехи М., 9. Холанд Э., 56. Макаду Р., 7. Ндиайе И., 28. Рульи Ж., 22. Витор Рейс.
Манчестер Сити бош мураббийи: Мареска Э.
АЕК Афина бошланғич таркиби: 91. Бриньоли А., 12. Рота Л., 2. Мукуди Х. (капитан), 44. Релвас Ф., 3. Пило С., 14. Маер Л., 16. Арриага К., 18. Марин Р., 23. Жоау Мариу, 19. Варга Б., 9. Йович Л.
АЕК Афина захирадагилари: 41. Баламотис М., 8. Гачинович М., 6. Кайринен К., 11. Койта А., 22. Ликояннис К., 20. Манталос П., 21. Вида Д., 27. Виталис М., 90. Зини, 10. Зубков О.
АЕК Афина бош мураббийи: Николич М.
Изоҳлар 0
…